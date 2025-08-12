芳根京子＆キンプリ高橋海人が涙「君の顔では泣けない」“入れ替わり”の15年間映し出された本予告解禁
【モデルプレス＝2025/08/12】女優の芳根京子が主演を務め、King ＆ Princeの高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）が共演する映画『君の顔では泣けない』（11月14日公開）の本ビジュアルと本予告が解禁された。
芳根演じる坂平陸と、高橋演じる水村まなみが入れ替わって歩んできた15年間が映し出される本予告映像が新たに解禁。始まりは高校1年生の夏。プールに落ちたことがきっかけで体が入れ替わってしまった2人は、180度生活が変わってしまい、クラスメイトとの会話の1つをとっても戸惑いだらけ。そんな中でも“坂平陸”として生きるまなみは、流れに身を任せて初めての彼女を作ったりとそつなく過ごしており、そんなまなみに陸はやきもきしながら学生生活を過ごしていた。
そこから15年、一度も元に戻ることのなかった2人。高校時代、陸にプロレス技をかけてじゃれていた田崎（中沢元紀）と陸の、初々しくもぎこちない初恋など、彼らにしかわからない秘密を共有しながら、30歳まで様々な出来事を経験していく。そんな日々が続く中、30歳になった夏、突然まなみが問いかける。
「もし、元に戻る方法がわかったって言ったら、どうする？」きっとこれからも、このまま人生が続いていくのだと、いつしかその運命を受け入れ、生きてきた陸とまなみ。互いの体で過ごしてきた15年間は、色々なことがあった。いつ元に戻っても大丈夫なように、と常に心に留めて背負ってきた“君”の人生。入れ替わったことで立ち会えなかった、“本当の”親との別れ。そして、叶えることのできない、心に抱いた夢。それでも大切なものをそれぞれ積み重ねてきた。
時に感情がぶつかり合い、「元に戻る気ないだろ」と陸に言われ、「戻りたくないわけないでしょ！」と涙を目にいっぱい溜めて心情を吐露するまなみの場面や、「俺の顔で情けなく泣かないでくれる？」と陸がまなみに言い放つ場面も映し出される。2人は、元に戻る決断をするのか。それとも、このまま互いの人生を生きていくのか。陸とまなみが、最後に選ぶ未来とは？溢れる感情、言えなかった本音が繊細な表情とともに映し出される、この上なく切ない予告編となっている。
合わせて解禁となったメインビジュアルは、陸とまなみが1年に一度、7月の第三土曜日に集い近況報告をし合う喫茶店「異邦人」での表情を切りとったもの。「人生を交換したのが、君でよかった」と互いにかかるキャッチコピーがエモーショナルな1枚に仕上がった。
2021年9月に発売された君嶋彼方氏のデビュー作『君の顔では泣けない』。高校1年生の夏、プールに一緒に落ちたことがきっかけで、心と体が入れ替わってしまった陸とまなみ。元に戻ることを信じその方法を模索し奔走する。しかし、誰にも言えない秘密を抱えた陸とまなみは、15年経っても元には戻らなかった。人生の転機を入れ替わったまま経験していく2人。しかし30歳の夏、まなみは「元に戻る方法がわかったかも」と陸に告げる。（modelpress編集部）
