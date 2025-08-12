2025年上半期、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。芸能界部門の第4位は、こちら！（初公開日 2025/01/31）。

「子宮を全摘出した直後は辛かったです。本当に沢山のことを諦めました」――そう語るのは、かつて2度の子宮がんを患った女優の原千晶さん（50）。

――では、がんを患った人のその後は暗いのか…と思いきや、さにあらず。ここでは無事、難病から回復した彼女が出会った「新たな趣味」について紹介。今、彼女は何から「生きるエネルギー」を得ているのか？



病気になってから多くのことを諦めた

――2度のがんを経験されたことで、働き方の変化はありましたか？

原千晶（以下、原） 最初にがんが発覚する少し前に、1年ほど仕事を休ませてもらった時期があったんです。休業期間はアロマの勉強をしたりしていましたが、また仕事がしたい気持ちが湧いてきて、「心機一転して頑張ろう」と思っていた矢先に子宮頸がんが分かりました。周りの関係者から「病気だから無理をさせないでおこう」と気を使われるようになり、扱いが変わったことで「私はもう芸能界の第一線には戻れないんだな」と。

やってみたい仕事は色々とあったのですが病気のためできなくなり、すごく悩みました。それでも少しずつ、ドラマやバラエティ番組などに出演させてもらっていました。しかし、がんの再発が発覚し、身体的にも仕事面でも大打撃を受けました。ちょうど世の中でママタレブームが始まったタイミングだったこともあり、子宮を全摘出した直後は辛かったです。本当に沢山のことを諦めました。

ただ、失ったものばかりではなく手に入れたものもあります。「よつばの会」で婦人科系のがんを患った方達と交流したり、がんについての講演会、コメンテーターのお仕事など、自分を表現できる場所がありました。私は喋ることが好きなので、自分にできることをやっていくしかないと思っています。最近では著名人ががんを公表することが増えましたし、皆が情報発信する機会がある時代なので、好きなことをコツコツやっていこうと思っています。

――原さんが今1番好きなことは何ですか？

原 2020年に千葉県に移住したことをきっかけに、釣りにハマっています。『釣りバカ日誌』の浜ちゃんみたいに、釣りのことばかり考えて日々を送ってますね。

釣りに夢中になった理由

――どれくらいの頻度で釣りをしているのですか？

原 毎日少しでも時間があれば釣りに行っています。早朝から釣り船を予約して7〜8時間くらい釣りをしたら、移動して「陸っぱり」で堤防からずっと釣りをして、何時間やっても平気ですね。おじさん達に混ざって1人で釣り船に乗ると、船長さんに「お姉ちゃん1人？ すごいね」と言われます。元から外に出てアクティブに活動するのが大好きだし、病気になってからは我慢ばかりしてきたので、今は鬱屈していたものを発散しているところです。

――周りの方の反応はいかがですか？

原 皆に異常だと言われます（笑）。お金は飛んでいくし、下手をしたら人の信頼も失ってしまう、悪魔のような趣味に出会ってしまいました。友達との約束があっても、天気や潮回りが良かったら、「ごめん、釣りに行きたいから今度にして！」と、平気ですっぽかしてしまうんです。釣りに夢中になると、人はそういう酷いことをやってしまうんですよ。熱中するあまり、奥さんも子供も放り出して、家庭崩壊した男性の話を聞いたこともあります。

うちの夫は東京で仕事をしているので、仕事がない時に千葉に来る二拠点生活なのですが、一緒に過ごすことよりも釣りを優先してしまうんです。全てを投げ打ってでも釣りに行く私に、夫はあきれていますね。

――原さんにとって、釣りの魅力とは何でしょう。

原 きっかけは、千葉に移住して食べさせてもらった釣りたての魚がすごく美味しかったことなんです。「食べたい」という気持ちから、自分で料理するために釣りをスタートしました。捌き方を覚えて、自分でお造りを作ったりしています。

どうやって釣るのか戦略を考えるのが面白いですね。戦略がハマった時の、アドレナリンがドバドバ出る感じがたまらないです。

それに、若い頃から男の人に混じって競争するのが好きなんです。生意気な性格なので、ゲームでも何でも、男性に勝つことが爽快で（笑）。周りの人が釣れていない時に自分だけ当たりがきたら、「やったー！」と派手に喜んでしまいます。

「人生は楽しんだもの勝ち」

――これからやってみたいことはありますか？

原 『釣りびと万歳』（NHK BS）に出演したいです。体はすごく元気なので、ぜひオファーください！

――がんを患ったことを現在はどう捉えていますか？

原 がんになることは喜ばしいことではないですが、人生に起きたことが、何らかの形で血となり肉となるような経験ができていると思います。後悔したこともありますが、多くの人に支えられたし、沢山の嬉しい言葉をいただきました。

今は2人に1人ががんになる時代といわれます。皆さんに健康に気をつけていただきたいし、私の経験談が少しでもお役に立ったら嬉しいです。20年前よりがんに対する理解が進んで、以前よりは特別視されることが少なくなってきたと感じています。これからは「人生楽しんだもの勝ち」と思ってやっていきたいですね。

