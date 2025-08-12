¹â¹»À¸¤ÎÂ©»Ò¤Ë¤Ä¤é¤ì¤Æ¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿É×¡£25Ç¯´Ö³°¸«¤ËÌµÆÜÃå¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆÍÁ³¡Ö²þ³×¡×¤ò»Ï¤á¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï
¥á¥ó¥º¥¹¥¥ó¥±¥¢Âç³Ø¤¬¡¢2018Ç¯¤ËÃËÀ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¼Â»ÜÎ¨¤ÏÌó5³ä¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¾®Àâ²È¤Î¹âÅÂ±ß¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ¤ÎÉ×¤¬Â©»Ò¤Î±Æ¶Á¤ÇÆÍÁ³¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤ò¤·¡¢¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¼¡ØÈ©¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Ù¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤òÊú¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¹âÅÂ¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡ØÉã¤ÈÂ©»Ò¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ñ±Æ¡ÛÏ«Æ¯¼Ô¤È·Ð±Ä¼Ô¡¢¾¼ÏÂÀ¤Âå¤ÈÎáÏÂÀ¤Âå¡Ä¡Ä¡Ö½á¤¤³Êº¹¡×¤Î¼ÂÂÖ¤ËÇ÷¤ë¡ª¹âÅÂ±ß¡ØÉã¤ÈÂ©»Ò¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¡Ù
* * * * * * *
¤È¤¢¤ëÆü¤ÎÀöÌÌ½ê
¤¢¤ëÆü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£²¿¤ÎÊÑÅ¯¤â¤Ê¤¤¤´¤¯¤Õ¤Ä¤¦¤Î·îÈ¾¤Ð¤ÎµÙÆü¤À¤Ã¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÆü»ä¤Ï¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¤Ë¹Ô¤¡¢µ¢¤ê¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ð¤«¤ê¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¤òÇã¤¤¹þ¤à¤¿¤á¤ËÌµ°õÎÉÉÊ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£Æü¡¹¤ÎÀ¸³èÈñ¤ÈÇ¯¡¹Áý¤¨¤ëÂ©»Ò¤Î³ØÈñ¤Ë¤ª¤Ó¤¨¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤¹°ìÈÌ²ÈÄí¤Ç¤¢¤ë²æ¤¬²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ìµ°õ¤Î¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¯µ®Â²¤Î¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£
Ìµ°õ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Þ¤µ¤ËËâ¶¤Ç¡¢¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢ÆüÍÑÉÊ¤¬¸«¤¿¤¯¤Ê¤ê¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ê¡¼¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¨Àá¤Î°áÎà¤ò¸«¤Æ¡¢¤¢¤¢¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤¤½Ð¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦É¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥â¥Î¤ò»×¤¤½Ð¤¹Ï¢º¿¤¬¹ØÆþ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëËâË¡¤ÎÆ³Àþºî¤ê¤Ï¡¢Ìµ°õ¤Î¤è¤¦¤Ë¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥Þ¥ë¥Á¾®Çä¶È¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢»ä¤Î¤è¤¦¤Ê¾®»ÔÌ±¤Ï¡¢¤¢¤¢¤É¤¦¤«Ìµ°õ¤è¤³¤³¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÎÁ¤¬Ê§¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤ÏÈËÀ¹¤·Â³¤±¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¤³¤³¤ÇÌµ°õ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¶¯¤¯µ§¤é¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
²È¤Ë¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î²È¿Í¤ÈÂ©»Ò¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿
´×ÏÃµÙÂê¡£
¤µ¤Æ¡¢»×¤¤¤Î¤Û¤«Ìµ°õ¤ËÄ¹µï¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢¤â¤¦¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤«¤éº£Ìë¤ÏÎäÅàñ»Ò¤Ç¤¤¤¤¤«¡¢¤Ê¤É¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¥ê¥å¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤òÌµ°õ¤Î¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¤Ç¤Ñ¤ó¤Ñ¤ó¤Ë¤·¤Æµ¢Âð¤·¤¿¡£
