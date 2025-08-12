11月14日に公開される芳根京子主演、髙橋海人共演の映画『君の顔では泣けない』の本予告とメインビジュアルが公開された。

2021年に発売され、第12回「小説 野性時代 新人賞」を受賞した君嶋彼方のデビュー作を映像化する本作。高校1年生から入れ替わったまま、15年間もの間、戻れない男女ふたりの切ない物語が描かれる。『決戦は日曜日』の坂下雄一郎が監督・脚本を務めた。

高校1年生の夏、プールに一緒に落ちたことがきっかけで、心と体が入れ替わってしまった坂平陸（芳根京子）と水村まなみ（髙橋海人）。これは何かの間違い、と元に戻ることを信じその方法を模索し奔走する。しかし、誰にも言えない秘密を抱えた陸とまなみは、15年経っても元には戻らなかった。進学、初恋、就職、結婚、出産、親との別れ……人生の転機を入れ替わったまま経験していくふたり。しかし30歳の夏、まなみは「元に戻る方法がわかったかも」と陸に告げる。

入れ替わってしまうふたり、坂平陸と水村まなみを演じるのは、今回が初共演となる芳根と髙橋。さらに、西川愛莉と武市尚士が高校生時代の陸とまなみを演じたほか、中沢元紀、前原滉、林裕太、大塚寧々、赤堀雅秋、片岡礼子、山中崇らが共演に名を連ねている。

本予告は、芳根演じる陸と、髙橋演じるまなみが入れ替わって歩んできた15年間が映し出される。始まりは高校1年生の夏。プールに落ちたことがきっかけで体が入れ替わってしまったふたりは、180度生活が変わってしまい、クラスメイトとの会話のひとつをとっても戸惑いだらけ。そんな中でも“坂平陸”として生きるまなみは、流れに身を任せて初めての彼女を作ったりとそつなく過ごしており、そんなまなみに陸はやきもきしながら学生生活を過ごしていた。そこから15年、一度も元に戻ることのなかったふたり。高校時代、陸にプロレス技をかけてじゃれていた田崎（中沢元紀）と陸の、初々しくもぎこちない初恋など、彼らにしかわからない秘密を共有しながら、30歳まで様々な出来事を経験していく。

そんな日々が続く中、30歳になった夏、突然まなみが問いかける。「もし、元に戻る方法がわかったって言ったら、どうする？」。きっとこれからも、このまま人生が続いていくのだと、いつしかその運命を受け入れ、生きてきた陸とまなみ。互いの体で過ごしてきた15年間は、いろいろなことがあった。いつ元に戻っても大丈夫なように、と常に心に留めて背負ってきた“君”の人生。入れ替わったことで立ち会えなかった、“本当の”親との別れ。そして、叶えることのできない、心に抱いた夢。それでも大切なものをそれぞれ積み重ねてきたふたり。時に感情がぶつかり合い、「元に戻る気ないだろ」と陸に言われ、「戻りたくないわけないでしょ！」と涙を目にいっぱい溜めて心情を吐露するまなみの場面や、「俺の顔で情けなく泣かないでくれる？」と陸がまなみに言い放つ場面も映し出される。

果たしてふたりは、元に戻る決断をするのか。それとも、このまま互いの人生を生きていくのか。陸とまなみが、最後に選ぶ未来とは。

あわせて公開されたメインビジュアルでは、陸とまなみが一年に一度、7月の第3土曜日に集い近況報告をし合う喫茶店「異邦人」での表情を切りとられており、「人生を交換したのが、君でよかった」とキャッチコピーが添えられている。

（文＝リアルサウンド編集部）