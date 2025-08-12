◇第107回全国高校野球選手権第6日 2回戦 豊橋中央2―3日大三（2025年8月11日 甲子園）

封印するはずだった必殺技が甲子園で解き放たれたが、あと一歩及ばなかった。0―2の5回2死一、二塁。前の打席で適時打を放っていた4番打者を迎えると、豊橋中央のエース右腕・高橋大喜地（だいきち＝3年）の顔つきが変わった。

「気持ちを入れようと思って、自然に出たんだと思います」。プロレスラーの故アントニオ猪木さんの顔マネをして闘魂を注入。高め直球で二飛に打ち取り、ピンチをしのいだ。舞台が暗転したのは、2―2で迎えた8回。同じ4番打者に、今度は左翼席へ決勝弾を運ばれた。

最後まで小学校からの幼なじみである松井蓮太朗（3年）とのバッテリーで戦った。初戦で敗れたが、春夏通じて初めてたどり着いた聖地。高橋は「あいつと楽しく組んで、自分のピッチングを受け止めてもらえて良かった」と涙を浮かべた。 （松岡 咲季）

▼豊橋中央・松井蓮太朗（5番・捕手で先発して2安打）（投手の高橋）大喜地と一緒に甲子園に行くために豊橋中央に来たが、自分の弱さが出ました。プロ志望届を出す意思は変わらない。