TikTokに紹介されたのは、ペットショップで最年長だったチワワをお迎えした1ヶ月後の光景。とってもビビリさんだったワンコの表情はみるみる変化し…？幸せな姿には「赤い糸が繋がるの待ってたんだね」「こんなに可愛い子、一目ぼれ！」「絶対幸せ♡」といった声が寄せられています。

【動画：『最年長になっていた売れ残り犬』と出会った結果→即決でお迎えをして…『１ヶ月後の光景』】

最年長になるまで売れ残ったチワワ

TikTokアカウント「chimaki.cafe」の投稿主さんが、とあるチワワと運命的な出会いをしたのはペットショップでした。生後6か月を過ぎ最年長となっていたワンコ。特段チワワが好きではなかったものの、一目見て惹かれるものを感じたという投稿主さん。

ものすごくビビリさんで、吠える姿も歩く姿もまったく見ることができなかったものの、その日の内に連れて帰ったといいます。まさに『縁』という言葉がふさわしいシチュエーションでした。

個性豊かなかわいいワンコ

そのチワワは「ちまき」ちゃんと名付けられ、投稿主さんと一緒の生活が始まりました。ともに暮らすうちにちまきちゃんのことがどんどん分かるようになっていったそう。

三度の飯よりおもちゃが好きで、お散歩やお出かけは大嫌い…ちまきちゃんの個性が垣間見えるように。たくさんの愛情を注がれることで、少しづつ心を開いていった証でしょう。

ときに野生に戻ったかのようにクッションをホリホリするなど、さまざまな一面を見せ投稿主さんを笑わせてくれるように！

幸せそうな姿にホッコリ

自分のベッドで寝ているかと思いきや、まさかの寝たふりするお茶目なちまきちゃん。そして安心しきった健やかなお顔で眠る姿…スヤスヤと気持ちよさそうな寝顔には思わずニンマリしてしまいます。

『幸せだといいな』そう呟く投稿主さんですが、ナデナデ大好きな甘えん坊のちまきちゃんの姿からはたっぷりの愛情があふれています。これからも幸せな日々は続いていくのでしょうね♡

この投稿には「大丈夫！めちゃめちゃ幸せよ♪」「チワワしか勝たん」「絶対幸せ♡」といった声が寄せられています。投稿主さんもチワワさんの沼にどっぷりとハマっていることでしょう…！

TikTokアカウント「chimaki.cafe」には、ちまきちゃんの日常が紹介されています。人が大好きなちまきちゃん、そのためにお散歩に行く光景も必見です♪

