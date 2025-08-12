中条あやみ、竹内涼真の友人役に！ 『じゃあ、あんたが作ってみろよ』出演決定
夏帆と竹内涼真がダブル主演する10月スタートのドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系／毎週火曜22時）の追加キャストとして、中条あやみの出演が発表された。勝男（竹内）にとって初めての女友達で、失恋した勝男の背中を押すキーマンを演じる。
【写真】『劇場版きみセカ』竹内涼真＆中条あやみのほっこりカットも！ メイキング写真公開
恋人のために手の込んだ料理を作り、“恋人ファースト”な彼女を演じてきたゆえに、次第に自分を見失ってしまった山岸鮎美（夏帆）と、令和の時代には少し珍しい「料理は女が作って当たり前！」と思っている亭主関白思考な海老原勝男（竹内涼真）は、大学時代から交際し、一緒に暮らすことにも慣れ、順調に思えていたが、プロポーズ直後に別れてしまう。本作は、「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく、2人の再生ロマンスコメディーだ。原作は谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）。
中条あやみが演じるのは、勝男の初めての女友達・柏倉椿（かしくら・つばき）。勝男が鮎美と別れてから始めたマッチングアプリで知り合う女性。通販会社の社長で、明るく思ったことをすぐ口に出してしまう無邪気さもあり、細かいことは気にしない一面もあるが、実は“ある過去”を忘れられずにいる。勝男にとって良き相談相手であり、勝男の背中を押すキーマンとなる。
勝男に新しい影響を与える椿の前向きな姿と、共演経験のある2人が見せる新たな掛け合いが見どころだ。
中条は役どころについて「椿のキャラクター設定を聞いて、自分と共通する部分や共感できるところがあるなと感じました。私自身、思ったことをはっきり言いすぎるところは椿に似ているなと思うので、演じるのが楽しみです。この役を通して成長できたら嬉しいです」とコメント。
共演する竹内と夏帆については「台本を読んで、竹内さんは勝男に似ていると思いました。いい意味で猪突猛進なので、竹内さんと共演シーン、友達として支え合う場面をどう演じるか楽しみです。竹内さんとはこれまで、全く違う役柄でご一緒していたので、今回の共演もとても期待しています。夏帆さんとは初めての共演ですが、まだ同じシーンがなく、お話する機会がないんです。これからご一緒できるのが本当に楽しみです！」と中条。「私自身、椿という役を丁寧に演じていきたいです。このドラマを通じて、皆さんが自分らしさや好きなものを改めて見つめ直すことができればいいなと思っています」と意気込む。
火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は、TBS系にて10月より毎週火曜22時放送。
【写真】『劇場版きみセカ』竹内涼真＆中条あやみのほっこりカットも！ メイキング写真公開
恋人のために手の込んだ料理を作り、“恋人ファースト”な彼女を演じてきたゆえに、次第に自分を見失ってしまった山岸鮎美（夏帆）と、令和の時代には少し珍しい「料理は女が作って当たり前！」と思っている亭主関白思考な海老原勝男（竹内涼真）は、大学時代から交際し、一緒に暮らすことにも慣れ、順調に思えていたが、プロポーズ直後に別れてしまう。本作は、「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく、2人の再生ロマンスコメディーだ。原作は谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）。
勝男に新しい影響を与える椿の前向きな姿と、共演経験のある2人が見せる新たな掛け合いが見どころだ。
中条は役どころについて「椿のキャラクター設定を聞いて、自分と共通する部分や共感できるところがあるなと感じました。私自身、思ったことをはっきり言いすぎるところは椿に似ているなと思うので、演じるのが楽しみです。この役を通して成長できたら嬉しいです」とコメント。
共演する竹内と夏帆については「台本を読んで、竹内さんは勝男に似ていると思いました。いい意味で猪突猛進なので、竹内さんと共演シーン、友達として支え合う場面をどう演じるか楽しみです。竹内さんとはこれまで、全く違う役柄でご一緒していたので、今回の共演もとても期待しています。夏帆さんとは初めての共演ですが、まだ同じシーンがなく、お話する機会がないんです。これからご一緒できるのが本当に楽しみです！」と中条。「私自身、椿という役を丁寧に演じていきたいです。このドラマを通じて、皆さんが自分らしさや好きなものを改めて見つめ直すことができればいいなと思っています」と意気込む。
火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は、TBS系にて10月より毎週火曜22時放送。