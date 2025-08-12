¥¦¥ë¥Õ ¥¢¥í¥ó¡¢¡í¥×¥í¥ì¥¹Å¾¸þ¡í¤Ø¤Î³Ð¸ç¤ò¸ì¤ë¡ª¡Ö¤â¤¦È¾Ç¯¤â¤Ê¤¤¡£»à¤ËÊª¶¸¤¤¤Ç¤ä¤ë¤À¤±¡×
¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÅÅ·âÆþÃÄ¤·¤¿¸µ½ÀÆ»¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢¥¦¥ë¥Õ¡¦¥¢¥í¥ó¤òÄ¾·â¡ª
2021Ç¯²Æ¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç½ÀÆ»ÃË»Ò100kgµé¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¦¥ë¥Õ ¥¢¥í¥ó¡£¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¿ÍÊÁ¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ëÈà¤¬¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ø¤ÎÅ¾¸þ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡ª
¤Ê¤¼¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ë¡©¡¡À¤´Ö¤ÎÀ¼¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡©¡¡ËÜ¿Í¤ËÄ¾·â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´º¹Ô¤·¤¿¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸³è¤ò¸ì¤ë¥¦¥ë¥Õ ¥¢¥í¥ó
¢£¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬Îý½¬À¸¤È¤·¤ÆÀ¸³èÃæ¡ª
¡ÖÄ«¥¤¥Á¤¬¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È500²ó¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤Î¸å¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ä¥¦¥¨¥¤¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥Ã¥È±¿Æ°¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÎý½¬¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¤Þ¤À´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥¥Ä¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ç¤â¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ê¿·ÆüËÜ¡Ë¤ÏÇ¯150²ó¤Û¤ÉÂç²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¤Áª¼ê¤Ï120»î¹ç¤¯¤é¤¤½Ð¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢Èè¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¤¤«¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤«¤ÏÂç»ö¡£Îý½¬¤Ï¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Íý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢6·î23Æü¤Ë½ÀÆ»¤«¤é¤Î°úÂà¡¢¿·ÆüËÜ¤Ø¤ÎÆþÃÄ¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÈ¯É½¤·ÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿½ÀÆ»ÃË»Ò100Ôµé¤Ç2021Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¦¥ë¥Õ ¥¢¥í¥ó¡Ê29ºÐ¡Ë¡£
6·î23Æü¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¤Ø¤ÎÅ¾¸þ¤òÈ¯É½¤·¤¿¥¦¥ë¥Õ ¥¢¥í¥ó¡£µ¼Ô¤¿¤Á¤Î¼ÁÌä¤Ë ¥æ¡¼¥â¥¢¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿
ÅÅ·âÈ¯É½¤«¤é1¥õ·î¼å¡£º£¡Ê¼èºàÆü7·î18Æü»þÅÀ¡Ë¤ÏÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ¡¢·îÍËÆü¤«¤éÅÚÍËÆü¤Î¸áÁ°Ãæ¤ÏÆ»¾ì¤Ç´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
½ÀÆ»¤Ç¥È¥Ã¥×¤ò¶Ë¤á¤¿ÃË¤¬¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢20ºÐÁ°¸å¤ÎÎý½¬À¸¤¿¤Á¤È¥¼¥í¤«¤é³Ø¤ÓÄ¾¤¹Æü¡¹¡£Ëµ¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë»×¤¨¤ë¡£
¡Ö¥¥Ä¤¤¤±¤É¡¢¤Ä¤é¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤Î¤»¤¤¤ÇÂ¤Ï¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¡£¡Ø¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤éÂçÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤è¤¯¤¤¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤â¤ó¤ÏÂçÊÑ¡£
¤Ç¤â¡¢à·ù¤¤¤Ê¤â¤Î¤òÌµÍý¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤ëá¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿Æ»¤À¤·¡¢ËèÆü¤¬¿·Á¯¤ÇÈ¯¸«¤ÎÏ¢Â³¡£³Ú¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ç¯Îð¤â¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ëà¿·¿Íá¤ÎÆþÌç¤Ë¡¢¼ã¤¤Îý½¬À¸¤¿¤Á¤¬µ¤¤òÙæ¤à¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÖËÍ¤¬µ¤¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼þ¤ê¡Ê¤ÎÎý½¬À¸¡Ë¤Ë¤Ïµ¤¤ò»È¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢Æ»¾ì¤ËÁá¤¯Æþ¤Ã¤¿¿Í¤¬ÀèÇÚ¡£¤Ç¤âËÍ¤ÏÇ¯Îð¤¬10ºÐ¤¯¤é¤¤¾å¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç......¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ï¹Í¤¨¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤Í¡×
