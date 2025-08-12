「お願いだから次は彼を先発させてくれ」欧州デビューを飾った日本人FW、23分で評価が急上昇！名門サポからスタメン待望論「素晴らしい選手になる」「イダより良い」
今夏に川崎フロンターレからセルティックに移籍した山田新が８月10日、スコットランドリーグ第２節のアバディーン戦（２−０）で途中出場し、欧州デビューを飾った。
先発したアダム・イダに代わって67分からピッチに立った25歳は、ファンに好印象を残したようだ。
セルティックの専門メディア『67 HAIL HAIL』によると、現地のサポーターからは、15日に予定されている次戦、リーグカップの試合で山田をスタメンにすべきとの声があがった。
「イダより良い」
「次は彼を先発で」
「よくやったと思う」
「素晴らしい選手になるだろう」
「イダよりもずっと多くをやった」
「お願いだから次は彼を先発させてくれ」
「短い出場時間でイダより良かった。彼が先発すべきだと思う」
「イダより彼をスタメンにしよう。イダは何もしていないし、失うものはないからね」
「イダよりもうまくボールを保ち、裏に抜ける動きが優れていることは、10分で分かった」
「もっと出場時間があれば、大きな向上につながる。そうしたら『イダって誰？』になるかもしれない」
23分間のプレーで、ファンの心を掴んだようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】レジェンドが驚嘆した旗手怜央を圧巻ゴラッソ
先発したアダム・イダに代わって67分からピッチに立った25歳は、ファンに好印象を残したようだ。
セルティックの専門メディア『67 HAIL HAIL』によると、現地のサポーターからは、15日に予定されている次戦、リーグカップの試合で山田をスタメンにすべきとの声があがった。
「イダより良い」
「次は彼を先発で」
「よくやったと思う」
「素晴らしい選手になるだろう」
「イダよりもずっと多くをやった」
「お願いだから次は彼を先発させてくれ」
「短い出場時間でイダより良かった。彼が先発すべきだと思う」
「イダより彼をスタメンにしよう。イダは何もしていないし、失うものはないからね」
「イダよりもうまくボールを保ち、裏に抜ける動きが優れていることは、10分で分かった」
「もっと出場時間があれば、大きな向上につながる。そうしたら『イダって誰？』になるかもしれない」
23分間のプレーで、ファンの心を掴んだようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】レジェンドが驚嘆した旗手怜央を圧巻ゴラッソ