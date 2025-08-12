¡Ø¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥¹¡ÙËÜ¶¿ÁÕÂ¿¡È¿å¾å¡É¤¬¥Ñ¥Ñ¤Ë!?¡¡Èï³²¼ÔÂð¤ØÀøÆþ¡ÚÂè4ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿¹Àî°ª¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë7·î22Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï²Ð9¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥¹ ·Ù»ëÄ£¤ª¤È¤êÁÜºº¸¡¾Ú¼¼¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤Î¡¢Âè4ÏÃ¤¬12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤È¤¢¤é¤¹¤¸¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ê¤¼!¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤»Ñ¤Î°æÆâÍªÍÛ¡ÄÂè4ÏÃ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÀ©ÅÙ¤È¤·¤Æ¤Î³ÎÎ©¤âÛ£Ëæ¤Ê¡È¤ª¤È¤êÁÜºº¡É¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÄ©¤à¡¢·Ù»ëÄ£Æâ¤Î°ÛÃ¼¥Á¡¼¥à¡¦ÄÌ¾Î¡È¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥¹¡É¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¯¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡ÈÁÖ²÷¥³¥ó¥²¡¼¥à¡Ê¤À¤Þ¤·¹ç¤¤¡Ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡£
¢£Âè4ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¤È¤¢¤ë¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Ç¡¢´Ø¸ý¡Ê¿ùËÜÅ¯ÂÀ¡Ë¤Ï¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Ï¢Æü¤ÎÓù¡Ê¤ª¤È¤ê¡ËÁÜºº¤Ë¤è¤ëÈè¤ì¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«°ßÄ²¤«¤éÇ¾¤Þ¤ÇÁ´¿È¥Ü¥í¥Ü¥í¤Î¤è¤¦¤À¡£¤½¤³¤ÇÎ¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¡Ø¶Ë³Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¤¹¤ë¤È¡¢Å¹°÷¤«¤é¤¢¤ë¥â¥Î¤òÅÏ¤µ¤ì¤ë¡Ä¡£
¡¡·Ù»ëÄ£ÆÃÊÌÁÜººËÜÉô¤Ç¤Ï¡¢ÁÜºº°ì²Ý¤Ë¤è¤ë¡ØÂôÂ¼²ÂÎø¤Á¤ã¤ó¿ÈÂå¶âÌÜÅªÍ¶²ý»ö·ï¡Ù¤Î¶ÛµÞÁÜºº²ñµÄ¤ËÆó³¬Æ²¡Ê¿¹Àî°ª¡Ë¤ÈÀ¾¾ò¡Ê¶Ì»³Å´Æó¡Ë¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÁÜºº°ì²Ý¤«¤é¡¢ÓùÁÜºº¤Î¶¨ÎÏÍ×ÀÁ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥¹¥ë¡¼¥à¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¡¢Æó³¬Æ²¤Ï»ö·ï¤Î³µÍ×¤ò¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë±Ç¤·½Ð¤¹¡£²½¾ÑÉÊ²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¡¦ÂôÂ¼¹³¤¤ÎÄ¹½÷¡¦²ÂÎø¤¬²¿¼Ô¤«¤ËÍ¶²ý¤µ¤ì¡¢¼«Âð¤Ë¿ÈÂå¶â8000Ëü±ß¤òÍ×µá¤¹¤ëÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ÈÈ¿Í¤Ï¿ÈÂå¶â¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¤ËÂ©»Ò¤ÎÂçµ£¤ò»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢·Ù»¡¤È¤·¤Æ¤Ï»Ò¤É¤â£±¿Í¤Ç¹Ô¤«¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£Âçµ£¤ÏÉã¿Æ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¹Ô¤¯¤È¸À¤¦¤¬¡¢¹³¤¤Ï£·Ç¯Á°¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤ÏÉã¿Æ¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥¹¤ÎÃ¯¤«¤¬Éã¿ÆÌò¤ò¤ä¤ê¡¢Âçµ£¤ò¸î±Ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡Ã¯¤¬¤ä¤ë¤Î¤«¡Ä¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯´¥¡ÊÆ£°æÎ®À±¡Ë¤Ë»ëÀþ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢Æó³¬Æ²¤¬»ØÌ¾¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¬Âç¤Î¶ì¼ê¡×¤È¤¤¤¦¿å¾å¡ÊËÜ¶¿ÁÕÂ¿¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£ÁÜºº°ì²Ý¤ÈÆó³¬Æ²¡¢¿å¾å¤ÏÂôÂ¼Å¡¤Ë¸þ¤«¤¦¡£¤É¤³¤È¤Ê¤¯¿å¾å¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¬»÷¤Æ¤¤¤ëÂçµ£¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¤¨¡Ä¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¤³¤Ü¤¹Æó³¬Æ²¤ÈÉÔ°Â¤·¤«¤Ê¤¤¿å¾å¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÆó³¬Æ²¤ÎÁÀ¤¤¤È¤Ï¡©¿å¾å¤ËÉã¿ÆÌò¤ÏÌ³¤Þ¤ë¤Î¤«¡£
