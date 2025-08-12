オールラウンダーの作戦選択に、トップ棋士たちも驚きを隠せない様子だった。将棋界の早指し団体戦「ABEMAトーナメント2025」予選Bリーグ2位決定戦、チーム天彦 対 チーム永瀬が8月9日に放送された。初戦に登場したチーム永瀬の羽生善治九段（54）は、増田康宏八段（27）を相手にまさかの三間飛車を採用。控室の棋士たちはもちろん、ファンも「振ったーー！」「やりおった」と大興奮の様子だった。

【映像】羽生九段の振り飛車採用にテンションが上がる両軍

勝てば本戦、負ければ予選敗退が決まる大一番。試合の流れを握る重要な第1局には、チーム永瀬から羽生九段、チーム天彦からは増田康宏八段（27）が出陣した。初戦を任された羽生九段は「初戦ならではの緊張感がありますし、非常に手ごわい相手。予選突破をかけた対局ですので、自分なりに気合を入れて臨みたい」と語り対局場に向かっていった。

フィッシャールールでは初対戦の両者。後手番となった羽生九段はゆったりとした手つきでまさかの△3二飛。居飛車も振り飛車も指しこなすオールラウンダーの羽生九段だが、比較的珍しい三間飛車の採用に、視聴者からは「三間！」「振ったーー！」「やりおった」「ひえー、振り飛車」「たまーに振り飛車指すよな」「羽生さん、やってみたか」「三間飛車かーい」と多くの反響が押し寄せていた。

その驚きは、作戦会議室から対局を見守るトップ棋士たちも同様だった。羽生九段のチームメイトの佐々木勇気八段（31）は「ふえええ！振り飛車！」と驚きの声を上げると、リーダーの永瀬拓矢九段（32）も「振るんだ！振り飛車だったかー」。相手チームの佐藤天彦九段（37）も「そうなんだ！そういうもん！？へえ〜」とモニターに釘付け状態となっていた。

しかし、対局相手の増田八段は動じることなく勢いのある攻めをさく裂。成立するかもわからないぎりぎりのところを強く押し切り、羽生九段の三間飛車をねじ伏せて白星をもぎ取った。

終局後、仲間の元に戻った羽生九段は「考えていたんですけど、そっか、途中はまあまあかなと思ったら、まとめ方がおかしかったですかねー。もうちょっと良い対応があったような気がします」とコメント。白星をつかむことはできなかったが、その作戦選択で多くのファンを沸かせていた。

◆ABEMAトーナメント2025 第1、2回が個人戦、第3回から団体戦になり今回が8回目の開催。ドラフト会議にリーダー棋士7人が参加し、2人ずつを指名、3人1組のチームを作る。残り1チームは指名漏れした棋士が3つに分かれたトーナメントを実施し、勝ち抜いた3人が「エントリーチーム」として参加、全8チームで行われる。予選は4チームずつ2リーグに分かれ、上位2チームが本戦トーナメントに進出する。試合は全て5本先取の9本勝負で行われ、対局は持ち時間5分、1手指すごとに5秒加算のフィッシャールールで行われる。優勝賞金は1000万円。

（ABEMA／将棋チャンネルより）