1985年8月12日、日本航空123便が群馬・上野村の御巣鷹の尾根に墜落。単独の航空機事故としては世界最悪の被害を出し、乗客・乗員520人が亡くなった。

事故から40年――。事故を教訓に安全を誓った日本航空だが、近年、飲酒問題や運航トラブルが相次いでいる。日本航空の「空の安全」への姿勢はどうなっているのか。安全を担う安全推進本部 安全推進部 酒井宏彰 運営グループ長に聞いた。

（取材 : 日本テレビ 社会部・国交省担当 日郄水樹）

■事故から40年･･･どう「安全」を継承するのか

――事故から時間がたつにつれ、当時を知る社員は減り、現在は全体の0.1％、17人になっている。どのように安全に向き合って行くべきか、継承にあたっての課題をどう考えるか

酒井宏彰 グループ長

「これまで実施してきた、事故現場である御巣鷹の尾根への慰霊登山や、事故機が保存されている安全啓発センターの中で、残存機体に向き合うこと、また、実際に事故に関わった方々から直接話を伺うことは、これまでもやってきましたし、これからもやっていく必要があると思います」

「加えて、我々の安全に対する基本方針である『安全憲章』、ここに社員1人ひとりが立ち返って、仕事の中でどう実践していくかということを、仲間との対話などを通じて、思いや覚悟を高めていくことが重要だと考えています」

――日々働いていく中で忘れてしまうことなく、継続して「安全」の意識を高く持つためには

「やはり定期的に打ち込んでいく、啓発をしていくことが重要と感じています。事故の教訓について話を聞く機会などは定期的に設けていますが、さらに、リーダー層に対する研修を新しく作っていて、新たに管理職や役員といったステージが変わる社員に対しての教育も見直して、実施しています」

■安全を誓ったはずの日本航空で･･･相次ぐ飲酒や運航トラブル

――日本航空では2023年以降、許可なく滑走路を横断したり、機長の過度な飲酒による欠航・遅延、また旅客機同士の接触などのトラブルが相次ぎ、国交省から業務改善勧告や厳重注意を受けている。なぜトラブルは相次いだのか、会社としてどう受け止めているのか

「社員1人ひとりに安全を大前提として考え、行動するための教育を実施してきていますが、その意識が不足していたのだと感じています」

「様々な社員が働く環境の中で、どうしても安全を考える際に、少し立ち止まって考えることがなかなかできず、意識として薄れ、それが行動につながってしまっていると感じます」

――問題になった一連のトラブルでは、パイロットが関与している事案が多かった。なぜ安全ではない行動をとってしまうのか

「運航乗務員に関わる事案というのが起こっているのは事実ですが、運航乗務員だけでなく、社員全般の中で、どこかに気の緩みがあって、行動に出てしまっているのではないかと考えています」

「社員1人ひとりの、この仕事の先に繋がっている最終的な安全というところに対してなかなか意識が向かずに、どこか自分の中で甘えが勝ってしまい、魔が差したところに負けてしまう、そういったことが起こってるのではないかと」

――確実な安全のためには今何が足りないのか、どうしていく必要があるのか

「改めて、我々が過去に起こした事故に立ち返るということもありますし、社員1人ひとりが安全に懸念を感じたときに『まずは立ち止まるんだ』という強い覚悟が重要です。また、自分の仕事の先にある安全を守り抜く決意も大切だと感じています」

「そのためにも、社員それぞれが仕事を遂行していく上で、“一歩立ち止まれるような”環境作りは、会社として取り組んでいくべき課題だと感じています」

■定時運航よりも「安全」を･･･“一歩立ち止まる”ためには

――エアライン業界で競争が激化する中、運航便数が増える一方、運航の「定時制」も求められている。一歩立ち止まるためには、何が必要か

「社員1人ひとりが、立ち止まれるための心のゆとりや、物理的なゆとりを生み出す環境整備が大事だと考えています。それぞれの社員が置かれた環境に目を向けながら、『本当に一歩立ち止まれる状況なのか』を改めて振り返る必要もあると思います」

「航空業界を取り巻く環境は年々大きく変化していますし、環境に合わせた安全確保の仕組みも重要だと感じています。一方で、最後に安全を守る砦になるのは、人材だと考えていますので、1人ひとりの意識をしっかりと啓発していくことが重要です」

「安全はほかの何かと比較するものではないですし、定時制を忘れてでも安全を優先する、そういう意識が大事だと感じています。特に、定時制などにおいては、現場でプレッシャーを感じる場面もあると思います。その中で、一歩立ち止まって安全を確保するためには、自分が担当している飛行機に、もし大切な人が乗っていたらということを考える。もし家族や大切な人が乗っていたら、社員は不安を払拭すると思いますし、立ち止まることができると考えています」

■遺族からは厳しい声も･･･“事故を起こした”会社として

――40年前の事故を踏まえ安全を誓ったはずにもかかわらずトラブルが相次ぐ事態に、遺族からは厳しい声も聞かれている。改めて会社としてどう捉えているか

「まずやはり、不安な思いを与えてしまったご遺族に対しては、申し訳ないと感じています。我々にできることは、過去に起こした、悲惨な事故を繰り返さないということに尽きると思います」「安全は全員で作り上げていくものなので、その意識をまず全社員が持つことが重要です。加えて、我々が起こした過去の事故に目を背けることなく、しっかり向き合って、事故は過去の歴史ではなく、今まだすぐそばにある事故だとしっかり考えて、次世代にも継承していくことが必要だと感じています」