¡Ú¥Ó¥¸¥Í¥¹·É¸ì¡ÛÌÜ¾å¤Î¿Í¤Ë¡Ö¤´¶ìÏ«ÍÍ¤Ç¤¹¡×¤ÏNG¡£¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡×¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©
¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¡×¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¥á¡¼¥ë¤Ç·è¤Þ¤ë¡£¡ÖÁê¼ê¤Ë´Ö°ã¤Ã¤¿¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ÇÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÖÊ¸ÌÌ¤¬¤³¤ï¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¸¶°ø¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥á¡¼¥ë¤ÎÊÖ¿®¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢1Æü¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡£¥á¡¼¥ë»Å»ö¤Ë¤Ï¡¢°Õ³°¤ÈÇº¤ß¤¬¤Ä¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢ÃæÀîÏ©°¡µªÃø¡Ø¿·ÈÇ µ¤¤Î¤¤¤¤¿Ã»¤¤¥á¡¼¥ë¤¬½ñ¤±¤ëËÜ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤«¤éÊÔ½¸¡¦È´¿è¤·¡¢ÌÂ¤¤¤¬¤Á¤Ê¥á¡¼¥ë¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡Ë
¡Ö¤´¶ìÏ«ÍÍ¤Ç¤¹¡×¤ä¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡×¤ÏÆü¾ïÅª¤Ë¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¤Í¤®¤é¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Áê¼ê¤È¤ÎÎ©¾ì¤ä´Ø·¸À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼ºÎé¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤³¤Î2¤Ä¤Î°ã¤¤¤È¡¢ÌÜ¾å¤Î¿Í¤ËÅ¬¤·¤¿»È¤¤Êý¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÜ¾å¤Î¿Í¤Ë¡Ö¤´¶ìÏ«ÍÍ¡×¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤
---------
¡ß ËÜÆü¤Ï¤´¶ìÏ«ÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£
¡û ËÜÆü¤Ï¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£
---------
¡Ö¤´¶ìÏ«ÍÍ¡×¤òÌÜ¾å¤Î¿Í¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ï¼ºÎé¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¾å¤«¤éÌÜÀþ¤ÇÁê¼ê¤ÎÆ¯¤¤ò¤Í¤®¤é¤¦¸À¤¤Êý¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¡×¤â¼ºÎé¤ËÅö¤¿¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¡£
¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¡×¤Ê¤éÌÜ¾å¤Î¿Í¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¤«
¡Ö¤´¶ìÏ«ÍÍ¡×¤ÏÌÜ²¼¤Î¿Í¤Ë¡¢¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¡×¤ÏÌÜ¾å¤Î¿Í¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Ä¤«¤¤Ê¬¤±¤¬°ìÈÌ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤â¤Í¤®¤é¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÜ¾å¤Î¿Í¤Ë¤Í¤®¤é¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ï¼ºÎé¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ÆÅÜ¤ê½Ð¤¹¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÇÛÎ¸¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¦ ¤ä¤¿¤é°§»¢¤¬¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤«¤ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¢ª¥á¡¼¥ë¤Ç¤ÎÄÌ¾ï¤Î°§»¢¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡£
¡¦ ¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÌÜ¾å¤Î¿Í¤¬¹ü¤òÀÞ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡×¤Ç¤Ï¡¢Â¾¿Í»ö¤Î¤è¤¦¤Ç¼ºÎé¡£
¡¡¢ª¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡Ø¿·ÈÇ¡¡µ¤¤Î¤¤¤¤¿Ã»¤¤¥á¡¼¥ë¤¬½ñ¤±¤ëËÜ¡Ù¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£