º£Æü¤ÏÆüÍËÆü¡£²È¤Ë¤ÏÂ©»Ò¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤¤¤Æ¤¤¤³¤Î»þ´Ö¤ÏÆó¿Í¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤êºå¿ÀÀï¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢YouTube¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢»ä¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Ö¤·¤Ö²È¤ÎÄí¤ÎÁð¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼XIV¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î²»¤¬¤·¤Ê¤¤¡£²È¤ÎÃæ¤Ï´ñÌ¯¤Ê¤Û¤É¤Ë¤·¤ó¡¢¤ÈÀÅ¤Þ¤ê¤«¤¨¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¤É¤³¤«¤Ç¤«¤±¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢Æó¿Í¤·¤Æ¡Ë
¤½¤í¤½¤í¤È¥Ñ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¤ò¼ýÇ¼¤·½ª¤¨¤ë¡£
²È¤Ë¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î²È¿Í¤ÈÂ©»Ò¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡£Æó¿Í¤·¤Æ¤¤¤Ä¤â¤ÎÇã¤¤½Ð¤·¤À¤í¤¦¤«¡©
²æ¤¬²È¤Ç¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤òµ¡¤Ë¡¢ÃËÀ¿Ø¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¿©ÉÊ¤ÎÃÍÃÊ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÏÊÀ³²¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¡¢¿©ºà¤ä¤ªÊÛÅö¤Î¤ª¤«¤º¤ÎÇã¤¤½Ð¤·¤Ï¥á¥ó¥º¤Î»Å»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Â©»Ò¤Ë¤ÏºÇÄã¤Ç¤â·Ü¤â¤âÆù£±£°£°¥°¥é¥à¤ÎÃÍÃÊ¤Î°Â¤¤¹â¤¤¤¬È½ÊÌ¤Ç¤¤ëÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤â¤Î¤ÎÃÍÃÊ¤òÃÎ¤ë¤Ë¤ÏÇã¤¤Êª¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤Î¤Ë¶âÁ¬´¶³Ð¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÏÃ×Ì¿Åª¤À¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢²È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¿¤·¤«¤Ë¿Í¤Îµ¤ÇÛ¤Ï¤¹¤ë¤Î¤À¡£¥¬¥µ¥´¥½¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤¬¤¿¤Æ¤ë²»¤â¤«¤¹¤«¤À¤¬¤¹¤ë¡£
¡Ê¤Þ¤µ¤«Å¥ËÀ??¡Ë
¤Û¤ó¤È¤¦¤ËÅ¥ËÀ¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¥¹¥Þ¥Û¤ò¤Ò¤Ã¤Ä¤«¤ó¤Ç¤È¤Ë¤«¤¯²È¤Î³°¤ËÆ¨¤²¤ë¤Î¤¬Àµ¤·¤¤È½ÃÇ¤À¤¬¡¢»ä¤Ï²»¤Î¤·¤¿¤Û¤¦¤ØÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¥Û¥é¡¼¾®Àâ¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼¿Í¤È¤¤¤¦À¸¤Êª¤Ï¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤í¤¦¡£
°ìËÜ£¸£°£°£°±ß¤â¤¹¤ë¤ª¹â¤¤²½¾Ñ¿å¤ò¡Ä¡Ä
¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢Æó¿Í¤Ï¡¢ÀöÌÌ½ê¤Ë¤¤¤¿¡£¤ª¤½¤ë¤ª¤½¤ë·ä´Ö¤«¤éÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤ä¤Ä¤é¤Ï¡¢¤³¤½¤³¤½À¼¤òÀø¤á¤ÆÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤Î°ìËÜ£¸£°£°£°±ß¤â¤¹¤ë¤ª¹â¤¤²½¾Ñ¿å¤ò¥¸¥ã¥Ö¥¸¥ã¥Ö¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢¾²¤Ë¤³¤Ü¤·¤Ê¤¬¤é´é¤Ë¤Ê¤¹¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡ª
Â©»Ò¡Ö¤Í¤¨¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×
Éã¡Ö¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤ªÉã¤µ¤ó¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×
¤¤¡¢¤¤¤¤¤ï¤±¤Ê¤¤¤À¤í!!¡ÊÅÜ¡Ë¡¡¤ä¤á¤í¡£¤³¤Ü¤¹¤Ê!!¡¡¤¤¤Þ¤³¤Ü¤·¤¿¤ä¤Ä¤»¤á¤Æ¼ê¤ËÅÉ¤ì!!¡¡¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¡£
¡Ö¤ä¤á¤í¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª!!¡×
»ä¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç¥É¥¢¤ò³«¤±¡¢¤â¤Î¤ÎÃÍÃÊ¤òÃÎ¤é¤ÌÌµÃÎ¤Ê¤ä¤í¤¦¤É¤â¤«¤é²½¾Ñ¿å¤ò¤³¤Î¼ê¤Ë¼è¤ê¤â¤É¤½¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¤Ï¤¿¤ÈÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤¼Æó¿Í¤Ï¤³¤½¤³¤½¤È»ä¤Î¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤ËÀöÌÌ½ê¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¤½¤â¤½¤â¤É¤¦¤·¤ÆµÞ¤Ë¡¢»ä¤Î²½¾Ñ¿å¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¤¨¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¡©¡¡¤¤¤Þ¤Þ¤ÇÀÐ¤±¤ó¤Ç´é¤òÀö¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤ó¤È¤â»×¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÆó¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£
