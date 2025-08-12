NHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）に出演している女優の原菜乃華（21）が11日に放送されたフジテレビ「爆笑レッドカーペット」（後6・30）に出演。思わず人気芸人を呼び捨てにしてしまう場面があった。

2007年から14年まで同局で放送されたお笑い番組が11年ぶりに復活。今回は60組が出演し、1分間でネタを披露する。

その中でアキラ100％が登場し、恒例の裸芸を披露した。パネラーだった女優・吉岡里帆は「アキラ100％さんでは笑いたくないって思いで来てたんですけど。グッとしてたんですけど無理ですね」と大笑いしてしまったと伝えた。

原もコメントを求められると「いや…もう…アキラ100％は生で見るとこんなに緊張するんだと思いました」とドキドキしながら見ていたとした。このコメントにすかさずMCの今田耕司が「やっぱり…やってる芸風だけに呼び捨てされましたね」とツッコミを入れた。

この指摘に原は自身が呼び捨てにしていたことに気付き「えっ!?あっ…えっ!?ちが…」と大焦り。手を横に振ってわざとではないことをアピールした後、手で顔を覆った。この姿に今田は「いやいや、いいの!原ちゃんは悪くないから。あれはもう“アキラ100％”で。あんなもんに“さん”付けなくていいですから」とフォローして笑いを誘い、原は「すいません!」と大声で謝罪した。