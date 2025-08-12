◇プロ野球セ・リーグ 中日2-0巨人(11日、東京ドーム)

中日は9連戦7戦目の巨人戦で先発メヒア投手にはじまり5投手の無失点リレー。最後は守護神・松山晋也投手が今季30セーブ目で締めました。

試合後、中日の井上一樹監督は「今日の勝利はメヒアの好投につきると思います」と、4月6日ヤクルト戦以来の白星を挙げた先発・メヒア投手に賛辞。

4投手の無失点リレーで勝利をたぐり寄せた投手陣を「みんなね、(無失点を)意識するなと言っても意識はするんですけども。今日つないでくれた中継ぎ陣。最後の松山までいい形でたすきをつないでくれたと思います」と評価しました。

一方、打線では前日3番を打っていた岡林勇希選手を7番に起用。「ちょっと最近当たりが出ていないので、気分転換といったらおかしいですけれど、ちょっと下位で1回打たせてみようかなと。思い切ってやりました」と打順の意図を明かしました。

そして、貴重な追加点となった、山本泰寛選手の5回の3号ソロ。5月には東京ドームで2打席連続ホームランも記録しており、「東京でしか打てない。 名古屋が本拠地のチームですからね」と指揮官もニヤリ。

続けて、「でも本当に山本も疲れながらも一生懸命、へろへろだなと言われながらも頑張ってますので、そのご褒美といいますかね。ギリギリでしたけど、いいバッティングだったと思います」とたたえました。

9連戦はここまで3勝4敗。明日からの残り2戦に向けて、「過酷なスケジュールを気にはしていましたけれど、選手たちが本当に頑張ってくれていますので、明日、明後日まで全力を尽くしていきたい。本当にドラゴンズファン、野球ファンがわくわく、ドキドキするような試合を運べたらいいなと思っています」と力を込めました。