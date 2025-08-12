◇第107回全国高校野球選手権大会（11日、甲子園球場）

全国高校野球選手権大会は11日、1回戦2試合と2回戦2試合の計4試合が開催されました。

3年ぶり31回目の出場となった県岐阜商業（岐阜）は、日大山形（山形）と対戦。県岐阜商業が1点を追う5回は横山温大選手（3年）と渡辺璃海選手（2年）のタイムリーで逆転に成功。さらに、1点リードの7回には一挙4点を挙げ、日大山形を突き放しました。投げては先発・柴田蒼亮投手（2年）が9回135球を投げ、3失点の完投勝利。夏の甲子園16年ぶりの勝利を挙げました。

2年ぶりの出場となった東海大熊本星翔（熊本）は、北海（南北海道）と対戦。3-3の7回には東海大熊本星翔が相手の失策を見逃さず、4安打を絡め一挙6得点。甲子園初勝利で、2回戦進出となりました。敗れた北海は5失策が響き、初戦敗退です。

またこの日の第3試合からは2回戦が開催。4年ぶり3回目の出場となる高川学園（山口）は、春夏通じて初出場の未来富山（富山）と対戦。高川学園は2回に遠矢文太選手（3年）のソロホームランが飛び出すと、3-3の4回には第1打席で本塁打の遠矢選手が勝ち越しの走者一掃3点タイムリー二塁打を記録、さらに遠矢選手は第4打席でもタイムリー二塁打を放ち、3安打5打点の活躍で、高川学園の大会一番乗りの3回戦進出を導きました。敗れた未来富山が中込大選手（2年）の先制2ランを放ちましたが、初出場初勝利とはなりませんでした。

2年ぶり20回目の出場となった日大三（西東京）は、豊橋中央（愛知）と対戦。2-2の8回、日大三は田中諒選手（2年）がソロホームランを放ち勝ち越すと、投げては先発・近藤優樹投手が9回2失点の好投を見せ、3回戦進出です。敗れた豊橋中央は高橋大喜地投手が8回122球、4安打3失点の力投も8回の一発で敗退となりました。

この日は未来富山の中込選手、高川学園の遠矢選手、日大三の田中選手の3人がホームランを放っています。

大会7日目の12日は、2回戦の3試合が予定されています。

▽11日の結果

〈1回戦〉

県岐阜商（岐阜）6-3日大山形（山形）

東海大熊本星翔（熊本）10-7北海（南北海道）

〈2回戦〉

高川学園（山口）8-5未来富山（富山）

日大三（西東京）3-2豊橋中央（愛知）

▽12日の日程〈2回戦〉聖光学院（福島）-山梨学院（山梨）岡山学芸館（岡山）-松商学園（長野）尽誠学園（香川）-東大阪大柏原（大阪）