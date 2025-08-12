なんっって可愛いのーーッッ♡（泣）【スタバ】見つけたら即カゴ推奨！「新作グッズ」

【スターバックス】で開催中のサマーキャンペーン「HOTEL STARBUCKS」が話題沸騰中！ ホテリエになったベアリスタが、さまざまなグッズとして登場しています。どれも洗練された大人可愛いデザインで、トキメキが止まりません！ 売切れ必至なので気になったら早めにGETして。

カラナビ付で実用性もバッチリ「ホテルスターバックスベアリスタMini」

特製のユニフォーム姿にキュン！ バッグやポーチ、鍵などに付けられる「ホテルスターバックスベアリスタMini」は\2,750（税込）。自分用としてはもちろん、プチギフトにも良さそう。サイズは9.8 × 5.1× 18.8cmあるので、インテリアとしてお部屋に飾るのもおすすめです。

特別感たっぷり！「ホテルスターバックスマグ355ml」

ゴールドの縁が高級感を演出、キュートなイラストと反対側にはロゴ入り！「ホテルスターバックスマグ355ml」は\2,420（税込）。店舗でも使われているマグカップがベースなので飲みやすさ◎ 仕事や勉強のモチベーションもアップしそう！

