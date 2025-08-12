サッカーJ2リーグの北海道コンサドーレ札幌は11日、岩政大樹監督の契約解除を発表しました。

岩政氏は今季から監督に就任すると、開幕4連敗と出遅れ苦しいスタート。その後巻き返しますが、ここまで25試合で10勝4分け11敗の11位で、J1自動昇格となる2位まで勝ち点11差となっていました。また同日、札幌U-18の監督を務めている柴田慎吾氏がトップチームの監督へ就任することが決定したと発表されています。

解任にともない岩政氏は、「素晴らしい時間を過ごしました。こんな場所は他にないと感じていました。本当に感謝しています。正直に言うと、驚きの気持ちと、見え始めていたフットボールの完成形を見られない残念な気持ちがあります。しかし、悔いはないので、次に向かいます。最後の試合の最後の場面で、攻めに行って敗れたことが今回の挑戦の全てだった気がしています。その先は、選手たちに託します。ありがとうございました」とクラブを通じてコメントを発表しています。