¾¯¤·¤º¤ÄÎý½¬´Ä¶¤Ë´·¤ì¡¢º£¤ÏÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤À¤¬¡¢½ÀÆ»¤È¥×¥í¥ì¥¹¤Ï»÷¤ÆÈó¤Ê¤ë¤â¤Î¡£¶¥µ»¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¤Þ¤º¡¢½ÀÆ»¤Ï¤Ï¤À¤·¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¥·¥å¡¼¥º¤òÍú¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´¶³Ð¤«¤é¤·¤ÆÁ´Á³°ã¤¦¡£
¥í¡¼¥×¥ï¡¼¥¯¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ºÇ½é¤ÏÂÎ¤òÍÂ¤±¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢½ÀÆ»¤ÎàÂÎ¤µ¤Ð¤á¤¬À÷¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥¯¥»¤¬¤Þ¤ÀÈ´¤±ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Æ°¤¤ÎÊý¸þÀ¤ä¥ê¥º¥à¡¢¼õ¤±¿È¤Ò¤È¤Ä¼è¤Ã¤Æ¤âà·Áá¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é³Ø¤ÓÄ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¤¤Ä¤µ¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Îý½¬À¸¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ ¤¤¤¿
½ÀÆ»¤ÎÆüËÜÂåÉ½·Ð¸³¼Ô¤¬¥×¥í¥ì¥¹¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿Îã¤Ï²áµî¤Ë¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¸ÞÎØ¤Î¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ËÅ¾¸þ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢92Ç¯¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸ÞÎØÃË»Ò95Ôµé¶ä¥á¥À¥ë¤Î¾®ÀîÄ¾Ìé»á°ÊÍè¡£¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤ÎÅ¾¿È¤È¤Ê¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢Êª¿´¤Ä¤¤¤¿º¢¤«¤é¾ö¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¥¦¥ë¥Õ¤Ï¡¢¤Ê¤¼¥×¥í¥ì¥¹¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¤Î¤«¡£²þ¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤Ê¤¼¥×¥í¥ì¥¹¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡¢¤Ç¤¹¡£³ØÀ¸¤Îº¢¡¢ÅÚÍË¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤òÏ¿²è¤·¤Æ¡¢ÆüÍË¤Ë¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
½ÀÆ»¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤«¤é¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ´¤ì¤Ï¤º¤Ã¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³Í¤Ã¤Æ¡¢ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Ê7°ÌÆþ¾Þ¡Ë¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢¡Ø¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¥×¥í¥ì¥¹¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¥¦¥ë¥Õ¤ÎÃæ¤Ë¿·ÆüËÜ¤Ç¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬16Ç¯6·î¡¢Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¤ÎIWGP¥Ø¥Ó¡¼µéÁª¼ê¸¢¤Ç¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¤¬ÆâÆ£Å¯Ìé¤òÄÀ¤á¤¿»î¹ç¤À¡£¤½¤Î2¥õ·îÁ°¡¢¥ª¥«¥À¤ÏÆâÆ£¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸«»ö¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Ù¥ë¥È¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤¿°ìÀï¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥ª¥«¥À¤µ¤ó¤¬ºÇ½é¤ËÆâÆ£¤µ¤ó¤ÎÉ¬»¦µ»¤ò¿©¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¥ê¥Ù¥ó¥¸¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î»î¹ç¤ÏÅ¸³«¡¢Ç®ÎÌ¶¦¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ò½Ð¤·¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¬¥¹¥´¤¯¤Æ......¡£
¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤À¤±¤ÇÆ®¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ëÁ°¡¢²¼¤ê¤¿¸å¤ÎÀåÀï¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Î¶¯ÅÙ¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÍ×ÁÇ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿»î¹ç¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡×
