エコノモと、モルッチ・マグーンが発見した「睡眠と覚醒の2つの中枢」…じつは、レム睡眠は「覚醒と共通点」が多い

人はなぜ眠らなければならないのか？ いまだに科学が解明できていない疑問、人はなぜ眠らなければならないのか？

脳は睡眠時に洗浄されてアルツハイマー病を防いでいるという新研究、世界で初めて日本が発売した画期的な不眠症治療薬、寝不足でたまる「睡眠負債」とは何か、どう返せばいいのか……。

「睡眠」に関して、その神経科学的なメカニズムや役割などについて解説した『睡眠の科学 改訂新版』。その著者・櫻井武氏が、脳科学と睡眠の興味深いトピックをご紹介します。

睡眠と覚醒は、脳のどこでコントロールするのでしょうか。今回は、脳の2つの中枢について解説します。

＊本記事は、『 睡眠の科学 改訂新版 』（ブルーバックス）のうち「睡眠に関する疑問や睡眠研究の今」で取り上げられた疑問から、再構成・再編集してお送りいたします。

この記事の執筆者櫻井 武（さくらい・たけし）筑波大学大学院医学研究科修了。筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構副機構長。医師、医学博士。日本睡眠学会理事。1998年、覚醒を制御する神経ペプチド「オレキシン」を発見。睡眠・覚醒機構や摂食行動の制御機構、情動の制御機構の解明をめざして研究を行っている。詳しいプロフィールは、こちら

フォン・エコノモが「視床下部」に見たもの

1920年前後のヨーロッパで、ウイルスによると思われる脳炎が流行した。それらの患者の中には、こんこんと眠りつづける「嗜眠症状（しみんしょうじょう）」という症状を示す患者がみられた。しかし、なかには逆に、ひどい不眠を訴える症例もあった。

オーストリアのウィーンで研究をしていた神経病理学者フォン・エコノモは、これらの脳炎患者のうち不幸にして亡くなった人たちの病理学的所見から、脳の視床下部とよばれる部分（脳幹の延長に存在する間脳の一 部）の前部に病巣がある場合は、不眠をきたすこと、そして視床下部の後部に病巣がある場合には、嗜眠症状を示すことをつきとめた（図「フォン・エコノモによる図」）。

このため現在でも、嗜眠症状を示す脳炎をフォン・エコノモ脳炎とよぶことがある。

その後、数十年の時を経て、 フォン・エコノモの観察は正しいものだったことが明らかになった。視床下部の後部には、覚醒に深い関係をもつオレキシンとヒスタミンという脳内物質をつくるニューロンが存在してい た。

また、視床下部の前部には 視索前野という部分が含まれ、 ここに睡眠をつくりだすシステム（睡眠中枢）が存在していることがわかったのである。 つまり、フォン・エコノモが主張したとおり、視床下部には睡眠に関わる部分と覚醒に関わる部分が存在する。

これらが脳幹に存在する覚醒を制御するニューロン群に働きかけ、睡眠と覚醒のスイッチが切り替えられるのだ。 ここで、視床下部という部分について少し述べておきたい。

恒常性の中枢の「もう一つの役割」

視床下部は、動物の恒常性を制御する部分である。恒常性（ホメオスタシス）とは、状態を一定に保つ、という意味である。たとえば、恒温動物の体温は気温が変わってもほぼ一定に保たれている。また、血圧や、血液中のさまざまな物質の濃度なども一定の範囲に保たれている。このように生体のさまざまな機能は、内外の環境が変わっても変動が一定の範囲内に保たれているのだ。

こうした恒常性の制御は、自律神経系の機能や、ホルモン濃度の調節によって行われている。視床下部は自律神経系や内分泌の機能を調整することによって、全身の恒常性を維持しているのだ。 ただし実際には、体温や心拍数、血圧、呼吸数などはつねに一定の値に保たれているわけではなく、その環境における適切な状態にセットされる。運動したり、興奮したりすれば心拍数や血圧が上がるのもそのためだ。

つまり視床下部は、生体をその環境において最適な状態にコントロールするための中枢なのだ。こうしたホメオスタシスの概念を拡大した解釈をホメオダイナミクスとよぶ。このように視床下部は恒常性の中枢であるが、同時に、情動や本能行動にも関わっている。

そして、睡眠と覚醒のコントロールにおいても、重要な働きをしている。睡眠も本能行動の1つなのだ。以前の記事で断眠について述べたが、断眠をつづけると視床下部の恒常性維持機構にも破綻が起こる。睡 眠は視床下部によってコントロールされているが、逆に視床下部の機能にとっても睡眠は不可欠なものなのである。

