◆第７３回中京記念・Ｇ３（８月１７日、中京競馬場・芝１６００メートル）

サマーマイルシリーズ第３戦の第７３回中京記念・Ｇ３（１７日、中京）で、２３年の毎日王冠など重賞２勝のエルトンバローズが９か月ぶりに復帰する。昨年のマイルＣＳ（２着）の後、両トウ骨遠位端骨折で休養していたが、７月１６日に帰厩して順調。６日の栗東・ＣＷコースでの１週前追い切りは３頭併せで最先着。６ハロン７９秒４―１１秒１で鋭く伸び、杉山晴調教師は「休み明けという感じはないですね。骨折としては非常に軽度。思い切って休ませたことが、いい方に出そうです」と手応えを感じている。

ハンデ戦で行われた昨年（小倉・芝１８００メートルで開催）は最重量５９キロを背負って３着だったが、別定戦に変更された今年は５８キロで出走できる。トレーナーは「別定戦になったこともあって、ここから使おうとなりました。１キロの差は大きいです」と施行条件の変更を歓迎する。

主戦の西村淳が負傷休業中のため、川田と初コンビ。目標のマイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都）に向け、杉山晴師は「本番に向け、いい形でレースができれば。秋は昨年以上の結果を出したいです」。念願のビッグタイトル獲得へ、勝って弾みをつける。（内尾 篤嗣）