夏レジャーや日常使いに頼れる一枚！【フィラ】の薄手ラッシュガードがAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
着心地とUV対策を両立！【フィラ】のレディース用ラッシュガードがAmazonで販売中！
UV遮蔽率90%以上、UPF値(紫外線防止指数) UPF50+の素材を使用した、日差しの強いシーンにも最適なアイテム。薄手で軽く、さらりとした布帛生地を使用している。ピタッとしすぎないシルエットも嬉しいポイント。軽量で小さくたためるの持ち運びにも便利。必要な時にサッと羽織って、紫外線対策にも冷房対策にも使える。手の甲の日焼けを防ぐため、袖丈は長めで指穴があいている。スポーツや海水浴、通勤、職場、旅行などに活躍するアイテム。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
さらりとした軽量生地で着心地が快適。コンパクトに畳めて持ち運びにも便利なデザインになっている。
UPF50+のUVカット機能付きで、紫外線遮蔽率は90％以上。日差しの強い日も安心して使える。
指穴付きの袖が手の甲までしっかりカバーし、長時間の屋外活動でも日焼け対策として活躍する。
両サイドのファスナーポケットが便利で、アウトドアやスポーツシーンでも動きやすさと機能性を備える。