¥¦¥ë¥Õ¤ÎÅ¾¸þ¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤âÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£ÆÃ¤Ë¥×¥í¥ì¥¹³¦·¨¤ÎÍ¼±¼Ô¤äÃøÌ¾¿Í¤ÎÈ¿±þ¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¥¦¥ë¥Õ¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¥ì¥¹¥é¡¼Áü¤äÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤À°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢ËÜ¿Í¤ÏÎäÀÅ¤À¡£
¡Ö¸«¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¸«¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤ó»²¹Í¤Ë¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£½ÀÆ»¤Ï¸Ä¿Í¤ÇÂÐÀïÁê¼ê¤ò¤¤¤«¤Ë¸¦µæ¤·¾¡Íø¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¶¥µ»¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¿Í¤¬¤É¤¦»×¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×
7·î14ÆüÈ¯Çä¹æ¤ÎËÜ»ï¤Ç¤â¡¢¡Ø½ÀÆ»À¤³¦²¦¼Ô¥¦¥ë¥Õ ¥¢¥í¥ó ¥×¥í¥ì¥¹³¦Å¾¸þ¤Î¾¡»»¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥ì¥¹°¦¹¥²È¤Î·Ý¿Í¡¦¥æ¥ê¥ª¥«Ä¶ÆÃQ»á¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÇÁí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎÀÄÌÚ¿¿Ìé»á¡¢Á°½Ð¤Î¾®Àî»á¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¥¦¥ë¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë´ë²è¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥¦¥ë¥Õ¤âÌÜ¤òÄÌ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢²¿¤«»×¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¤Þ¤º¥æ¥ê¥ª¥«Ä¶ÆÃQ¤µ¤ó¤¬¡Ø130Ô¶á¤¤ÂÎ½Å¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢½Å¤ß¤Î¤¢¤ëÆ®¤¤¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÍ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë½Å¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£¤Ï118Ô¤Ç¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð110Ô¤¯¤é¤¤¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÀÆ»¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÂÎ½Å¤Î¤È¤¤¬°ìÈÖÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¤â¤Á¤í¤ó½Å¤ß¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢½Å¤¹¤®¤ë¤È¥Ñ¥ï¡¼¤ÇÆ®¤¦¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤è¤ê¤âËÍ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ°¤±¤ë¥×¥í¥ì¥¹¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
ÀÄÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡ØÁí¹ç³ÊÆ®µ»¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¡Ù¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤â¤Á¤í¤óÁí¹ç³ÊÆ®²È¤ËÅ¾¿È¤·¤¿½ÀÆ»²È¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤¿¤À¹¥¤¤À¤Ã¤¿¿·ÆüËÜ¤ËÆþ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¾®Àî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ê½ÀÆ»¤Î¡ËÀèÇÚ¤Ç¤¹¤«¤é¸À¤¤¤Å¤é¤¤......¡£¤Ç¤â¡Ø¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤Æ¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤«¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÁ°¸þ¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ËÜ»ï·ÇºÜ¤Î¡Ø¥¦¥ë¥Õ ¥¢¥í¥óÆÃ½¸¡Ù¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¥¦¥ë¥ÕËÜ¿Í¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÀ¼ ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢¼«¿È¤¬¹Í¤¨¤ë¥ì¥¹¥é¡¼Áü¤Ï¤Ö¤ì¤Ê¤¤
ÀÄÌÚ»á¤Ï½ÀÆ»¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¥¦¥ë¥Õ¤¬¡¢à¤Á¤ã¤ó¤ÈÉé¤±¤é¤ì¤ë¤«á¤â¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬......¡£
¡ÖÉé¤±¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤È¤«¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¾¡¤Á¤âÉé¤±¤â´Þ¤á¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¡£¤½¤ì¤ò¡¢º£¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤Ï......¡£¤½¤ó¤Ê´Å¤¤¹Í¤¨¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×
¥¦¥ë¥Õ¤¬º£¸å¡¢¤É¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤¬¡¢Â¾¼Ô¤¬²¿¤«¤ò·è¤á¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡ÖËÍ¤Ë¤ÏÃ¯¤«ÆÃÄê¤Î»Õ¾¢¤¬¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸À¤¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼Á´°÷¤¬»Õ¾¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡£ÀèÇÚ¥ì¥¹¥é¡¼Á´°÷¤ò»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥ì¥¹¥é¡¼Áü¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¡Ö¥¦¥ë¥Õ¥³¡¼¥ë¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡×
7·î25Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡ÖG1¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ç¡¢Áá¤¯¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼3Ç¯ÄøÅÙ¤Î¼ã¼ê¥ì¥¹¥é¡¼à¥ä¥ó¥°¥é¥¤¥ª¥óá¤¿¤Á¤È¡¢¥»¥³¥ó¥É¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¦¥ë¥Õ¡£
¤½¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï¶ÛÄ¥´¶¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Áª¼ê¤¬¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ëºÝ¤Î¥í¡¼¥×¾å¤²¡¢¾ì³°ÍðÆ®¤Ç¤ÏÁª¼ê¤È´ÑµÒ¤Î´Ö¤ÇÊÉ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÄÌ¾ï¡¢Îý½¬À¸¤¬»î¹ç¤ËÆ±¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥¦¥ë¥Õ¤Ïº£¸å¤âÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢²ÄÇ½¤Ê¤È¤¤Ë»î¹ç¤ËÆ±¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤À¡£
ÀèÇÚ¤Î¥ä¥ó¥°¥é¥¤¥ª¥ó¤¿¤Á¤Ï»î¹çÃæ¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤«¤é¡Ö¤«¤ï¤¤¤¬¤ê¡×¤ò¿©¤é¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë ¤¬¡¢¥¦¥ë¥Õ¤Ï¤³¤ÎÆü¡Ê7·î25Æü¡Ë¤¬»î¹ç²ñ¾ì½é»²²Ã¡£Íí¤ß¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀè¤ÎÏÃ¤À
6·î¤Î¿·ÆüËÜ¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢µ¼Ô¤«¤éÉ¬»¦µ»¤äÆþ¾ì»þ¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¡¢¤Þ¤À¹Í¤¨¤ëÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥¦¥ë¥Õ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ´·²¤Î¥È¡¼¥¯¥»¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Êª¸À¤¤¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëºÝ¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ÎÇ°¤¬¸ÀÍÕ¤ÎÃ¼¡¹¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÉ¬»¦µ»¤ä¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¥ê¥ó¥°¥Í¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ØÌ¾Á°¤¬¤¹¤Ç¤Ë¥ê¥ó¥°¥Í¡¼¥à¤Ã¤Ý¤¤¡Ù¤ÈÈ¾Ê¬¾éÃÌ¤ÇÊÖ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¥¼¥í¤«¤é¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢É¬»¦µ»¤É¤¦¤Î¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï°ã¤¦¤«¤Ê¤È¡£
¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ï¿´¤ÎÃæ¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢È¯¸À¤ò¼õ¤±¤¿Â¦¤¬¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤«¤¬Âç»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÆÃ¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ê¹¤¯¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê²ò¼á¤¬¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ï¥À¥á¡£
¤À¤«¤é¡¢Ã¯¤¬Ê¹¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ø¤½¤¦¤À¤Í¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÃúÇ«¤ËÏÃ¤½¤¦¤È¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ÀÆþÌç¤·¤¿¤Æ¡£º£¤ÏÅÚÂæ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢É¬»¦µ»¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤ëÃÊ³¬¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
