スムーズな移動と収納力を両立！【トラベリスト】のユニセックススーツケースがAmazonで販売中！
旅先での荷物整理がラクになる！【トラベリスト】の多機能スーツケースがAmazonで販売中！
本体を開けずに簡単に荷物を取り出せるトップオープン機能を搭載したスーツケース。旅先での荷物の出し入れはひと苦労。メインファスナー以外にも前面が大きく開くファスナーが取り付けてあるので荷物の出し入れが楽々。飲み物や傘、ガイドブック。ストールやマフラーなど手持ちの鞄に入れるにはちょっとした荷物になってしまう物を入れるのもおすすめ。内装生地も視認性が高いオレンジカラーを採用し、荷物の取り出しやすさを追求している。
トップオープン機能を搭載し、立てたまま荷物の出し入れができる便利な構造となっている。
ファスナー拡張で容量が最大約72Lまで増加。旅行先で荷物が増えても柔軟に対応できる。
TSAロックとツインホイールを採用し、安全性と移動時の快適性を兼ね備えた仕様になっている。
ポリカーボネートとABS樹脂のハードシェルにより、軽量でありながら耐久性にも優れている。