¡Ö¤¢¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤ªµ¢¤ê¡×
¤½¤Î¤È¤»ä¤Ï¡¢¤Ð¤Ä¤¬°¤½¤¦¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¤¿¤À¤¿¤À¤¤ç¤È¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÆó¿Í¤ò¸«¤Æµ¤¤Å¤¤ò¤¨¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ê¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤¬¡¢¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡©¡©¡Ë
¤¨¡¢¤Ç¤â¤Ê¤ó¤ÇµÞ¤Ë¡©¡¡¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÈÂ©»Ò¤¬??
Â©»Ò¤Ï¹â¹»À¸¤Ç¤ªÇ¯º¢¤À¤«¤é¤ï¤«¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¤Ê¤¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ¤ª¤¸¤µ¤ó¤Þ¤Ç¡©¡©¡©
¤ß¤ë¤ß¤ë¤¦¤Á¤ËåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿
¤·¤«¤·¡¢Àè¤Ë·ëÏÀ¤ò¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤«¤é²æ¤¬²È¤Î¹â¹»À¸¤È¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ß¤ë¤ß¤ë¤¦¤Á¤ËåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¹â¹»À¸¤¬µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢Ç¤ÎÌÓ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ó¤Ã¤·¤êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ª¤Ê¤«¤ÎÌÓ¤ä¤¹¤ÍÌÓ¤Ï¤Ä¤ë¤Ä¤ë¤Ë¡£
ËèÆüÆü¾Æ¤±»ß¤á¤òÅÉ¤Ã¤Æ¡¢ÊÝ¼¾¤·¤Æ¡£
¤â¤Á¤í¤ó´À¤ä¤Ë¤ª¤¤¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤äÁ°È±¤ä¡¢¤á¤¬¤Í¡£¤«¤Ã¤³¤è¤¯µ¡Ç½Åª¤Ê¥ê¥å¥Ã¥¯¡£³Ø¹»¤ËÍú¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤±¤É¡¢ÉáÃÊ¤â»È¤¨¤ë¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡£
ÀäÂÐ»È¤¤¤¿¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÂÎ½ÂÐºö¥°¥Ã¥º¡¢¥á¥ó¥º¥Ó¥ª¥ì£Ú¤È¥í¡¼¥ë¥ª¥ó¡£
Éã¿Æ°¦ÍÑ¤ÎÉ¡ÌÓ¥«¥Ã¥¿¡¼¤ò¶¦Í¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿á¤½ÐÊªÂÐºö¤ÎÂ¨¡¢ÈéÉæ²Ê¡£
ÈýÌÓ¤ÏÂç³Ø¼õ¸³¤¬¤ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¥Õ¥§¥ê¥¨¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¹¥·¥§¥¤¥Ð¡¼¡Ë¤ÇÀ°¤¨¡¢¤¤¤º¤ì¤Ï¥¢¡¼¥È¥á¥¤¥¯¤¬¤·¤¿¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤Á¤ÎÂ©»Ò¤Ï¥¥é¥¥éÃË»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤Á¤í¤ó²½¾Ñ¤â¤·¤Ê¤¤¡£¤¹¤¹¤ó¤Ç¼«»£¤ê¤â¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤â¡¢Èþ°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¡£¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¡£²¿¸Î¤À¡Ä¡Ä¡¢¤ª¤Þ¤¨¤ÎÉã¿Æ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££ÙÀ÷¿§ÂÎ¤Ë¤Ï¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡£
Â©»Ò¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤ëÉã
¤½¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤ÎÎáÏÂÃË»Ò¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤Þ¤ÇåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢25Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿ºÊ¤Ë¤Ï¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¡£
Éã¡Ö¤Ä¤ë¤Ä¤ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Í¡¢åºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤ó¤¸¤¬¤¹¤ë¡×
¤Ê¡¢¤Ê¤Ë¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡Ä¡Ä¡©¡¡¤ª¤Þ¤¨20Ç¯ÃÙ¤¤¤Í¤ó¡£
