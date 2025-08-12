「ミスター」こと長嶋茂雄さんの勇姿や人柄は、野球人だけでなく取材者にも深い感動を与えた。巨人軍、そして長嶋さんと縁が深かった元日本テレビの大神いずみアナ（56）、馬場典子アナ（51）の2人が、ミスターの思い出を語り合った。【前後編の後編。前編から読む】

大神：自然に周囲を和ませてくれるだけでなく、公私ともに“気を遣わせない方”だったと思う。監督時代に選手だったうちの主人（元木大介）に聞くと、それは選手との付き合い方、距離感にも言えることだと。シーズン中、スタッフや選手と毎日食事する監督がいる一方、長嶋さんはあまりそういうことをせずにプライベートを分けてたって。遠征先で連敗した時は「今日は門限なしでみんな飲んでこい」と選手を送り出す。理想のリーダーというか、すごい監督だったと。

馬場：実は中日とのナイターの時、ランチに招待いただいたことがあるんです。名古屋城を望むホテルの広い部屋で、約束の15分前に伺ったら、長嶋さんはもういらしていて、画集を眺めていた姿が印象的でした。

大神：やっぱりめちゃくちゃお気に入りだよ！ 何をお話ししたの？

馬場：緊張してほとんど覚えていないのですが、野球の話はあまりなく、雑談メインだったと思います。私のことを気遣ってくださって。大神さんこそ、2000年の結婚式の仲人が現役監督だった長嶋さんご夫妻って、すごいことですよね。

大神：いやいや、それは偶然というか違うのよ（笑）。もともと（長嶋）一茂さんご夫妻に仲人をお願いしようと話していたの。

それが一茂さんの思い付きで突然、「親父に頼んでみたら」と電話してくれて、二つ返事でお引き受けくださって。だけど、挙式披露宴まで1年くらい準備期間があったのに元木は緊張のあまり、結婚式の4日前まで監督に打ち合わせの話ができなくて。

馬場：かなりギリギリですね（笑）。監督、覚えてらっしゃいました？

大神：意を決してご相談したら「あ、そうだったね、大丈夫だよ」って。「ウチに来てよ」と田園調布のご自宅にご挨拶に行ったのが4日前。朝9時に来るよう言われていたので、8時半くらいから張り込みのように準備して、ちょうどに玄関チャイムを押した。

馬場：「ジャイアンツタイム（早く集合すること）」からのオンタイム。

大神：そしたらさ、奥様は我々が来るのをご存じなかったの。「さっき聞いたものだから何も準備できなくて」と通してくださったけどね。元木は監督を前に「メデューサに睨まれたの？」と言いたくなるくらい“石”のように固まって何も話せない。だから、私が緊張しながら喋りまくり。奥様は「うちは喜んで引き受けさせていただくので」と笑顔でお優しかった。

馬場：長嶋さんからは出会いのきっかけなどを聞かれたんですか。

大神：それは全然。お礼はお伝えしたけどあとは雑談だった。話題を探してお庭を見たら、向こうから犬が来たの。珍しいチンド犬で、監督が「はなちゃん！」って呼んだんですが、はなちゃんは監督の前を素通り（笑）。「とにかく私に懐かないんですよ。家内にしか懐かない」って。そこでちょっと緊張がほぐれた。

馬場：天下の長嶋さんも、はなちゃんからは素通りされるんですね（笑）。

大神：手作りのアップルパイをいただいたんだけど、ホールケーキの一部が欠けていて。奥様が「うちにはネズミがいるのかしらね〜？」とチラッとみると監督はバツが悪そうにそっぽを向いてて（笑）。それまでスター長嶋の姿しか知らなかったのが、家庭人としての長嶋さんを垣間見ることができた貴重な経験でした。

『ファンのために」の真意

馬場：私の宝物は、唯一のツーショット写真です。2004年3月に脳梗塞で倒れる前の「燦燦会（巨人を応援する財界人の集まり）」で、司会を務めた時のもの。ご病気で渡航は叶いませんでしたが、代表監督を務めていたアテネ五輪の壮行会でもあり、そこで初めてお願いして撮っていただいた貴重な写真です。

大神：私は2006年に長男が生まれてすごく喜んでくださったことが思い出。中学に上がるくらいまで誕生日に毎年お洋服を送ってくださった。恐れ多くてなかなか着せることができなかったけど、今も大事にとってあります。

馬場：人の縁や絆を大事にして、それを形にされる方でしたよね。

大神：今も野球を続けている息子にそのことを話しても「本当かな」と実感がない感じ。元木もそうですが、“野球の国”というのがあって。寝ても覚めても野球の話をずーっとしているような。息子の野球で出会ういろんなチームの選手、監督やコーチにとって、長嶋さんは野球の国の王様なんだなと思う。

馬場：長嶋さんはいつも「ファンのために」と口にされるじゃないですか。長嶋さんはどこを切り取っても結局そこに行き着く。

ご病気後にお会いする機会が何度かありましたが、その頃は後遺症で不自由な右手をいつもポケットに入れて歩かれていました。周囲に気を遣わせないようにという配慮と、ファンにとってずっとかっこいい長嶋茂雄でありたいという気持ちがあったと思います。

大神：我が家では結婚の時にいただいた「野球とは人生そのものだ」と書かれた色紙を飾ってるの。よく、「〇〇の道は人生そのもの」という言い方があるけど、結婚から25年が経ち、子供が野球に育ててもらったりしている今、「野球とは」の意味が本当にわかります。

馬場：一度、リハビリを兼ねた朝の散歩を緑溢れる公園でご一緒したことがありました。他愛のない話ばかりでしたけど、本当に穏やかな幸せな時間でした。

「またね」と言ってくださったんですが、散歩はそれきりで……もっと懐に飛び込めば良かったです。私たちの心のなかで長嶋監督はずっと生き続けてくれます。

大神いずみ（おおがみ・いずみ）／1969年生まれ、福岡県出身。フェリス女学院大学を卒業後、1992年に日本テレビ入社。バラエティー番組を中心に数々の番組を担当。1999年に退社、2000年に元木大介と結婚。現在はタレントとして活動中。

馬場典子（ばば・のりこ）／1974年生まれ、東京都出身。早稲田大学を卒業後、1997年に日本テレビ入社。情報・スポーツ・料理など様々な番組を担当。2014年に退社後はフリーアナウンサーとして活動、2015年に大阪芸術大学放送学科教授就任。

※週刊ポスト2025年8月15・22日号