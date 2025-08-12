夫の転勤や出産があると、女性が一時的に「キャリアを断念する」といったネガティブさがつきまといます。しかし、元テレビ東京アナウンサー・青木佐知さんの場合は違いました。夫のメジャー挑戦に、共に歩む決心をしてアメリカへ向かったのです。（全3回中の1回）

第一印象「軽い人」から半年後にはつき合うことに

── 元テレビ東京アナウンサーの青木さんは、2009年、当時、東京ヤクルトスワローズのプロ野球選手だった青木宣親さんとご結婚されました。おふたりが出会ったきっかけを教えてください。

青木さん：夫とは、私が入社1年目のとき、東京ヤクルトスワローズのファン感謝デーの取材で出会いました。じつは、最初の印象はあんまりよくなかったんです（笑）。はじめて顔を合わせて挨拶をしてからほんの15分で、共通の知人を通して「連絡先を教えてほしい」と言われて…。仕事で知り合った相手に対してすぐ連絡先を聞くなんて、「どれだけ軽い人なの!?」とびっくりしました。

当時、テレビ局のアナウンサーはプロ野球選手と結婚することが多かったんです。だから私も周囲から、「いずれはプロ野球選手と結婚するんでしょ？」なんてよく言われていました。でも、当たり前のように決めつけられるのが嫌で、「プロ野球選手とは仕事以外でかかわりを持たない」と思っていました。だから連絡先をすぐに聞いてくるような人とは、絶対にプライベートでは会わない！とさえ考えていたんです。

アナウンサー時代の青木さん

── 第一印象がよくなかったのに、なぜ親しくなっていったのでしょうか？

青木さん：仕事を通して「プロ野球選手としての青木宣親」を知るうちに、野球に対してとても真剣に取り組んでいる人だと気づいたからです。いつも体のケアを怠らず、結果を出すための努力を惜しみません。自分にとって何がいちばん大切かをいつも考え、全力を尽くしていたんです。その真摯な姿にだんだん惹かれるようになって。夫はずっとアプローチし続けてくれていて、出会って半年でつき合うことになりました。

夫からは「結婚前提で交際したい」と言われていました。そして「いずれメジャーリーグに挑戦したい」とも話してくれていて。私も「彼を全力でサポートをして、同じ夢を見たい」と、自然と思えたんです。アナウンサーの仕事はやりがいがありました。だからこそ、彼のサポートとの両立は難しいと思いました。メジャーリーグ挑戦の夢をかなえるためには、私も全力で支えなくてはいけないなと決意したんです。

── 仕事を辞めるのは大きな決断だったのではないでしょうか？

青木さん：「夫を応援するために仕事を辞める女性」というと、夫の後ろを三歩下がってついていくような、奥ゆかしい人をイメージするかもしれません。でも、私は彼と一緒に二人三脚で夢を追いかけるつもりでした。彼も私にそうしてほしいと願っていたから、早い段階でメジャーリーグに挑戦したい夢を教えてくれたように感じます。

厳しいメジャーの世界「ともに戦う覚悟」で渡米

── 2011年10月に青木さんが長女を出産後、同年12月、青木選手はメジャーリーグのミルウォーキー・ブルワーズと契約しました。

青木さん：契約までは紆余曲折ありました。当時所属していた東京ヤクルトスワローズにメジャー挑戦の意向を伝えてから「ポスティングシステム（入札制度）」を利用しました。これは海外FA権（野球選手が所属球団以外の全球団と契約交渉を行える権利）を持たない選手が、所属球団を通してメジャーリーグ球団と交渉する制度のことです。

ミルウォーキー・ブルワーズからオファーがあったものの、契約前に「実際のプレーが見たい」と言われ、テストを受けることになったんです。「万が一、落ちたらメジャーリーグには行けないの？」と、ハラハラしました。それでも彼はしっかりと実力をアピールし、契約を勝ち取ることができました。

