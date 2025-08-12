King & Prince¡¦¹â¶¶³¤¿Í¤ÈË§º¬µþ»Ò¤¬15Ç¯´ÖÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡©±Ç²è¡Ø·¯¤Î´é¤Ç¤Ïµã¤±¤Ê¤¤¡ÙËÜÍ½¹ð¡õ¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø
¢£¹â¶¶³¤¿Í¤ÈË§º¬µþ»Ò¤¬±é¤¸¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÌò¤¬ËÂ¤®½Ð¤¹¥É¥é¥Þ¤ËÃíÌÜ¤Î°ìºî
King & Prince¡¦¹â¶¶³¤¿Í¤ÈË§º¬µþ»Ò¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ø·¯¤Î´é¤Ç¤Ïµã¤±¤Ê¤¤¡ÙËÜÍ½¹ð¡õ¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
2021Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ÆÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¿Íµ¤Æ±Ì¾¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¡£¹â¹»1Ç¯À¸¤Î²Æ¡£¥×ー¥ë¤ËÍî¤Á¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÂÎ¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ë§º¬µþ»Ò±é¤¸¤ëºäÊ¿Î¦¤È¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¹â¤Ï¡¢¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë±é¤¸¤ë¿åÂ¼¤Þ¤Ê¤ß¡£2¿Í¤ÏÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤«¤é15Ç¯´Ö¡¢¸µ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Èà¤é¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÈëÌ©¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢30ºÐ¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê½ÐÍè»ö¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤³¤ÎÅÙ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿ËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Ë§º¬±é¤¸¤ëÎ¦¤È¡¢¹â¶¶±é¤¸¤ë¤Þ¤Ê¤ß¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤¤¿15Ç¯´Ö¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²Æ¡¢ÆÍÁ³¤Þ¤Ê¤ß¤¬¡Ö¤â¤·¡¢¸µ¤ËÌá¤ëÊýË¡¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Êª¸ì¤¬Æ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤¤¤Ä¸µ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¾ï¤Ë¿´¤ËÎ±¤á¤ÆÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¿¡È·¯¡É¤Î¿ÍÀ¸¡£Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÎ©¤Á²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¡ÈËÜÅö¤Î¡É¿Æ¤È¤ÎÊÌ¤ì¡£¤½¤·¤Æ¡¢³ð¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¿´¤ËÊú¤¤¤¿Ì´¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿2¿Í¤Ï¡¢¸µ¤ËÌá¤ë·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¸ß¤¤¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£Î¦¤È¤Þ¤Ê¤ß¤¬¡¢ºÇ¸å¤ËÁª¤ÖÌ¤Íè¤È¤Ïー¡©°î¤ì¤ë´¶¾ð¡¢¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÜ²»¤¬Á¡ºÙ¤ÊÉ½¾ð¤È¤È¤â¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¯ÀÚ¤Ê¤¤Í½¹ðÊÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤¬½é¶¦±é¤È¤Ê¤ëË§º¬¤È¹â¶¶¤¬¤½¤ÎÎÏ¤òÃí¤®¹þ¤ó¤Ç±é¤¸¤¤Ã¤¿Í£°ìÌµÆó¤Î¶¦Æ®¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëÀ¾Àî°¦è½¤ÈÉð»Ô¾°»Î¤¬¹â¹»À¸»þÂå¤ÎÎ¦¤È¤Þ¤Ê¤ß¤ò¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÌ¥ÎÏ¤ÇÉ½¸½¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÏÃÂêÊ¨Æ¤ÎÃíÌÜÇÐÍ¥¡¢ÃæÂô¸µµª¡¢Á°¸¶Þæ¡¢ÎÓÍµÂÀ¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤Õ¤¿¤ê¤ËÌ©ÀÜ¤Ë´Ø¤ï¤ë¥ー¥Ñー¥½¥ó¤ò±é¤¸¡¢ÂçÄÍÇ«¡¹¡¢ÀÖËÙ²í½©¡¢ÊÒ²¬Îé»Ò¡¢»³Ãæ¿ò¤¬Î¦¤È¤Þ¤Ê¤ß¤ÎÎ¾¿ÆÌò¤È¤·¤ÆÊª¸ì¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÍ½¹ð¤È¹ç¤ï¤»¤Æ²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢Î¦¤È¤Þ¤Ê¤ß¤¬°ìÇ¯¤Ë°ìÅÙ¡¢£··î¤ÎÂè»°ÅÚÍËÆü¤Ë½¸¤¤¶á¶·Êó¹ð¤ò¤·¹ç¤¦µÊÃãÅ¹¡Ö°ÛË®¿Í¡×¤Ç¤ÎÉ½¾ð¤òÀÚ¤ê¤È¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤ò¸ò´¹¤·¤¿¤Î¤¬¡¢·¯¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ß¤¤¤Ë¤«¤«¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤¬¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê°ìËç¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÃ¯¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡© º£¤³¤Î»þ¡¢¼êÊü¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤È¤Ï²¿¤«¡©¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤È½Å¤Í¤Æ°¦¤µ¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø·¯¤Î´é¤Ç¤Ïµã¤±¤Ê¤¤¡Ù¤ËÃíÌÜ¤À¡£
±Ç²è¾ðÊó
¡Ø·¯¤Î´é¤Ç¤Ïµã¤±¤Ê¤¤¡Ù
11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê～TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÆüÈæÃ«¤Û¤«Á´¹ñ¥íー¥É¥·¥çー
½Ð±é
Ë§º¬µþ»Ò/¹â¶¶³¤¿Í/À¾Àî°¦è½/Éð»Ô¾°»Î/ÃæÂô¸µµª/ÎÓÍµÂÀ/ÀÐÀîÎÜ²Ú/Á°ÌîÊþºÈ/Á°¸¶Þæ/¤Õ¤»¤¨¤ê/ÂçÄÍÇ«¡¹/ÀÖËÙ²í½©/ÊÒ²¬Îé»Ò/»³Ãæ¿ò
¸¶ºî¡§·¯ÅèÈàÊý¡Ö·¯¤Î´é¤Ç¤Ïµã¤±¤Ê¤¤¡×¡Ê³ÑÀîÊ¸¸Ë¡¿KADOKAWA ´©¡Ë
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§ºä²¼Íº°ìÏº¡¡²»³Ú¡§Inyoung Park
(C)2025¡Ö·¯¤Î´é¤Ç¤Ïµã¤±¤Ê¤¤¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
±Ç²è¡Ø·¯¤Î´é¤Ç¤Ïµã¤±¤Ê¤¤¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://happinet-phantom.com/kiminake/