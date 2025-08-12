【前後編の後編/前編からの続き】

「論語」で70歳は「従心」、思うがままに行動しても道徳を踏み外さない年だという。翻って、政治学者として活躍してきた姜尚中（カンサンジュン）氏（75）の場合はどうだろう。長崎・鎮西（ちんぜい）学院で学院長を担う同氏の周辺を取材すると、あまりに「思うがまま」な老境が明らかになった。

前編【「まるで独裁政権」 鎮西学院の姜尚中学院長の「メディアとは異なる素顔」 学内で泥沼内紛が】では、姜尚中氏の素顔について報じた。

2023年に出身地の熊本に夫妻で移住し、穏やかな「終活」ライフを送っているとインタビューで語った姜氏はなぜ、このような学院との確執を抱えるに至ったのか。

姜尚中氏

学院関係者が言う。

「姜氏は過去に別の大学で学長を務めていた際、出勤日数が少ないことなどが原因で教授陣と折り合いが悪くなり、辞任しました。その時の苦い経験を鎮西で挽回したいと思っている節があるのです」

「校長を交代させようと……」

功名心にはやる姜氏は、過去に高校の球場改修のため1億円以上の寄付をした、OBの牧平年廣氏（91）に目を付けたという。

「牧平氏はクリーニング店などを展開する株式会社きょくとうの会長で、さらなる寄付を考えているようだった。姜氏はこれを逃す手はないと、23年春ごろ、牧平氏のために高校野球部を強化するから、監督を代えようと急に言い出したのです」（前出の学院関係者）

しかしその監督は人格者として周囲の信頼が厚く、三顧の礼をもって学院側が招いたという経緯もある。

「前校長の川崎健氏が、さすがに保護者も選手も納得しませんと反対し、何とか矛を収めさせました。しかしそれが気に入らなかったのか、姜氏は川崎氏と口も利かなくなった。さらに同年末、定年まで残り1年を残して校長の任期満了を迎えた川崎氏に対し、対立候補を立てて交代させようとしたのです」（同）

「対立を招いて、何をしたいか分からない」

これに対して、学内では猛反対の声が巻き起こった。「教職員一同」の名で作られた川崎氏の続投を求める書類まで学院理事らに提出され、結果として姜氏のもくろみは頓挫したという。

「体制に口を出したがる割に諫早ではなく熊本に移住したため、出勤日数は年100日もない。そのくせ対立を招いて、何がしたいか分かりません。彼は今年3月に学院長の任期満了に伴う再任の時期を迎えましたが、続投に必要な賛成票を理事から得られず、すでに2回も投票をやり直しています。普通は形式的に再任が認められて終わりのため、票が足りない事態など想定されていない。おかげで再任が決まるまで選挙を繰り返す異常事態です。自ら身を退くべき場面だと思いますが、姜氏にはその気配すらありません」（同）

本人に聞くと……

こうした状況について当の姜氏に電話で尋ねると、

「順調に物事は運ばれています。対立なんて、そんなことは全然ありません」

そう否定し、早々に電話を切った。

つづいて、姜氏に同調した文書を学院のHPに公開している、現理事長の重松史郎氏に電話すると、以下のような回答があった。

「昔のことでしょう？ 報告書が出て、それで終わってますから。対立があるようなことを言って、学院を壊そうという人がいるんじゃないですか。メールで問い合わせる？ いや、もういい、もういい、知らない！」

「まるで二重人格」

一方で、卒業生たちの憂いは深い。OB会の重鎮・小谷一葉（いちよう）氏（89）は、姜氏と重松氏が第三者委員会の提言を聞き入れないことを問題視し、この7月に卒業生有志の会を立ち上げた。

その小谷氏が嘆く。

「姜さんの言動はテレビの様子からは信じがたく、まるで二重人格。強権的な運営で、学院に不利益が出ては困ります。理事長と姜さんに会って話したいと思うのですが、断られ続けていて……。すでに100人近くの会員が集まっており、OBたちで自浄作用があると示したく思う次第です」

終活の前に、姜氏には片付ける問題が山積しているようなのだ。

