¡ÚÌ¡²è¡Û¹¥¤¤Ê»Ò¤Û¤É¹½¤¤¤¿¤¤¡©¡¡Ä¶Æù¿©·ÏÅ®°¦ÃË»Ò¤Ë¥¥å¥ó¡Ø¥é¥ó¥Üー¤¯¤ó¤ÏÊÒÁÛ¤¤¡Ù
¡¡ÁÛ¤¤¤¬ÉÔ´ïÍÑ¤Ë¤·¤«É½¤»¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¤½¤Î¿¿·õ¤µ¤¬¶»¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬ÉÔ»×µÄ¤À¡£X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥é¥ó¥Üー¤¯¤ó¤ÏÊÒÁÛ¤¤¡Ù¤Ï¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ê°¦¾ð¤¬É½¸½¤µ¤ì¤¿ÀÄ½Õ¥é¥Ö¥³¥áÌ¡²è¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¥é¥ó¥Üー¤¯¤ó¤ÏÊÒÁÛ¤¤¡Ù¤òÆÉ¤à
¡¡¡Ö¥é¥ó¥Üー¤¯¤ó¡×¤³¤ÈË©À¸¤ÏÍÄÆëÀ÷¤Î¹È¤òÅ®°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ì¸«¹â°µÅª¤Ë¸«¤¨¤ëÇ®Îõ¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤¬¡¢´Î¿´¤Î¹È¤ÏÆ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¡¦º´Çì¤ËÎø¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ë©À¸¤ÎÁÛ¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¹È¤ËÆÏ¤«¤º¤Ë¤¤¤ë¡£¤¢¤ëÆü¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËË©À¸¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤ÎÎø ±þ±ç¤¹¤ë¤«¤é¡×¤È¹È¤Ë¸À¤¦――
¡¡ÊÉ¥É¥ó¡¢¿ÈÄ¹º¹¡¢Ë¨Âµ¤Ê¤É¡¢¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤¹¤ëÌ¥¤»Êý¤¬¿ï½ê¤Ë¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜºî¤Îºî¼Ô¡¦¤¿¤«¤»¤¦¤ß¤µ¤ó¡Ê@TakaSe519¡Ë¤Ë¡¢ËÜºî¤Î¤³¤À¤ï¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤ÉÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊË¾·îÍªÌÚ¡Ë
¢£ÍÄÆëÀ÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ÷Î¥´¶¤ÏÉÔ»×µÄ
――¤Ê¤¼¡Ø¥é¥ó¥Üー¤¯¤ó¤ÏÊÒÁÛ¤¤¡Ù¤òÀ©ºî¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¤¿¤«¤»¡§¤â¤È¤â¤ÈÌ¡²è²È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÌ´¤òÄü¤á¤ÆÃÏ¸µ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬ËÜµ¤¤Ç¶Ë¤á¤¿¤¤¤Î¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤ÉÕ¤¡¢ºÆ¤ÓÌ¡²è²È¤òÌÜ»Ø¤·»Ï¤á¤¿»þ¤ËÀ©ºî¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
――¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ©ºî¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¿¤«¤»¡§ºÇ½é¤Ë¡ÖÊÔ½¸Éô¤ÎÌÜ¤Ë¤È¤Þ¤ë1¥Úー¥¸ÌÜ¤òºî¤í¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤ÇÅö»þÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÈÊÉ¥É¥ó¡É¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¡ÈÂ¥É¥ó¡É¤Ï¤É¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬¤¹¤°¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é°ìµ¤¤ËËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
――ÉÔ´ïÍÑ¤«¤ÄÅ®°¦·Ï¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¥é¥Ö¥³¥áÌ¡²è¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¤¿¤«¤»¡§¥é¥ó¥Üー¤¯¤ó¤È¹È¤Á¤ã¤ó¤Î´Ø·¸À¤Ï¡¢¶á½ê¤Ë¤¤¤¿ÍÄÆëÀ÷¤ÎÆ±µéÀ¸¤¿¤Á¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦·ö²Þ¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¹¤°¥±¥í¥Ã¤È¤·¤Æ¤Þ¤¿ÉáÄÌ¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£»ä¤Ë¤ÏÍÄÆëÀ÷¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Îµ÷Î¥´¶¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ç¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ËÜºî¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
――¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ë©À¸¤È¹È¤Î2¿Í¤Ëº´Çì¤ò²Ã¤¨¤¿»°³Ñ´Ø·¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡£
