　今夏に川崎フロンターレからセルティックに移籍した山田新が８月10日、スコットランドリーグ第２節のアバディーン戦（２−０）で途中出場し、欧州デビューを飾った。

　先発したアダム・イダに代わって67分からピッチに立った25歳は、ファンに好印象を残したようだ。

　セルティックの専門メディア『67 HAIL HAIL』によると、現地のサポーターからは、15日に予定されている次戦、リーグカップの試合で山田をスタメンにすべきとの声があがった。
 
「イダより良い」
「次は彼を先発で」
「よくやったと思う」
「素晴らしい選手になるだろう」
「イダよりもずっと多くをやった」
「お願いだから次は彼を先発させてくれ」
「短い出場時間でイダより良かった。彼が先発すべきだと思う」
「イダより彼をスタメンにしよう。イダは何もしていないし、失うものはないからね」
「イダよりもうまくボールを保ち、裏に抜ける動きが優れていることは、10分で分かった」
「もっと出場時間があれば、大きな向上につながる。そうしたら『イダって誰？』になるかもしれない」

　23分間のプレーで、ファンの心を掴んだようだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