脳幹による「大脳の賦活」が覚醒とレム睡眠をもたらす

しかし、視床下部だけで睡眠と覚醒が制御されているわけではない。睡眠と覚醒は、脳全体におよぶモード変換であり、そのためには視床下部からの働きかけを脳全体に伝えるシステムが必要になる。

このとき、とくに重要なのは、大脳皮質の活動である。大脳皮質の活動モードに変化を引き起こすシステムは脳幹にある。脳幹は大脳の付け根の部分にあたり、視床下部とはすぐ隣に接している。脳幹は呼吸や循環などを統制する中枢であり、生命維持装置としての働きもしている（「脳死」とは、脳幹の機能が止まってしまうことをいう）。

脳幹が脳全体を賦活するシステムは、睡眠と覚醒を理解するために重要だ。そこで、少し込み入った話になるが、ここでくわしい説明をしておきたい。

脳内で作られていた「覚醒」…モルッチとマグーンの実験

1949年、ノースウェスタン大学のモルッチとマグーンは、ネコの脳幹の中央部にある「脳幹網様体」を電気的に刺激すると、眠っていたネコが覚醒することを見いだした（図「モルッチとマグーンによる実験」）。

また、脳幹網様体を破壊するとネコは覚醒することができなくなった。脳幹網様体とは神経線維が「網」の目のように縦横に走っている部分で、その中にニューロンが散 在している。

この現象から彼らは、脳幹には覚醒をつくりだす中枢があり、下位の中枢である脳幹から上位の中枢に向かって（上行性の）信号を送り出すことによって大脳に刺激を送り、覚醒をつくりだしているという「上行性脳幹網様体賦活系説」を提唱した（図「上行性脳幹網様体賦活系のイメージ」）。

それまでは、覚醒とは、感覚系からの刺激が脳を刺激す ることによって起こるという「反射説」 が主な考え方だったので、覚醒は脳内で つくりだされるというこの説は、それをくつがえす画期的なものであった。当時の生理学は、さまざまな現象を「反射」 によって説明しようとするシェリントン*らの考え方が主流だったのだ。

上行性脳幹網様体賦活系説は、感覚系からのインプットが正常であっても、脳幹網様体が壊れれば覚醒はできなくなる、つまり脳幹網様体は覚醒をするために不可欠な部分であることを意味していた。

＊チャールズ・シェリントン：イギリスの生理学者（1857〜1952）。脊髄反射の研究や、骨格筋の収縮の際に逆側の筋（拮抗筋）が弛緩する『シェリントンの法則』を発見した。シナプスの命名でも、その名が知られている。

その後、フランスの生理学者ミッシェル・ジュベらの研究により、さらに驚くべき事実が分かった。

橋にある「レム睡眠の中枢」から、中枢神経の各所に向けて発せられる信号

フランスの生理学者ミッシェル・ジュベらの研究では、覚醒だけではなくレム睡眠を引き起こす中枢も、脳幹網様体にあることが示された。

ジュベは、まずネコの脳幹の橋の上をすべて切除しても、レム睡眠時にみられる急速眼球運動や筋肉の弛緩が観察されることを示した。つまり、レム睡眠の中枢は大脳ではなく橋にあり、ここから脊髄に向けて筋を弛緩させる命令が下りていると思われた。

次にジュベは、この中枢からは上向きにも、大脳に向けた信号が送られていることを示した。 ネコでは橋→外側膝状体 （がいそくしつじょうたい。視覚情報を伝える視床の一部）→視覚野への信号の流れ（PGO波*） が記録され、橋由来の信号により大脳皮質の視覚野に情報が伝えられる様子がとらえられた。

つまりジュベは、レム睡眠の場合も、覚醒と同じように、脳幹の橋にある中枢から上向きに大脳皮質が賦活されていることを示したのである。そのため、レム睡眠では覚醒と似た脳波が記録されるのだ。

＊PGO波：脳幹の橋（Pons）、外側膝状体（Lateral geniculate nucleus）、視覚野のある後頭葉（Occipital cortex）から

レム睡眠は、ノンレム睡眠より覚醒とに共通点がある

このように覚醒とレム睡眠は、いずれも「脳幹によって上行性に駆動される大脳皮質の賦活」によって起こる。ノンレム睡眠時にはこれら上向きの刺激システムの活動は停止している。

つまり、覚醒とレム睡眠は、脳幹からの刺激によって引き起こされる大脳皮質の活動という点で類似しており、同じ「睡眠」というくくりで語られるノンレム睡眠とレム睡眠よりも、実は、覚醒とレム睡眠のほうが、共通点がみえてくるのである。

それでは、覚醒とレム睡眠の違いをもたらしているのは何なのだろうか？ 次に、そのことをみていこう