¤¿¤«¤»¡§¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¡ÖÊÒÁÛ¤¤¤µ¤»¤ëÂ¦¤Î¿É¤µ¤ä»Ä¹ó¤µ¡×¤È¤¤¤¦Î¢¥Æー¥Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾¯½÷Ì¡²è¤Ï¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬ÊÒÁÛ¤¤¤·¤Æ´èÄ¥¤ë¡×¤¬²¦Æ»¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¹È¤Á¤ã¤ó¤¬ÀèÇÚ¤ËÎø¤ò¤¹¤ëÁ°¤«¤é¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥é¥ó¥Üー¤¯¤ó¤¬¹È¤Á¤ã¤ó¤ËÊÒÁÛ¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹È¤Á¤ã¤ó¤Ï¼ºÎø¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤âÃ¯¤«¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÊÒÁÛ¤¤¤Ï¤Ä¤é¤¤¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÁÛ¤ï¤ì¤ëÂ¦¤â²¿¤«¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤ë¡×¡¢¤½¤ó¤Ê»ëÅÀ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¥¹¥Èー¥êー¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
――Ë©À¸¤ÎÅ®°¦¤Ö¤ê¤Ï¸«Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖË½ÎÏÅª¡×¡Ö¥¹¥Èー¥«ー¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£Ë©À¸¤òÉÁ¤¯ºÝ¤Ë°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¤¿¤«¤»¡§¥é¥ó¥Üー¤¯¤ó¤Î¡È²¡¤·¤Î¶¯¤µ¡É¤ÎÉ½¸½¤Ï¤«¤Ê¤êµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ºÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¹È¤Á¤ã¤ó¤¬¶±¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡£·ù¤Ê»þ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¡Ö¥À¥á¡×¤È¸À¤¨¤ë¤·¡¢¼¡¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Ï¥±¥í¥Ã¤ÈÉáÄÌ¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¿®Íê´Ø·¸¤¬¥Ùー¥¹¤Ë¤¢¤ëÍÄÆëÀ÷¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥Üー¤¯¤ó¤â¡¢¹È¤Á¤ã¤ó¤Î¡Ö¥À¥á¡×¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤±¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£¼«À©¿´¤¬¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹È¤Á¤ã¤ó¤¬º´ÇìÀèÇÚ¤Ë¥¯¥Ã¥ー¤òÅÏ¤»¤º¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ¤À¤±¡£º¤¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¡£2¿Í¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ëÄ¹Ç¯¤Î¿®Íê¤¬¼«Á³¤ËÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
――°ìÊý¡¢¹È¤Î¸ÀÆ°¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¤¿¤«¤»¡§¹È¤Á¤ã¤ó¤Ï¥é¥ó¥Üー¤¯¤ó¤Ë¤¹¤´¤¯µ¤¤òµö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊýÅª¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¹È¤Á¤ã¤ó¤âÌµ¿À·Ð¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢Èà¤Îµ¤»ý¤Á¤Ëµ¤¤Å¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤É¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÉÔ´ïÍÑ¤µ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¿Í´Ö¤é¤·¤¯¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤Ê¤ë¤è¤¦ÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¹ðÇò¥·ー¥ó¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤
――ÊÉ¥É¥ó¤äË¨Âµ¤Ê¤É¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿ËÜºî¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤Ï¡©
