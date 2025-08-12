¡Ö¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åìµþ¡×¤³¤Î²ÆÃíÌÜ¤Î¡È¥Þ¥¹¥È¡¦¥Ð¥¤¡¦¼êÅÚ»º¡É¤Ï¤É¤ì¡©¡ÚTHE TIME,¡Û
µ¢¾Ê¥·¡¼¥º¥ó¿¿¤ÃÂþÃæ¡£¼êÅÚ»º¤Ç²¿¤òÇã¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÍÉ¬¸«¡¢¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åìµþ¤Ç¥¤¥ÞÇã¤¦¤Ù¤¡È¿ä¤·¼êÅÚ»º¡É¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åìµþ¡×¤³¤Î²ÆÃíÌÜ¤Î¡È¥Þ¥¹¥È¡¦¥Ð¥¤¡¦¼êÅÚ»º¡É¤Ï¤É¤ì¡©¡ÚTHE TIME,¡Û
µæ¶Ë¤Î¡Ö¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¼êÅÚ»º¡×
²ÆµÙ¤ß¥·¡¼¥º¥ó¤â»Ï¤Þ¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÇÆø¤ï¤¦Åìµþ±Ø¤Î¥¨¥¥Ê¥«¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åìµþ¡×¡£
¿Íµ¤¤ÎÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤ÏÍÍ¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤Î¡È¥Þ¥¹¥È¡¦¥Ð¥¤¡¦¼êÅÚ»º¡É¤ò¡¢Ç¯´Ö1000¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Øufu.¡Ù¤Îºä°æÊÔ½¸Ä¹¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢1³¬²þ»¥Æâ¡¦¿á¤È´¤±¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë¡ØSOBAP¡Ù¡£
¹ÔÎó¤ËÊÂ¤Ö¿Í¤¿¤Á¤Î¤ªÌÜÅö¤Æ¤Ï¡¢¡È¥¯¥ì¡¼¥×¤ò¼êÅÚ»º¤Ë¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ëºî¤é¤ì¤¿¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¥¯¥ì¡¼¥×¡Ö¥½¥Ð¡¼¥×¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤ä¡Öçõ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¡×¤Ê¤É¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä·Ï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¡×¤ä¡Ö¥×¥í¥·¥å¡¼¥È¥±¡¼¥ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÁíºÚ·Ï¤Ê¤É¡¢Ì£¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï20¼ïÎà¡£¡Ê1¸Ä¡¦180¡Á550±ß¡Ë
¡Øufu.¡ÙÊÔ½¸Ä¹¡¦ºä°æÍ¦ÂÀÏ¯¤µ¤ó¡§
¡Öº£¥¯¥ì¡¼¥×¤¬ÂçÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âµæ¶Ë¤Î¡È¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¼êÅÚ»º¡É¡£À¸ÃÏ¤Ë¡È¤½¤ÐÊ´¡É¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬ÌÌÇò¤¤¡×
¥¯¥ì¡¼¥×À¸ÃÏ¤Ë¤Ï3¼ïÎà¤Î¹ñ»º¤½¤ÐÊ´¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¡£ÄÌ¾ï¤Î¥¯¥ì¡¼¥×À¸ÃÏ¤è¤ê¤â´Å¤¹¤®¤º¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¿©´¶¤Ç¤¹¡£
THE TIME,¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¡¡óîÆ£Èþ²íÉô°÷¡§
¡ÖÉáÄÌ¤ÎÀ¸ÃÏ¤Î¥¯¥ì¡¼¥×¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¡£¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë´Å¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤½¤ÐÊ´¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£çõ¤â´Ý¡¹1¤ÄÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯ìÔÂô¡×
¥°¥é¥ó¥¹¥¿¸ÂÄê¤Î¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤ª¤ä¤¡×
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿·´´ÀþËÌ¤Î¤ê¤«¤¨¸ý¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¬¥Ü¥ë¥À¡Ù¡£
ÄÌÏ©¤ò¤Ï¤ß½Ð¤¹¤Û¤É¤Î¹ÔÎó¤Ç¡¢Ãæ¤Ë¤Ï2ÆüÁ°¤ËÍè¤¿»þ¤ÏÇä¤êÀÚ¤ì¤ÇÇã¤¨¤º¡Öº£Æü¤³¤½¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡£¿Íµ¤¤Î¡È¥Þ¥¹¥È¡¦¥Ð¥¤¡¦¼êÅÚ»º¡É¤È¤Ï¡Ä
¡Øufu.¡Ùºä°æÊÔ½¸Ä¹¡§
¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë¤³¤³¤Ç¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡È¿·¤·¤¤¤ª²Û»Ò¡É¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤È¡£¡È¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤ª¤ä¤¡É¤Ç¤¹¡×
4·î¤«¤éÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖCalbee¡Ü¡ßÅìµþ¤Ð¤ÊÆà ¥Ý¥Æ¥£¥¸¥§¥Ã¥é¡×¡Ê1È¢3¸ÄÆþ¤ê¡¦1393±ß¡Ë¡£
