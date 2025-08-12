研ナオコ、そっくり長女を顔出し！ほのぼの親子ショットで誕生日を祝福「母の顔」「ステキなお嬢さんになられて」の声

歌手の研ナオコ（７２）が、そっくり長女の誕生日を祝うレアな母娘ショットを披露した。

研は１２日までに自身のインスタグラムを更新。「８月８日は娘の誕生日 久々に家族が集まりみんなでお祝いしました」と記し、長女で元チャイドルグループ「小夏・ひとみ・レイナ」のひとみの誕生日を祝うショットをアップ。

長女の写真がついたピックを刺したカップケーキが並び、 「ケーキは、写真付きバースデーカップケーキ 私は一番幼い時のひーちゃんの写真にしました おめでとう」とつづった。

この投稿には、「可愛い」「ご家族でお祝い 素敵です」「成長写真付き素敵なケーキですね」「素敵なファミリー」「元気そぅな笑顔が拝見できて、嬉しいです」「母の顔 おめでとうございます」「ステキなお嬢さんになられて笑顔もステキ！」「愛の溢れるお誕生日」「素敵なご家族ですね」「ご家族の仲の良さが伝わる素敵な投稿にこちらが幸せな気持ちになります」などのコメントが寄せられた。

研は元俳優の野口典夫さんと１９８７年に結婚し、１男１女をもうけている。