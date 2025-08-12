2025年上半期、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。芸能界部門の第5位は、こちら！（初公開日 2025/04/14）。

【写真】早稲田大学への初登校時、マスコミと学生に周囲を取り囲まれる大騒ぎの中で開かれた「伝説の記者会見」。キャンドル氏によればそれも広末にとってはストレスだったのか…

＊ ＊ ＊

静岡県内の病院で看護師にケガをさせたとして逮捕された俳優の広末涼子容疑者（44）。

新東名高速道路で追突事故を起こして搬送された病院で歩き回り、後を追った看護師を蹴ったり引っ搔いたりした疑いだ。事故を起こす直前に立ち寄った浜松市内のサービスエリア（SA）でも、見知らぬ人に「広末でーす」と声をかけたり身体を触ったりしていたという。



広末涼子 ©時事通信社

所属事務所はHPで「一時的にパニック状態に陥った」としているが、連想されたのは、2023年に広末容疑者が鳥羽周作シェフとW不倫問題を起こした際に、元夫のキャンドル・ジュン氏が会見で語った「2年に1回ぐらい、彼女の心の安定が崩れる」という言葉だ。あらためてキャンドル氏の会見を見直すと、広末容疑者のメンタルの特徴が見えてきた。

▼▼▼

キャンドル氏が都内で緊急会見を開いたのは2023年6月18日。冒頭、鳥羽氏の家族や関係者に謝罪すると、深く長く丁寧に頭を下げた。顔を上げて“フーッ”と長く大きく息を吐き、口を開いた。

「お伝えしたいことの一番は、妻、広末涼子が育児放棄をしたことは一度もありません。私にとって良き妻ですし、なにより子供たちにとって最高の母であり、家族や親せきの中でも最も頑張る、すてきな女性です」

その後少し言い淀んだが、視線を落として広末の精神状態について話し出した。

「今日、自分が皆さんに黙っていたことを話そうと思い、この場があります。自分が妻と出会った頃、その時の彼女は心が不安定で、その後の結婚してからの良き妻であり、良き母である彼女とは180度違う人物でした」

「彼女が急変してしまう理由は芸能界に若くして入り…」

キャンドル氏は、シングルマザー時代は不安定だった彼女が、結婚によって精神的に安定してくれた、と思ったという。だが現実は違った。ひとしきり自身がキャンドルを作る理由や世界平和について語った後、再び広末容疑者に言及する時は唇が微かに震えていた。

「彼女が急変してしまう理由は、彼女が憧れだった芸能界に若くして入り、その当時の芸能界を自分は中身を知るわけはありませんが、想像するに、今よりも強烈なプレッシャーが。（中略）真面目で優等生だった彼女も、全部何とか頑張って受け止めを求められることに応えようとやっていった先に、心が壊れてしまったんじゃないかなと思います」

そんな広末容疑者の危ういメンタルを「一生懸命隠してきた」と語る時には、隠してきたことを話す緊張感とストレスからか、キャンドル氏のまばたきが増えた。

そしてプライベートでの広末容疑者が、意外にも美容や外見へのこだわりが極めて薄く、子どもが通う学校の行事にも積極的な性格だったと話す。

「いつもはメイクなんかしないし、美容だなんだってことも何も気にかけず、ひたすら家事のことをしたり、子供たちの学校行事や子供の友人のお母さんたちとの仕事なんかに没頭していて、メイクだとか香水なんか全然つけないんです」

しかし、そんな広末容疑者が急に派手な外見をしだすタイミングがあったという。きっかけはいつも精神的なストレスだった。

「過度なプレッシャーがかかったりだとか、不条理なことに出くわしたりとかそうなってしまうと、濃い化粧をして派手な格好をして、眠ることができず、常に何かを書いていなければ心が収まらず、誰かに連絡をしたり、豹変してしまうんです。結婚してから何度かそういうことがありました」

家事や育児に没頭していた広末容疑者が、急に感情が高ぶって落ち着きを失い、衝動的・過活動になってしまうことに驚き困惑したのだろう。キャンドル氏は俯き、唾をのみ込みながらそう話した。

豹変する妻を前に驚いても、事務所の姿勢は「ひたすら我慢、隠さなければならない」というもの。緊張からか、唇を何度も舐めながらキャンドル氏は当時の無力感を吐露する。

「家族たちも、彼女が社会的に不条理なことをしていてしまっても黙って見守るしかできない」

広末を守るために周囲の人が全力を尽くしてきたが…

キャンドル氏は、広末容疑者の精神状態が夫である自分だけでなく、母や友人の力を借りても解決の難しい問題であったという。

「本来であれば、おかしなことをしたら叱るのが母だと思いますが、叱ることで彼女が遠ざかってしまう。そういった状況に立った彼女にものを言う人を、彼女は遠ざける、逃げてしまう。そういうこともあったので、彼女の母はずっと、どんなことがあっても耐えて、自分の子どもたちの面倒を見に来てくれていました。彼女の親戚たちもそうです。彼女の友人たちもそうです」

広末容疑者を守るために、周囲の人間は全力を尽くしていた。それは、そうしなければ何を起こすかわからない、という不安から来るものだった。

「いろいろ言ったら、もっと彼女がひどい人になってしまって、事情もわからない人たちに助けを求めてしまうだろうと。そうなってはいけないから、彼女が気晴らしにって言ったら、『朝までカラオケ付き合うよ』とか。『海に行くのも付き合うよ』って、『なるべく1人にしないほうがいいから』って。

自分もそういった場面の時に戸惑いもありましたが、それまで彼女を守ってきた皆さんのルールに従って、どんなことがあっても自分の友人にも家族にも誰にも言わず、自分の中に留めてきました」

広末容疑者は不安定になると、自分に注意する人間を避け、受け入れてくれる相手を求めてしまう傾向があったことがわかる。それを長年、母や友人たち、そして夫であるキャンドル氏がどうにか守り続けていたのだ。彼女との向き合い方に悩んでいた時のことを話すキャンドル氏は今にも泣き出しそうな表情だった。

「今も全然まともではないと思います」

キャンドル氏が出会った頃の不安定だった広末容疑者は、毎晩のように連絡をし、手紙を送ったという。不倫相手だった鳥羽氏にも情熱的な手紙を送っていたことが暴露されている。

一見すると愛情に見えても、ストレスからの逃避による依存であった可能性は否定できなそうだ。

広末容疑者に離婚について切り出されたことも話し、その理由として「夜中に電話をするのを怒るから」と言われたという。

「自分自身を制御できない」「普通の精神ではあんな恰好ができますか？」と彼女のメンタルの危うさには何度も言及し、「今も全然まともではないと思います」と言い切った。

そして鳥羽氏との不倫以前にも同じような事が一度あったと明かし、広末容疑者には内緒で相手と相談して、内々で収めたこともあるという。

キャンドル氏の会見から2年。事務所からの独立や仕事復帰、慣れない社長業というプレッシャーが重なったタイミングで再び「不安定の波」がやってきたのかもしれない。

