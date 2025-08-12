ファッションデザイナーのコシノヒロコさん（88）が、7月と8月に行われた子供向け芸術文化体験プログラムに講師として参加。コシノさんに参加した子供たちへ伝えたい思いや、普段からしているという物作りの考え方、今後の目標などをインタビューしました。

■『ファッションアカデミー』を監修

HIROKO KOSHINOなど多くのブランドを展開し、60年以上クリエーターとして活躍し続けるコシノさん。今回、東京都と公益財団法人東京都歴史文化財団が実施する子供向け芸術文化体験プログラム『ネクスト・クリエイション・プログラム』の、小学生から高校生を対象とする『ファッションアカデミー』に講師として参加しました。約100人の子供たちが、犬のぬいぐるみの洋服デザインから制作工程を学ぶイベントで、コシノさんはこれまでのコレクションで使用してきた生地の端切れなどの提供や、子供たちに制作のアドバイスなどをしました。

■子供たちに“体験する機会”を

――今回のプログラムを監修するにあたり、どのような思いで取り組みましたか。

コシノ：今の子供って生まれた時から、タブレットで、ボタン一つで、いろんな世界の中に入っていける。独自の力で何かを生み出すとか、考えるとかっていうことを、だんだんできなくなってきている。今本当に人間独自の持っている感性とか、そういった力を引き出していく機会をたくさん作ってあげないと、全て機械に頼ってしまう。それではやっぱりダメだと。みんなやっていることが同じになっちゃう。一人一人にすごくいい個性を持ったり、才能を持っていても、それがもう出さずにもう人生終わってしまうということになりかねないわけですよね。

私たちは小さい時から、そういった環境の中から自分の才能を引き出してもらえるような、親とか祖父とかの力によって引き出してもらえたという体験があって、今でもそれが本当に役に立っていて。この年齢になってもまだ非常にクリエーティブな仕事をやるのにも何の苦労もなく、それが当たり前のようにやれるわけ。ですから、そういった自分の経験が少しでも役に立って、今からの子供たちを教育できたらなという思いがあって、こういうことをやるようになったんですね。

■保管してきた貴重な生地も提供 子供たちへの思い

今回のプログラムでは、コシノさんのこだわりで、愛犬のラブラドール・レトリバーがモデルの手作りのぬいぐるみが用意されました。さらに、ぬいぐるみの洋服作りで使用する生地は、すべてコシノさんが提供したもので、これまでのコレクションなどで使用してきた生地の端切れを子供たちが自由に使い、個性的な洋服制作が行われました。

――貴重な生地も今回提供されているということですが、どのような思いで準備を進めてきたのでしょうか。

コシノ：やっぱり自分の洋服のデザインをするということは、まだまだテクニックも必要だし、いろんな教育過程を経て、そういった形になるわけですけれど。子供でもできるような状態の教育ってどういうことかなと思ってたのね。その時にそこそこイメージが出せるようなぬいぐるみを作って。それに着せるわけですけどね、ここで大切なのは、それに着せるいろんな素材を、もう山ほど目の前に置いてあるでしょ。あれは、私が六十何年ずっと、自分のコレクションを作ってきた端切れ。

全部取ってあるんです。見ていると、もうとても懐かしい、この時は苦労したなとか、いろいろな思いがある。とても貴重な資料なんですけれど、それをもっと生かしていかなければ、ただ置いてるだけでは意味ないので。それをどっと出して、子供たちに自由に選ばせて、自分の感性で選んで。

もちろん私はお洋服のデザインだけでなくてバッグや、靴、いろんな小物類もトータルでコレクションやってきましたから。そのために持っている付属品なんかもたくさんあって。すごくかわいいワッペンとかいっぱいあるの。ボタンとか。それを、みんな自由に選びなさいって。自由に使って、ぬいぐるみをかわいくしてあげてねって。