青木選手がヒューストン・アストロズに所属していたころの家族写真

── 青木選手がメジャーリーグの晴れ舞台に立ったときはどんな気持ちでしたか？

青木さん：日本でプレーしていたときは、ありがたいことに毎日試合に出させていただいていました。それがメジャーリーグでは試合に出場できるかどうか、いい成績を残せるのか、緊張の連続でした。結果を出せなければ、契約をすぐに打ち切られてしまう厳しい世界です。いつも私自身が出場しているかのような気持ちで見守っていました。厳しい世界で戦う夫の背中を、ずっと押し続けようと決意する日々でもありました。夫と私は夫婦でありながら、一緒に戦う戦友でもあったと思います。

夫はメジャーリーグに挑戦した2012年～2017年の6年間で、計7球団に所属しました。毎年、小さな子どもをふたり連れて、移籍先の球団がある土地に引っ越しをしながらの生活でした。複数年契約を結ぶ選手もいるなか、夫の場合は1年ごとの契約が多く、翌年はどこでどんなふうに過ごしているか、まったく想像ができないんです。でも、不安に思っていても仕方がありません。「人事を尽くして天命を待つ」ということわざどおり、全力を尽くして野球に取り組んだら、あとは結果を待つだけでした。

こうした先の見通しが立たない生活は、強い精神力が求められます。じつは、私自身も体育会出身で、子どものころから水泳に取り組み、オリンピックをめざしたこともあります。水泳でつちかったメンタルがすごく役に立ちました 。何か大変なできごとに直面しても、「なんでこんな目に合うのー!? つらいー！」と泣くのではなく、まずは「現状で私ができることはなんだろう」と考えるんです。

もちろん夫ひとりがアメリカで野球をに取り組み、私と子どもは日本で過ごす方法もありました。でも、私たちは何があっても家族で一緒に過ごそうと決めていました。たった6年の間で、子育てをして、夫のサポートもしながら、広いアメリカの端から端まで7回も引っ越しをしたのは、とても大変だったけれど、かけがえのない経験です。

ケンカはしても「価値観が近い」から共に歩める

── 青木さん自身も、とても充実した毎日だったと思います。二人三脚で戦い続けるなかで、夫婦の意見がわかれるときなどはなかったのでしょうか？

青木さん：もちろん意見がわかれたことはあるし、ケンカをしたこともあります。でも、ケンカになっても引きずらないようにするのがわが家のルールです。意見が少し違っても、納得することがすべてではないし、「そういう考え方もあるんだね」と受け入れています。こうして過ごせているのは、夫と私の考え方や価値観が似ているからだとも感じています。ふたりとも「自分にとって何が大事か」を見極めたら、そこに全力投球していくタイプ。これだけ似ている人はほかにいないだろうなと感じます。だからこそ、結婚して十数年間、ともに歩んでこられたように思います。

── 2018年に帰国後、青木選手は東京ヤクルトスワローズに復帰されました。青木さんの生活にも変化があったのではないでしょうか？

青木さん：夫は復帰後「東京ヤクルトスワローズで優勝」という、もうひとつの目標もかなえ、2024年に引退しました。現在、夫は球団のゼネラルマネジャー（GM）特別補佐に就任しています。「メジャーリーグ挑戦」「日本に復帰してヤクルトで優勝」と、さまざまな夢をかなえ、充実した野球人生だったと思います。隣で彼の応援がずっとできて、私はとても幸せでした。これからもきっといろんなことが待っていると思います。でも、変わらずに夫婦でタッグを組み、ふたりで乗り越えていきたいです。

メジャーリーグ挑戦で渡米した際、現地で第2子を出産した青木佐知さん。日米の文化の違いを感じることもあったそうです。ただ、仕事よりも家族を優先する当時の監督の助言もあり、夫の青木宣親さんは日本人メジャーリーガーとして、初の産休を取得。出産に立ち会うことができたそうです。

