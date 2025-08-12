ガリガリに痩せ、餓死寸前だった野良猫を保護した投稿者さま。献身的に通院し、お世話し続けた結果、3年後、教育係として堂々たる美しい風格を見せる姿に「姿見て涙が止まりません」「こんなに可愛くなって」「これからも長生きしてね」と称賛と応援の声が多数寄せられました。

【動画：餓死寸前、ガリガリの野良猫を保護して3年……】

ガリガリに痩せ細り餓死寸前だった野良猫

YouTubeチャンネル「保護猫とTOSAN家ch」に登場する猫のなーさんと飼い主さんの出会いをまとめた投稿がネット上で大きな反響を呼んでいます。

なーさんは元々野良猫で、ガリガリに痩せ細り、餓死寸前の状態で倒れ込んでいたところを発見・保護された猫さんでした。緊急保護した際、投稿者さまが「もうダメかもしれない」とまで思うほどに衰弱していたといいます。

緊急保護して動物病院に連れて行ったり、献身的にお世話をしたりしながら「明日も生きてくれ」と願い続けていたという飼い主さん。病院にも数えきれないほど通ったそうです。

衰弱していたことや元野良猫ということもあり、人間から与えられるご飯をなかなか食べてくれなかったというなーさん。しかし、そこは強制的に口に運ぶなどして、どうにか食べてもらうことに成功。これも体力を取り戻すため……そう信じて。

こうして飼い主さんの献身的な支えもあり、なーさんは徐々に積極的にご飯を食べてくれるようになったのです。

献身的にお世話をし続けた

こうしてなーさんが健康的になってくれると信じ、献身的にお世話をし続けた飼い主さん。すると、治療を受け、しっかりご飯を食べてくれた甲斐もあり、なーさんは少しずつ体重が増加。

体つきも猫らしくなっていき、毛並みも普通の猫並みに綺麗になったのだそう！

こうして正式に飼い主さんのお家の子になったなーさんは、飢えに苦しむ野良猫生活から脱却し、幸せな家猫ライフを送ることになったのでした！

3年後の姿に涙する人が続出

家猫になって3年後、現在のなーさんはというと、マッサージが大好きな飼い主さんに甘える姿を見せる猫さんに♡もう立派な家猫さんですね！

また、家では「女帝」と呼ばれることもあり、後からお家に迎えられた猫さんたちの教育係のような立場になっているのだとか！これも優しく献身的な飼い主さんにたくさんの愛情を注がれたおかげなのでしょう。

なーさんと飼い主さんの出会いから現在までの姿をまとめた投稿は、YouTube上で125万回以上再生されるほど反響を呼びました。

投稿には「姿見て涙が止まりません」「こんなに可愛くなって」「これからも長生きしてね」と称賛や応援の声がたくさん寄せられています。

なーさんが登場するYouTubeチャンネル「保護猫とTOSAN家ch」さまでは、他にも一緒に暮らす保護猫さんたちの様子が日々投稿されています。

なーさん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「保護猫とTOSAN家ch」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。