WTTチャンピオンズ横浜

卓球でシングルスのナンバーワンを決める国際大会「WTTチャンピオンズ横浜」の最終日が11日、横浜市の横浜BUNTAIで行われた。男子決勝で世界ランク4位の張本智和（トヨタ自動車）は、同2位の王楚欽（中国）に4-2（11-9、11-5、11-8、9-11、11-13、11-4）で勝利。世界王者を撃破して、チャンピオンズ3年ぶりの優勝を掴んだ。張本は試合後、しっかりと握手して中国側とも健闘を称えあった。

3-2で迎えた第6ゲーム、最後は相手のミスで張本の勝利が決まった。両腕でガッツポーズしたが、すぐに王楚欽とがっちり握手。審判に続き、中国の監督ともしっかり握手した後、ようやく抑えていた感情を爆発させた。

張本は10日の準々決勝で向鵬（中国）に勝利した後、中国の監督が敗れた際にきちんと握手してくれないと語り「もう少しリスペクトを持ってほしい。強いのは認めますけど、そういうのは良くないと思います」と苦言を呈していた。

今回はしっかり目線を合わせていたようにも見えただけに、X上でも「（中国監督が）ちゃんと張本の方を見て握手」「しっかり張本の目を見て握手した」「スポーツマンシップが素晴らしい」「今日はちゃんと握手してくれた！」「大人の対応でよかった」などと注目が集まっていた。