機械じゃなくて、手で本当に作り上げていく。その面白さとか、楽しさとかっていうのを生でそれをやること。これがものすごい体験になるんです。おそらく小さい時にこういった体験をたくさんしていると、大きくなってもこの生々しい感動っていうのは絶対残ると思うんですよ。子供の時に感動したことっていうのは消えない。将来にすばらしいクリエーターを生み出せるような要素を、大人が作ってあげなきゃダメだと思う。そういう気持ちで今回やってます。

■子供たちの発想に驚き「もう個性が出てくる」

――実際に子供たちの作品を見てどのように感じましたか。

コシノ：子供っていうのは自由な発想で、制限のない、こうでないとダメだっていうような、縛りもなく、自由に何かを作っていくということが、見ていると、その子の環境とかね、性格とかね、全部出てるんですよね。ものすごく人間の持っている感性みたいなものが。しかもたくさんの子たちと一緒にやらせるでしょ。そこに競争心みたいなのができてきて。

一人でやるんじゃなくて、みんなでやるっていうことは、何かいいものを自分も取り入れたり、自由にやっちゃうわけですよ。でも、みんな一人ずつ違うんです。ボタンの選び方、布の選び方、表現のしかた。（参加しているのは）6歳、7歳以上の子ですよね。それでもう個性が出てくるわけですからね。その時代からその子のいい個性を伸ばすっていうことがとても大事。

■参加した子供たちは

参加した子供たちに話を聞いてみると、小学3年生の参加者は「みんなと一緒に作れて楽しかったし、自分のアイデアとかで作れたから楽しかった。自分にとってはかわいいと思うし、作ってよかったなって思った」と、笑顔を見せました。

また、デザイナーを目指しているという中学1年生の参加者は「世界的なデザイナーの方々にご指導いただけて、服の作り方や構造、ボタンの付け方などを学べました。自分のセンスがいいと褒められると、とてもうれしかったです」と、プログラムに参加できた喜びを語りました。

■物作りの考え方「12歳のまなざしでものを考える」

またコシノさんも、子供たちと同様にぬいぐるみの洋服を制作。インタビューでは、コシノさんが普段からしているという物作りの考え方を教えてくれました。

コシノ：我々の目で物を作るのではなくて、もう6歳、7歳の子供の目でこれを作っているんです、私。それが大事なんですよ。大人になってしまって物作りをすると普通。小さい子ほど、もうぐっちゃぐちゃで面白いものができてる。だから人間ってだんだん平凡になってくね。私はいつも物作りをする時は、自分に言い聞かせるのは、“12歳のまなざしでものを考える。88歳の考え方はダメ”。

■「まだまだ死ぬまで生み出せるものがある」

――コシノさんのこれからの目標や力を入れていきたいことを教えてください。

コシノ：これから死ぬまでの時間ってそんなに長くはないので、今まで生きてきた時間よりはずっとずっと少ないと思う。長く生きてきて長く体感してきた、その体験っていうのはすばらしいと思うんですよ。それを大切にしながら、どのようにこれを伝えていくかっていうことがすごく大事。で、伝えるということも大事なんだけど、これから先私はじゃあ何をするかっていうこと。自分でもまだまだ死ぬまで生み出せるものがあると思う。

アーティストとしての仕事。これはもう徹底的にやりたいです。ファッションっていうものはやっぱりある程度アートというベースがあって。布を作るにしても何を作るにしても、アートという一つのベースからものを考えてやってきたので、それでここまでいろんな発想もできたし、アイデアも枯れないできたと思うんですね。

これからのファッションって今までと違って、考え方がどんどん時代によって変わってきてますから、そういう特殊なものが本当に必要かどうかってわからないけれど、やっぱり人の手で作った宝物みたいに、非常に重要な何かを残していきながら、これから先、もっとそれを剥ぎ取りながら、次への新しさを見つけていきたいと思ってるんです。

それにはやっぱりアートという一つの行為と、ファッションというものが、どういうふうに組み合わさっていくかによって、他の人たちにはできないことをやってみたいなと思ってます。