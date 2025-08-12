Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢ÃÝÆâÎÃ¿¿¤Î½é¤á¤Æ¤Î½÷Í§Ã£Ìò¤ÇTBS²Ð¥É¥é½Ð±é¡ÖÃúÇ«¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
½÷Í¥¤ÎÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¤¬¡¢10·î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎTBS·Ï²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù(Ëè½µ²ÐÍË22:00¡Á)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬12Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
Âè26²ó¼êÄÍ¼£ÃîÊ¸²½¾Þ¡¦¿·À¸¾Þ¼õ¾Þ¤Î¼õ¾ÞÎò¤ò»ý¤ÄÃ«¸ýºÚÄÅ»Ò»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢Îø¿ÍÀ¸³è¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿ÃË½÷2¿Í¤ÎºÆÀ¸¥í¥Þ¥ó¥¹¥³¥á¥Ç¥£¡£
Îø¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¼ê¤Î¹þ¤ó¤ÀÎÁÍý¤òºî¤ê¡¢¡ÈÎø¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡É¤ÊÈà½÷¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¤æ¤¨¤Ë¡¢¼¡Âè¤Ë¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»³´ß°¾Èþ¡Ê²ÆÈÁ¡Ë¤È¡¢ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¾¯¤·ÄÁ¤·¤¤¡ÖÎÁÍý¤Ï½÷¤¬ºî¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄâ¼ç´ØÇò»×¹Í¤Ê³¤Ï·¸¶¾¡ÃË¡ÊÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ë¤Ï¡¢Âç³Ø»þÂå¤«¤é¸òºÝ¤·¡¢Æ±À³¤Ë¤â´·¤ì¡¢½çÄ´¤Ë»×¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬Ž¥Ž¥Ž¥¥×¥í¥Ý¡¼¥ºÄ¾¸å¤ËÊÌ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ËÜºî¤Ï¡¢¡ÖÎÁÍý¤òºî¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤¤Ã¤«¤±¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÃÝÆâ±é¤¸¤ë¾¡ÃË¤Î½é¤á¤Æ¤Î½÷Í§Ã£¡¦ÇðÁÒÄØ¡Ê¤«¤·¤¯¤é¡¦¤Ä¤Ð¤¡ËÌò¤ÇÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë°ìÊý¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤âÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ëÃæ¾ò¡£TBSÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤Ï¡ØTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡Á¡Ù¡Ê2021Ç¯¡Ë°ÊÍè¡¢Ìó4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
ËÜºî¤Ç±é¤¸¤ëÄØ¤Ï¡¢¾¡ÃË¤¬°¾Èþ¤ÈÊÌ¤ì¤Æ¤«¤é»Ï¤á¤¿¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¦½÷À¡£ÄÌÈÎ²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤¯»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¹¤°¸ý¤Ë½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Ìµ¼Ùµ¤¤µ¤â¤¢¤ê¡¢ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¡È¤¢¤ë²áµî¡É¤òËº¤ì¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤ë¡£¾¡ÃË¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤ÁêÃÌÁê¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¾¡ÃË¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¥¡¼¥Þ¥ó¡£¾¡ÃË¤Ë¿·¤·¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÄØ¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê»Ñ¤È¡¢¶¦±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ë2¿Í¤¬¸«¤»¤ë¿·¤¿¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤ËÃíÌÜ¤À¡£
ÄØ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÀßÄê¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ëÉôÊ¬¤ä¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¡¢»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¤¤¹¤®¤ë¤È¤³¤í¤ÏÄØ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢±é¤¸¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÌò¤òÄÌ¤·¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢ÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ï¾¡ÃË¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÃöÆÍÌÔ¿Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃÝÆâ¤µ¤ó¤È¶¦±é¥·¡¼¥ó¡¢Í§Ã£¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¹ç¤¦¾ìÌÌ¤ò¤É¤¦±é¤¸¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£ÃÝÆâ¤µ¤ó¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Á´¤¯°ã¤¦ÌòÊÁ¤Ç¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¶¦±é¤â¤È¤Æ¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÆÈÁ¤µ¤ó¤È¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¶¦±é¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ÀÆ±¤¸¥·¡¼¥ó¤¬¤Ê¤¯¡¢¤ªÏÃ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª
»ä¼«¿È¡¢ÄØ¤È¤¤¤¦Ìò¤òÃúÇ«¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ä¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò²þ¤á¤Æ¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