³°¤Ï¥«¥ê¥Ã¤ÈÃæ¤Ï¤â¤Ã¤Á¤ê¿©´¶¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ç¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¸ý¤É¤±¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¤È¡¢¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡£
óîÆ£Éô°÷¡§
¡Ö¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤Æ÷¤¤¡£Ãæ¤Î¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¤È¥Á¡¼¥º¤Î¿©´¶¤È¡¢³°¤Î¥µ¥¯¥µ¥¯´¶¡£¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Æ¿©´¶¤â³Ú¤·¤¤¡×
Å¹ÆâÄ´Íý¤Î½ÐÍèÎ©¤Æ¤ò¡¢1Æü2²ó¤Î¸ÂÄêÈÎÇä¡Ê11»þ¡¦17»þ¡Ë¡£²¹¤áÄ¾¤·¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¡Öº£°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤¤¡×¥µ¥¯¤È¤í¥¹¥¤¡¼¥Ä
¤½¤·¤Æ¡¢ºä°æÊÔ½¸Ä¹¤¬¡Ö2025Ç¯ÇúÈ¯¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î½Ð¤½¤¦¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¡£¡Èº£°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤¤¥µ¥¯¤È¤í¥¹¥¤¡¼¥Ä¡É¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¡È¥Þ¥¹¥È¡¦¥Ð¥¤¡¦¼êÅÚ»º¡É¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÏ²¼1³¬²þ»¥Æâ¡¦¶ä¤ÎÎë¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë¡ØBURDIGALA TOKYO¡Ù¡£
50Âå½÷À¡§
¡Ö´Å¤¹¤®¤º¡¢Ãæ¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê³°¤Ï¥µ¥¯¥Ã¤È¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëÌ£¡£ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¯¤Æ¿·´´Àþ¤Ç¿©¤Ù¤Á¤ã¤¦¤«¤â(¾Ð)¡×
ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤¿¾Æ¤²Û»Ò¡ÖFlan¡Ê¥Õ¥é¥ó¡Ë¡×¡Ê1¸Ä¡¦432±ß¢¨¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡Ë¡£
¥µ¥Ö¥ìÀ¸ÃÏ¤ËÆþ¤ì¾Æ¤¾å¤²¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤Ï¡¢¸Ç¤á¤Î¥×¥ê¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤ÇÍñ¤ÎÉ÷Ì£¤È¥³¥¯¤¬ÀäÉÊ¡£1Æü3²ó¡Ê10»þ¡¦13»þ¡¦17»þ¡Ë¡¢300¸Ä¸ÂÄê¤Ç¾Æ¤¤¿¤Æ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
óîÆ£Éô°÷¡§
¡Ö³°Â¦¤Î¥µ¥Ö¥ì¤¬¥µ¥¯¥Ã¤È¤Û¤í¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢É½ÌÌ¤Î¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤¬Ãæ¤Î¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤è¤ê¤â¤·¤Ã¤È¤ê¤á¤Ê¤Î¤Ç3¼ïÎà¤Î¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡×
¿©¤Ù¤¿¤é»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ÖÌµ¸Â¤ª¤«¤¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢1³¬²þ»¥Æâ¡¦µþÍÕ¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ëÊÆ²ÛÀìÌçÅ¹¡Ø¤¤ê¤Î¤µ¤« by Chuoken Senbei¡Ù¡£
¡Øufu.¡Ùºä°æÊÔ½¸Ä¹¡§
¡Ö°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤È¡ÈÌµ¸Â¤ª¤«¤¡É¡£°ì²ó¿©¤Ù¤¿¤é»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£²¿¤è¤ê¤âÌ£¤¬¿·¤·¤¤¡×
¤½¤ì¤¬¡¢ÁÏ¶È100Ç¯Ä¶¤ÎÏ·ÊÞ¤¬ºî¤Ã¤¿¿·´¶³Ð¤ª¤«¤¡Ö¥Ç¥£¥Ã¥×¤¹¤ë¤ª¤«¤¡×¡Ê1È¢¡¦972±ß¡Ë¡£
ºù¤¨¤Ó¥ì¥â¥ó±ö¤ª¤«¤¤Ë¡¢´Å¤á¤Î¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¥Ù¡¼¥¹¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¤ò¥Ç¥£¥Ã¥×¤¹¤ë¡Öºù¤¨¤Ó¡ß¥ì¥â¥ó¥¿¥ë¥¿¥ë¡×¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë°ìÉÊ¡£
¥¹¥¤¡¼¥È¥³¡¼¥ó¥Ñ¥¦¥À¡¼¤òÀ¸ÃÏ¤ËÎý¤ê¤³¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë¾å³Ý¤±¤·¤¿¤ª¤«¤¤Î¡Ö¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¡ß¥È¥Þ¥È¥µ¥ë¥µ¡×¤Ê¤É¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤¢¤ï¤»¤ÆÁ´3¼ïÎà¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÅÚ»º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Âð¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¤¿¤¤°ïÉÊÂ·¤¤¤Î¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åìµþ¡£»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ½Ð¤«¤±¤¿Êý¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÊTHE TIME,2025Ç¯8·î11ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë