ラルチザン パフューマーから誕生、パリ発“光と影”の香り

パリ発の香水ブランド「ラルチザン パフューマー」から、2025年8月1日(金)、新作「イストワール ド オランジェ エクストリーム オードパルファム」が登場。オレンジブロッサムを主役に、スパイスとウッディが重なり合う、極上の香りの旅。あなたの感性に深く寄り添う、この夏限定の特別な香りをお届けします。

光と影が溶け合うフレグランス

新作「イストワール ド オランジェ エクストリーム オードパルファム」は、ラルチザン パフューマーの感性が息づく、香りの芸術品。

ピンクペッパーの爽やかな刺激が、晴れ渡る空のような明るさを演出しながら、モロッコ産オレンジブロッサム アブソリュートが甘く優しく広がります。

香りはやがて、シダーウッドがもたらす樹木の深みへ。時間とともに光と影が交差し、香りの印象を何層にも変化させていきます。

パリ発、感覚を揺さぶる物語

調香師マリー・サラ マーニュが手がけたこの香りは、象徴的なオレンジブロッサムに新たな命を吹き込み、私たちの感性に記憶の断片のような余韻を残します。

途中で忘れた夢や、まだ語られていない想いを呼び覚ますような、繊細かつ大胆な構成。五感で味わう香りの物語は、身に纏うたびに異なる表情を見せてくれるはずです。

あなたの夏に、心を照らす香りを

「イストワール ド オランジェ エクストリーム オードパルファム」は、ラルチザン パフューマーの表参道店および公式サイトにて、2025年8月1日(金)より発売。

価格は100mLで29,800円（本体価格）／32,780円（税込価格）です。感性を刺激する夏の香りを、ぜひあなたの肌で感じてみてください。心を解き放つような香りの旅へ、今こそ出発を♡