¤¿¤«¤»¡§¥é¥ó¥Üー¤¯¤ó¤¬¹È¤Á¤ã¤ó¤Î¾Ç¤²¤¿¥¯¥Ã¥ー¤ò¡Ö¤¦¤á¤§¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ü¥ê¥Ü¥ê¿©¤Ù¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¡Ê¾Ð¡Ë¹È¤Á¤ã¤ó¤Ï°ìÈÖåºÎï¤Ê¥¯¥Ã¥ー¤òº´ÇìÀèÇÚ¤ËÅÏ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥é¥ó¥Üー¤¯¤ó¤â¤½¤ì¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¹È¤Á¤ã¤ó¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¡¢¤¢¤ÎÉ½¾ð¤ËÁ´Éô½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¡Ö¹¥¤¤À¤¼¥Ö¥¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¹ðÇò¤¹¤ë¥·ー¥ó¤â¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤«¤»¡§¥é¥ó¥Üー¤¯¤ó¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥¹¥È¥ìー¥È¤Ë¡Ö¹¥¤¤À¡×¤È¸À¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í¤Ê¤ê¤Î¾È¤ì±£¤·¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö¤¦¤Ã¤»ー¥Ö¥¹¡×¤È¤¤¤¦¥Î¥ê¤Ç¡Ö¹¥¤¤À¤¼¡×¤È¸À¤¦¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¡¢³ä¤È¼«Á³¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¥»¥ê¥Õ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¡Ö¥Ö¥¹¡×¤â·è¤·¤ÆìÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤È¤³¤âÆß´¶¤Ê¤È¤³¤âÁ´Éô¤ï¤«¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤ªÁ°¤¬¹¥¤¤À¤è¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¡¢Èà½÷¤Î¤¤¤í¤ó¤ÊÌÌ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ÎÁ´Éô¤ò´Þ¤á¤Æ¤Î¡Ö¹¥¤¤À¤¼¡×¤È¤¤¤¦¡¢Èà¤Ê¤ê¤ÎºÇÂç¸Â¤Î°¦¤Î¹ðÇò¤Ç¤¹¡£
――¹ðÇò¥·ー¥ó¤Îºî²è¤Ç¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡©
¤¿¤«¤»¡§¥é¥ó¥Üー¤¯¤ó¤¬¥°¥¤¥Ã¤È¶¯°ú¤Ë°ú¤´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¤½¤Ã¤ÈÍ¥¤·¤¯¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¹È¤Á¤ã¤ó¤ÎÈ±¤¬Èþ¤·¤¯¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£
――º£¸å¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤¿¤«¤»¡§°ìÅÙ¤ÏÄü¤á¤¿Ì¡²è²È¤È¤¤¤¦Ì´¤ò¤â¤¦°ìÅÙ½¦¤Ã¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ÀÆ»¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¿Í¤Î¿´¤Ë²¿¤«¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Êâ¤Â³¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤ÏÏ¢ºÜ½àÈ÷Ãæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢²áµîºî¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥«¥Î¥¸¥ç¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤·¯¤ÈËÍ¡Ù¡ÊGANMA!¡Ë
¹â¹»¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÀÄ½Õ¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¡£¡ÖÃË¤Î»Ò¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿½÷¤Î»Ò¡×¤ËÎø¤ò¤·¤¿¥Ò¥á¤Á¤ã¤ó¤Î³ëÆ£¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢±Ñ¸ìÈÇ¤¬³¤³°¤Ç»æ¤ÎÃ±¹ÔËÜ¤È¤·¤Æ½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¡£
¡ØÅã»Ò¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¤Âç¿Í¤¸¤ã¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù¡ÊGANMA!¡Ë
ÌµÉ½¾ð¥¢¥é¥µーOL¤ÈÇ¯²¼ÃË»Ò¤ÎÇ¯¤Îº¹¥é¥Ö¥³¥á¡£
¡Ø¤³¤Ê¤¤¤Ç¥³¥¦¥Î¥È¥ê¡Ù¡ÊGANMA!¡Ë
¡Ö»Ò¤É¤â¤ò»º¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¨¤Ê¤¤¡×½÷À¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÎÉ×ÉØ¥É¥é¥Þ¡£¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ²½¤â¤µ¤ì¡¢½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖPOPCORN¡×¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¡£
¡ÊÊ¸¡¦¼èºà=Ë¾·îÍªÌÚ¡Ë