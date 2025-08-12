Instagramに投稿されたのは、猫が人間の赤ちゃんの匂いを嗅いでいる姿。興味津々で匂いを嗅ぐ姿は55万回以上も再生され、「さらに賑やか楽しくなりますね」「みんなに見守られて嬉しいね」とのコメントが集まっています。

【動画：お家に新しい家族がやって来たら……】

人間の赤ちゃんと対面する猫たち

Instagramアカウント「保護猫family」さまに登場した2匹の猫たち。この日、飼い主さん宅の赤ちゃんと猫たちは初対面だったそうです。2匹の猫は興味津々で赤ちゃんを見ていたのだとか。

1匹の猫さんが、手を伸ばして赤ちゃんの肌に触れてみたのだそう。そのうち、もっと近くで観察したくなったのか、赤ちゃんが乗っているベッドに身を乗り出して匂いを嗅ぎ始めたとのこと。

新しい弟ができました

新しく家族になった人間の男の子の顔をじっくりと眺める猫さん。頭の匂いが気になるのか、肌と肌が触れる距離でくんくんと匂いを嗅ぎ続けていたのだそう。赤ちゃんの方は猫の存在が気にならないのか、ぐっすり夢の中。

あんまりじっくりと嗅がれていたからなのか、赤ちゃんが身動きを取ったのだとか。すると猫さん、今度は足の匂いを嗅ぎ始めたとのこと。初めての存在に慣れるまでは少し時間がかかりそうですね。

6匹の保護猫たちとの暮らし

飼い主さん宅には6匹の保護猫たちがいるのだとか。猫たちはとても仲良しで、一緒に外の匂いを嗅いでみたり、体をくっつけて眠ったりしているとのこと。のんびりと幸せそうに暮らしている姿が微笑ましいです。

今回、人間の男の子の赤ちゃんが新しく家族として加わり、ますますにぎやかな生活になっていきそうですね。猫たちは赤ちゃんの見守り部隊として、日夜大活躍しているとのことでした。

猫たちと赤ちゃんの初対面のようすは、Instagramで55万回以上も再生され、「お兄ちゃんやお姉ちゃんが遊んでくれますね」「おめでとうございます」「ニャンズに囲まれて、きっと優しい心を持った人になりますね」「ますます賑やかで楽しくなりますね」「お世話係がいっぱいいますね～」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「保護猫family」さまには、6匹の猫たちと新しく家族になった人間の赤ちゃんの日々の暮らしのようすがたくさん投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「保護猫family」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。