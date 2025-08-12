¶å½£ËÌÉô¤Ï¾¯¤·¤Î±«¤Ç¤âÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å·Ù²ü¡¡ËÌÎ¦¤Ê¤É¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤â·ã¤·¤¤±«
µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤¿¶å½£ËÌÉô¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤ç¤¦¤â¶å½£ËÌÉô¤Ç¤ÏÄ¹ºê¸©¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Î±«¤Ç¤â¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Á°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÌÎ¦¤Ê¤É¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¶å½£ËÌÉô¤Ç¤ÏµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Î¤¦¤Ï¡¢·§ËÜ¸©¤Ç¤Ï¤¿¤Ã¤¿°ìÆü¤Ç400¥ß¥ê¤òÄ¶¤¨¤ë±«¤¬¹ß¤ê¡¢Ê¿Ç¯¤Î8·î1¤«·îÊ¬¤ò¾å²ó¤ëÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶å½£ËÌÉô¤Ï¤¤ç¤¦¤â±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ä¹ºê¸©¤Ç¤ÏÄ«¤Î¤¦¤Á¤ÏÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤ÇÃÏÈ×¤Î´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤¤Î¤¦¤è¤ê±«¤¬¼å¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£»³¤ä³³¤Î¼ÐÌÌ¤«¤é¤ÏÎ¥¤ì¤¿°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ç¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¡¢ÅìËÌ¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤È¤Ê¤ê¡¢»³±¢¤«¤éËÌÎ¦¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤â·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤â±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¤ä¤ó¤À¤ê¤Ç¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë±«¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÂæÉ÷11¹æ¤Ï²Æì¤ÎÆî¤òÈ¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éÀ¾¤è¤ê¤Ë¿Ê¤ß¡¢º£Ìë¤«¤é¤¢¤¹¤Ë¤«¤±¤Æ¶¯¤¤ÀªÎÏ¤ÇÀÐ³ÀÅç¤Ê¤É¤ÎÀèÅç½ôÅç¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÀèÅç½ôÅç¤Ç¤ÏË½É÷¤ä¹âÇÈ¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤Ï30¡îÁ°¸å¤Ç¡¢´ØÅì¤«¤éÀ¾¤Ï¤¤Î¤¦¤è¤ê¹â¤¤½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·§ËÜ¤Ç33¡î¡¢¼¯»ùÅç¤Ç34¡î¤È¡¢¾ø¤·½ë¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Âç±«¤È¤Ê¤Ã¤¿¶å½£ËÌÉô¤Ë¤Ï¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Þ¤á¤Ë¿åÊ¬¤ò¤È¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤â½½Ê¬¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¤ç¤¦¤Î³ÆÃÏ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ç¤¹¡£
»¥ËÚ¡¡¡§28¡î¡¡¶üÏ©¡§28¡î
ÀÄ¿¹¡¡¡§32¡î¡¡À¹²¬¡§29¡î
ÀçÂæ¡¡¡§28¡î¡¡¿·³ã¡§26¡î
Ä¹Ìî¡¡¡§28¡î¡¡¶âÂô¡§29¡î
Ì¾¸Å²°¡§32¡î¡¡Åìµþ¡§32¡î
Âçºå¡¡¡§32¡î¡¡²¬»³¡§29¡î
¹Åç¡¡¡§30¡î¡¡¾¾¹¾¡§28¡î
¹âÃÎ¡¡¡§32¡î¡¡Ê¡²¬¡§32¡î
¼¯»ùÅç¡§34¡î¡¡ÆáÇÆ¡§34¡î
¤¢¤¹¤ÏÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À¾ÆüËÜ¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢¸á¸å¤ÏµÞ¤Ê±«¤äÍë±«¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åì³¤¤«¤éÀ¾¤Ï35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¡¢½ë¤µ¤¬Ìá¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÌÚÍËÆü°Ê¹ß¤ÏÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢½µËö¤Ë¤«¤±¤ÆÁ´¹ñÅª¤Ë¤â¸·¤·¤¤½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