¾¯¤Ê¤¯¤È¤â²æ¡¹½¢¿¦É¹²Ï´ü¤ÎÀ¤Âå¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤è¤ê¤â½÷À¤Î¤Û¤¦¤¬³°¸«¤ÎÊÑ²½¤ËÉÒ´¶¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë½÷À¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢½Ð»º¤·¤ÆÂÎ·Á¤¬Êø¤ì¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÁê¼ê¤Î³°¸«¤ËÂÐ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ï¥é½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«!?¡¡¤È¤«¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤·¤ã¤ì¤¹¤ì¤Ð¡¢¤È¤«??¡¡¤À¤±¤É¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡£¸À¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¿Í´Ö¡¢¼«Ê¬¤¬¤µ¤ì¤¿¤é¤¤¤ä¤Ê¤³¤È¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤é¤µ¡£
¤Ê¤Î¤Ë¡¢Á°È±¤¬¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤ªÇ¯º¢¤Î¹â¹»À¸¤¬Êì¤Î¤¤¤¤Ä¤±¤ÎÈþÍÆ±¡¤ËÄÌ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆÃÅµ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÇÃº»À¥¹¥Ñ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¸À¤¤½Ð¤¹¤È¡¢¼ª¤¶¤È¤¯Ê¹¤¤Ä¤±¤Æ¡¢
Éã¡ÖÃº»À¥¹¥Ñ¡©¡¡¤ªÉã¤µ¤ó¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
Êì¡Öº£!?¡×
¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼º£!?¡¡¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤¤¤Þ¤µ¤éÂ©»Ò¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤Æ¤Ä¤ä¤Ä¤ä¤·¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¡£¤ä¤ë¤Ê¤é·ëº§¼°Á°¤«¤é¤ä¤ì¡ª
¤Ä¤¤¤Ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ïµ¤¤Å¤¤¤¿
¤Þ¤¢¤½¤¦¤¤¤¦Ä¹Ç¯¤Î¤â¤ä¤â¤ä¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢Ã±½ã¤Ë¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ó¤Ê¤Ë³°¸«¤Ë¤ÏÌµÆÜÃå¤Ç¡¢¿¬¤Ë·ê¤¬¤¢¤«¤Ê¤¤¸Â¤ê²¿Ç¯¤âÆ±¤¸Éþ¤òÃå¤Æ¤¤¤¿ÃæÇ¯¤¬¡¢Â©»Ò¤Ë¤Ä¤é¤ì¤Æ¼«Ê¬¤â¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ¡¢Ã¦ÌÓ´ï¤ò¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤Ä¤ë¤Ä¤ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î²þ³×¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Â©»Ò¤¬¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÂÎ³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ïµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§Photo AC¡Ë
Æ±¤¸¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÇã¤¦¤Î¤Ç¤â¡¢Â©»Ò¤Î·¤¤Î¤Û¤¦¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£
Æ±¤¸É¬Í×¤Ê²¼Ãå¡Ê·¤²¼¤ä¥Ü¥¯¥µ¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¤Ê¤É¡Ë¤òÇã¤¤¡¢¤½¤ì¤¬¥æ¥Ë¥¯¥í¤ä£Ç£Õ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Â©»Ò¤Î¤â¤Î¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤ë¡£
Â©»Ò¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤Þ¤º¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
¤À¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é³Î¼Â¤ËÂ©»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¿Í¤¬²ñ¼Ò¤Ë¤É¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤«¤éÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¤·¡¢Ã¦ÌÓ¤ò¤·¡¢¥¢¡¼¥È¥á¥¤¥¯¤ÇÈý¤òÀ°¤¨¡¢ÂÎ½¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤â´°àú¤ÊÎáÏÂ¤Î¿·¿ÍÎà¤¬¡£¤½¤ó¤Ê¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤ò¤É¤ó¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾å»Ê¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Àè¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¼«Ê¬¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤ä³°¸«¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¥ª¥ï¥³¥ó¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤ï¤ì¤ä¤·¤Ê¤¤¤«¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤¦¤â»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö½÷À¤Ï¡¢¤³¤ì¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡×
Êì¤Ï¤Ê¤Ë¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«
¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºÊ¤Ç¤¢¤ë»ä¤Ë¤Ê¤Ë¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï½÷¤Î°Õ¸«¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¬Ã¦ÌÓ¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ¤â¡Ö¤½¤ì¤Ï½÷À¤À¤«¤é¡×¡£ÈþÍÆ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡Ö¥³¥¹¥Ñ°¤¤¡×¡£
¤À¤Ã¤Æ¡¢¤Ù¤Ä¤Ë¥¤¥±¥á¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢¥â¥Æ¤¿¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤¦·ëº§¤·¤Æ¤ë¤·¡¢»Å»ö¤·¤Æ¤ë¤·¡¢¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
¤Ï¤²¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Þ¥·¤Ê¤Û¤¦¡£¼«Ê¬¤ÏÉ¸½à¤ÇÊ¿¶Ñ¤Ê¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤Ê¤Ë¤«¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÀäÂÐÅª¤Ê´ð½à¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç³Î¸Ç¤¿¤ë¿®Ç°¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤¹þ¤á¤ëÍýÍ³¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤ó¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
¤½¤ì¤¬¡¢¿È¶á¤Ë¤¤¤ë¼«Ê¬¤È¤è¤¯»÷¤¿¡¢¤·¤«¤·ÊÌ¸ÄÂÎ¤Ç¤¢¤ëÂ©»Ò¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î¼ê´Ö¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î²Á³ÊÂÓ¤Î¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¤ª¤·¤ã¤ìÅª¤Ê¤³¤È¤Ë´Ø¿´¤òÊ§¤¤¡¢¼ÂºÝ¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤ª¤«¤Ä¤½¤ì¤ò¡ÖÂ©¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÃæÇ¯¤Ï¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤é¤·¤¤¡£
¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÏÃ¤Ï¡¢¤À¤«¤é½÷¤Î°Õ¸«¤ÏÀµ¤·¤¤¡¢½÷¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤±¡ª¡¡¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤È25Ç¯´Ö¤º¤Ã¤È¤¤¤Æ¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢Â©»ÒÁê¼ê¤Ê¤éµ¤¤Å¤¯¤Î¤«¡¢¤Ø¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤À¤í¤¦¡¢¤È¶½Ì£¿¼¤¯È¯¸«¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤¦¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÍÁ³¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¹â¹»À¸¤È¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ÎÊì¤Ï¤Ê¤Ë¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«!!
½Å²Ý¶â¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯ÈþÍÆ¤È»ñ¶â¤ÎÌäÂê¤ËÄ¹Ç¯Çº¤ß¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿Àè¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤¼¿·Ê¼¡ª¡¡¤È¤¤¤¦·³Áâ¤Îµ¤Ê¬¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤ª¤ï¤«¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¤¤¤ä¤Þ¤¢¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤À¤í¤¦¤¬¤ª¤Ð¤µ¤ó¤À¤í¤¦¤¬¡¢»ä¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¤¦È¾À¤µª¶á¤¯¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Áþ¤·¤ß¤È¤«Àº¹ÊÌ¤È¤«³Êº¹¤È¤«¤¤¤í¤ó¤ÊÌäÂê¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢
¡Ö¤è¤¯À¸¤¤Æ¤¤¿¤Í¡Ä¡Ä¡×
¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢Àï¾ì¤ò¤È¤â¤Ë¶î¤±¡¢ÂçÉÔ¶·¤È¤¤¤¦½ÆÃÆ¤Î±«¤ò¤¯¤°¤ê¤Ì¤±À¸¤»Ä¤Ã¤¿Ï·Ê¼¤ÎÆ±»Ö¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¿´»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤ò¡¢¤Ç¤¤ë¤«¤®¤ê¤½¤Ã¤È²¡¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡£¤À¤Ã¤Æ¤³¤Î¿É¤¯¤Æ¤·¤ó¤É¤¤À¤³¦¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤è¤¯À¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¤«¤é¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡ØÉã¤ÈÂ©»Ò¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¡Ù¡ÊÁáÀî½ñË¼¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£