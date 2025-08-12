◇第107回全国高校野球選手権第6日 1回戦 県岐阜商6―3日大山形（2025年8月11日 甲子園）

県岐阜商（岐阜）は日大山形（山形）を6―3で下し、2009年以来16年ぶりの初戦突破を決めた。「7番・右翼」で先発した横山温大外野手（3年）は、5回の同点打など2安打。生まれつき左手指が欠損しているハンデを乗り越え躍動した。

最後に左手で一押しした。県岐阜商の横山は、ハンデを感じさせない強打の秘密を「大事なのは最後まで左手を離さず押し込むこと」と明かす。0―1の5回1死二塁で、真ん中チェンジアップを両手で引っ張る。右前に運んだ聖地初安打が同点適時打となり、「食らいつきました」と笑った。8回先頭では流し打ちで左前へ。左手指欠損のハンデを乗り越えて聖地で輝いた。

生まれつき左手指がない。それでも、スポーツを諦める発想などなく「兄が野球をしている姿に憧れました」と小3で野球を始めた。少年野球ではエース右腕。義手をつけた左手にグラブをはめた。

軟式から硬式野球に転向した中学時代から、外野手も兼任するようになった。打球の勢いが強い硬球を捕球しようとすると、義手の左手グラブでは力負けをしてしまう。そこで異例の挑戦を決断。左腕用グラブを右手にはめ、捕球と同時にグラブを外しながら球を右手に持ち替える方法に取り組んだ。「前例はなくても打撃に自信があるし挑戦したいと思った」。自宅で父の直樹さん（49）にゴロを転がしてもらい、素早く握り替える練習を繰り返した。すると、わずか数日で独自の技術を会得した。

「両親も周りの人も“無理だよ”なんて誰からも言われなかった」。夢の聖地に立つべく、甲子園春夏61度出場、4度の優勝を誇る名門に進学。「左手の分を補う」と右手でダンベルや懸垂を繰り返して腕力を鍛えた。ベンチプレスは両手で85キロを上げられるようになった。今春初めてベンチ入りし、今夏に背番号9を勝ち取った。

一塁側アルプス席で見守った両親は「彼にとっては普通のことなので、特別な苦労ではないと思っているはず」と口をそろえた。ハンデを乗り越え、創部100周年で16年ぶり夏1勝をもたらした横山は「自分のような体でもできると証明し、勇気や希望を与えたい」と言葉に力をこめた。 （河合 洋介）

◇横山 温大（よこやま・はると）2007年（平19）7月17日生まれ、岐阜県出身の18歳。小3から緑陽野球スポーツ少年団で野球を始めて投手。中学では愛知江南ボーイズに所属。県岐阜商では3年春から背番号17でベンチ入りし、今夏は背番号9。50メートル走6秒2、遠投100メートル。1メートル70、68キロ。右投げ左打ち。