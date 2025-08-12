¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¡¡¹Ã»Ò±àµå»ù¤Ø¡¢OB¤Îµð¿Í±¦ÏÓ¤«¤é¿è¤ÊÂ£¤êÊª¡¡¡Ö¸åÇÚÁÛ¤¤¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼
ºòµ¨¿·¿Í²¦¤Îµð¿Í¡¦Á¥Ç÷Âç²í¤¬À»¸÷³Ø±¡¤ØÂ£¤êÊª
¡¡³«ºÅÃæ¤ÎÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¤Ë¡¢4Ç¯Ï¢Â³20²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿À»¸÷³Ø±¡¡ÊÊ¡Åç¡Ë¤Ë¡¢µð¿Í¤Î¿·¿Í²¦±¦ÏÓ¤«¤éÂ£¤êÊª¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£Æ±¹»ÌîµåÉôÃÒ±Ñ²ñ¤¬¡Ö¤´´óÉÕ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤¬´î¤ÖÍÍ»Ò¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤ÈÈ¿±þ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹Ã»Ò±à¤òÀï¤¦¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¿´²¹¤Þ¤ëÂ£¤êÊª¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòµ¨4¾¡22¥Û¡¼¥ë¥É¤Î¹¥À®ÀÓ¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¿·¿Í²¦¤Ëµ±¤¤¤¿Á¥Ç÷Âç²íÅê¼ê¡£¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¤â¤¢¤ë¡ÖÀ»¸÷¡×¤Î¥í¥´¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤Ë¡ÖG58¡×¤È¼«¤é¤ÎÇØÈÖ¹æ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¹âÌîµåÉôÃÒ±Ñ²ñ¤¬X¤Ç¡ÖÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÁ¥Ç÷Âç²íÁª¼ê¤«¤é¹Ã»Ò±à½Ð¾ìµÇ°T¥·¥ã¥Ä¤ò¤´´óÉÕ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡Ø¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡ª¡Ù¤ÈÂç¶½Ê³¡ª¡¡¤³¤ì¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ½éÀïÆÍÇË¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡¡Á¥Ç÷Âç²íÁª¼ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÃåÍÑ¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¼¡¡¸åÇÚÁÛ¤¤¤Î°ÎÂç¤ÊÀèÇÚÊý¤â¡¡¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È»¿¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÒ±Ñ²ñ¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Îº´Æ£ÅÔ»ÖÌéÊá¼ê¡¢ÃæÆü¤Î»³ÀõÎ¶Ç·²ðÊá¼ê¤«¤é¥Ð¥Ã¥°¤ÎÂ£¤êÊª¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À»¸÷³Ø±¡¤Ï12Æü¡¢Âè1»î¹ç¤Ç»³Íü³Ø±¡¡Ê»³Íü¡Ë¤ÈÂÐÀïÍ½Äê¤À¡£