6·î29Æü¤Ë¤Ï°¦ÃÎ¸©Æâ¤Ç¿·ÆüËÜ¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¤â¤¢¤ëÃª¶¶¹°»ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÎÂç²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ½é¤á¤Æ°§»¢¤ò¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢½ÀÆ»¤Ç¤Ï·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¶ÛÄ¥´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤È¤â¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤Û¤É¡¢»ÍÊýÈ¬Êý¤«¤é¿Í¤Î»ëÀþ¤òÍá¤Ó¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£½ÀÆ»¤Î²ñ¾ì¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤«¸·½Í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢µ»¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ø¥¦¥£¡¼¥Ã¡Ù¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¨¤¯¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£±þ±ç¤â¡Ø¶ß¤Ã¡ª¡Ù¡ØÁÈ¤ß¼ê½¸Ãæ¡ª¡Ù¡ØÂµ¸ýÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÃÏÌ£¤ÊÀ¼¤Ð¤«¤ê¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¥×¥í¥ì¥¹¤Î²ñ¾ì¤ÏÇ®µ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¦¥ë¥Õ¥³¡¼¥ë¤Ë¤âµ¤»ý¤Á¤Ï¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ°§»¢¤Î¸ÀÍÕ¤¬Èô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ÍèÇ¯1·î4Æü¡¢Ãª¶¶¼ÒÄ¹¡Ê±¦²¼¡Ë°úÂà¤ÎÆü¤¬¥¦¥ë¥Õ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡£°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¤Î°ìµó¼ê°ì ÅêÂ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À
¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÏÍèÇ¯1·î4Æü¡¢¿·ÆüËÜ¤ÎÇ¯´ÖºÇÂç¶½¹Ô¤Ç¤â¤¢¤ëÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤â¤¦È¾Ç¯¤â¤Ê¤¤¡£»à¤ËÊª¶¸¤¤¤Ç¤ä¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×
ºÇ¸å¤Ë¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÌÜ»Ø¤¹ÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¤³¤¦Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¿·ÆüËÜ¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÂç¤¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¢¤ëIWGPÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ï´¬¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤ÏÀè¤Î¤³¤È¡£¤¤¤Ä¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢º£¸å¤âYou Tube¤ä¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£
¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¼¡Âè¤Ç¤¹¤¬¡¢Îý½¬¤Ë»Ù¾ã¤¬¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡£½ÀÆ»¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤Î¸å¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤¹¤®¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤ËÉé¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬à¥¼¥í¤«¤éáÄ©¤à¥ê¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¡£¤½¤ÎÂ³¤¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¤Î¤¬¡¢º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤À¡£
¡ü¥¦¥ë¥Õ ¥¢¥í¥ó¡ÊAaron WOLF¡Ë
1996Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ³ë¾þ¶è½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹181Ñ¡£ÁÄÉã¤Î´«¤á¤Ç6ºÐ¤Î¤È¤¤Ë½ÀÆ»¤ò»Ï¤á¤ë¡£2017Ç¯¤ËÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç½éÍ¥¾¡¡¢19Ç¯¤Ë¤ÏÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢À©ÇÆ¡£¸ÞÎØ½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿21Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢100Ôµé¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¥±¥¬¤ÇµÙÍÜ¤ò¶´¤à¤â¡¢22Ç¯½©¤ËÉüµ¢¡£24Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¸Ä¿Í7°Ì¤ËÆþ¾Þ¤·¡¢º£Ç¯6·î¤Ë½ÀÆ»°úÂà¤òÉ½ÌÀ¡£Æ±»þ¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹ÆþÃÄ¤òÈ¯É½¤·¤¿
¼èºà¡¦Ê¸¡¿·ª¸¶ÀµÉ×¡¡»£±Æ¡¿¥ä¥Ê¥¬¥ï¥´¡¼¥Ã¡ª¡¡»£±Æ¶¨ÎÏ¡¿GLOVES Cardio Boxing