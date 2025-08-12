『明日はもっと、いい日になる』蔵田の過去と思われる場面に「虐待…？」「悲しい過去があるのかな」の声
福原遥が主演を務め、林遣都が共演するドラマ『明日はもっと、いい日になる』（フジテレビ系／毎週月曜21時）の第6話が11日に放送。蔵田（林）の過去と考えられるシーンに「悲しい過去があるのかな」「虐待…？」などの声が集まっている。
【写真】『明日はもっと、いい日になる』第6話 場面写真
翼（福原）のもとに、浦ヶ崎署の猪俣（佐々木道成）から、身柄付き通告を頼みたい、との連絡が入る。近隣の小学校から、その小学校の児童ではない男の子・愁（谷利春瑠）が忍び込んだという通報があったというのだ。
その男の子は、蔵田が自己紹介すると、「一ノ瀬愁！7歳」と答えて笑顔を見せた。が、両親のことや自宅の住所を尋ねても、「知らない」と答えるだけ。
お腹がすいたという愁に、南野（柳葉敏郎）はレトルトカレーを振る舞った。翼が「愁くん、アレルギーまだわかってなくて」と話すと、南野は「アレルゲンフリー」と答える。蔵田は「味もまあまあいけますよ」と言い、翼に食べたことがあるのかと聞かれると「ええ」とうなずいた。
そのとき、体にあざのある少年がカレーを食べている映像が映し出された。これは蔵田の過去の姿と思われ、この描写に視聴者からは「蔵田さんの幼少期の記憶」「悲しい過去があるのかな」「蔵田さん、虐待受けてたみたい」「やっぱり過去に色々抱えてたのね」「一瞬出てきた蔵田さんの過去に感情一気に持っていかれた」などの声が集まっている。
【写真】『明日はもっと、いい日になる』第6話 場面写真
翼（福原）のもとに、浦ヶ崎署の猪俣（佐々木道成）から、身柄付き通告を頼みたい、との連絡が入る。近隣の小学校から、その小学校の児童ではない男の子・愁（谷利春瑠）が忍び込んだという通報があったというのだ。
お腹がすいたという愁に、南野（柳葉敏郎）はレトルトカレーを振る舞った。翼が「愁くん、アレルギーまだわかってなくて」と話すと、南野は「アレルゲンフリー」と答える。蔵田は「味もまあまあいけますよ」と言い、翼に食べたことがあるのかと聞かれると「ええ」とうなずいた。
そのとき、体にあざのある少年がカレーを食べている映像が映し出された。これは蔵田の過去の姿と思われ、この描写に視聴者からは「蔵田さんの幼少期の記憶」「悲しい過去があるのかな」「蔵田さん、虐待受けてたみたい」「やっぱり過去に色々抱えてたのね」「一瞬出てきた蔵田さんの過去に感情一気に持っていかれた」などの声が集まっている。