¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦ÂÀÅÄÌº¡Ö¤³¤Îµå¾ì¤Ï·ë¹½¹¥¤¡×Å¨ÃÏ¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¤Ç·è¾¡2¥é¥ó
¡¡¡ÖËÜÅö¤ËÀèÆ¬¤ÎÎË¿Í¤µ¤ó¡ÊÅÏÉôÎË¿Í¡Ë¤¬¥Ç¥Ã¥É¥Ü¡¼¥ëÅö¤¿¤Ã¤Æ¶«¤ó¤Ç¤¿¤ó¤Ç¡¢ÀäÂÐ´Ô¤·¤¿¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤Ï¤¤¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦ÂÀÅÄÌº¤¬11Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç·è¾¡¤Î2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÀÅÄ¤Ï3¡Ý3¤Î10²ó°ì»àÆóÎÝ¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¡¢¹âÌîæûÂÁ¤¬2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿6µåÌÜ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿ÂÇµå¤Ï¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÂè7¹æ2¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÄ¶µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ã¤¹¡×¤È´î¤Ó¡¢¡Ö¤Þ¤¡¤¤¤¤´¶¿¨¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆÏ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤È»×¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤È¤Î3Ï¢Àï¡¢1»î¹çÃæ»ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬2¾¡0ÇÔ¤Ç½ª¤¨¤¿¡£ÂÀÅÄ¼«¿È¤â¤³¤Î2»î¹ç¡¢¡Ö¤â¤È¤â¤È¡¢¤³¤Îµå¾ì¤Ï·ë¹½¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ï¤¤¡¢¤¤¤¤´¶³Ð¤Ç¤ä¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢8ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢4ÂÇÅÀ¤ÎÂçË½¤ì¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë»Ä¤ê»î¹ç¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢1»î¹ç1»î¹çÂçÀÚ¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¼èºàÈÉ¡Ë