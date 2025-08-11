1000Ëç¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤¬½¸·ë¡¢¥Ñ¥¹¥¶¥Ð¥È¥ó´ë²è¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖNEW ¡ÆT¡ÇOWN CLUB¡×¤¬³«ºÅ
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢2024Ç¯²Æ¤Î¡ÖPASS THE BATON MARKET Vol.16¡×¤ÎÌÜ¶Ì´ë²è¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¹¥É¾¤òÆÀ¤¿¡ÖNEW ¡ÆT¡ÇOWN CLUB¡×¤ò¡¢Ã±ÆÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ½é³«ºÅ¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¡¼¥à¥¹¡ÊBEAMS¡Ë¡×¤ä¡Ö¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥¢¥í¡¼¥º ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¡ÊUNITED ARROWS OUTLET¡Ë¡×¤Ê¤É12¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥Ñ¥¹¥¶¥Ð¥È¥ó¡ÊPASS THE BATON¡Ë¡×¤¬Çã¤¤ÉÕ¤±¤¿¸ÅÃå¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥·¥ë¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¤¢¤·¤é¤Ã¤¿°ìÅÀÊª¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢T¥·¥ã¥Ä¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥»¥ì¥¯¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÅ¸³«¡£ÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¥Ñ¥é¥°¥é¥¤¥À¡¼¤ò²ó¼ý¤·¥Ð¥Ã¥°¤Ëºî¤êÂØ¤¨¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Û¥º¥Ð¥Ã¥°¡ÊHOZUBAG¡Ë¡×¤Î¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥ÈÀ¸ÃÏ¤ò¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤¿¥Ð¥Ã¥°¤ä¡¢ÍúÊª»ºÃÏ¡¦ÆàÎÉ¤ÎÀîÅìÍúÊª¾¦Å¹¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ø¥Ã¥×¡ÊHEP¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¡¢À½Â¤²áÄø¤Ç¶öÁ³À¸¤Þ¤ì¤¿¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¿§¹ç¤¤¤Îµ¬³Ê³°ÉÊ¤ò°ìÅÀÊª¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö¶öÁ³¥µ¥ó¥À¥ë¡×¤Ê¤É¤òÂ·¤¨¤ë¡£
¡¡´ü´ÖÃæ¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡È¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥× in ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡É¤È¤·¤Æ¡¢2¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤ò½ÐÅ¹¡£8·î15Æü¡Á17Æü¤Ë¤Ï¡¢¥æ¡¼¥º¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÀ©ºî¤¹¤ë¡Ö¥¤¥§¡¼¥é¥¤¥È¡ÊYEAH RIGHT!!¡Ë¡×¤¬2025Ç¯½©Åß¤Î¿·ºî¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£8·î16Æü¡Á17Æü¤Ë¤Ï¡¢¥×¥ê¥ó¥È¥ì¡¼¥Ù¥ë¡Ö¥³¥Ã¥È¥ó¥Ñ¥ó¡ÊCOTTON PAN¡Ë¡×¤¬¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Î¼êÆèÀ÷¥¢¥í¥Ï¥·¥ã¥Ä¤ä¿·ºî¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢16Æü¤Ë¤Ï1Æü¸ÂÄê¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤Î¥·¥ë¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥ª¡¼¥À¡¼¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¢£NEW ¡ÆT¡ÇOWN CLUB
²ñ´ü¡§2025Ç¯8·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á8·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë
»þ´Ö¡§·î¡ÁÅÚ 11:00¡Á20:30¡¿Æü¡¦½Ë 11:00¡Á20:00
¾ì½ê¡§¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¿·½É 1F ¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¥¹¥¯¥¨¥¢
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É4-1-6
´ë²è¡¦±¿±Ä¡§PASS THE BATON¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Þ¥¤¥ë¥º¡Ë
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸
¡ã»²²Ã´ë¶È¡ä
¢£T¥·¥ã¥Ä¡§BEAMS / UNITED ARROWS OUTLET / COTTON PAN / CIOTA / nest Robe / UpcycleLino/ YEAH RIGHT!! / RYE TENDER / my panda / CLOUDY / Aquvii / Yonetomi / PASS THE BATON
¢£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨²ß¡§HOZUBAG / ÀîÅìÍúÊª¾¦Å¹
¢£POPUP SHOP½ÐÅ¸¡§COTTON PAN / YEAH RIGHT!!