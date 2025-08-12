カワサキ「新“5人乗り”スポーツモデル」に反響多数！ 「超楽しそう！」「走ってみたい！」 全長4mに「ニンジャエンジン」搭載！ 斬新ハンドル＆精悍顔の「四輪オフロード車 新TERYX」米国から発売へ

「ガンダムみたい」「超楽しそう」の声も

カワサキモータースは2025年8月1日、オフロード四輪車「TERYX4 H2」「TERYX4 H2 DELUXE」および「TERYX5 H2 DELUXE」を発表しました。8月以降に米国のほか、「TERYX」シリーズの導入各国で販売を開始する予定です。

SNSなどには早速関心を寄せる人からさまざまなコメントが寄せられています。

タフすぎるカワサキの新オフロード四輪「TERYX」シリーズ

【画像】超カッコイイ！ これがカワサキの「5人乗りスポーツモデル」です！ 画像で見る（92枚）

TERYX（テリックス）シリーズは2008年に登場したオフロード四輪車です。

悪路の走破を楽しむスポーツアクティビティ「トレイルランディング」用途で用いられるもので、前提とした強靭なシャシやサスペンション、オフロードタイヤなどを装備しています。

バーハンドルのバギータイプではなく、クルマのように横2列のシートとステアリングを備える「サイド・バイ・サイド」を基本とし、二輪車の力強いパワーユニットを採用。エキサイトな走りと高い耐久性を実現しています。

なお、TERYXは日本でも4人乗りタイプ「TERYX4」が導入され、363万円（消費税込み）で販売されています。ただし、公道は走行できません。

今回登場した「H2」は、TERYXシリーズのフラッグシップで、同社のスポーツバイク「ニンジャH2」に搭載されるスーパーチャージャーエンジンを初搭載し、走行性能を高めました。

搭載されるパワーユニットは、最高出力253馬力・最大トルク198.3Nmを発揮する999ccの4ストローク4気筒エンジンで、サイド・バイ・サイド車に適合するように専用改良が施されました。

これにより、さらなる出力のアップに加え、4気筒サウンド×スーパーチャージャーの吸気音を味わえ、オフロードランディングの興奮を高めます。

また、トランスミッションはハイパワーユニットに対応する高耐久CVTを搭載し、走行中に切り替えが可能な2WD／4WD＋フロントデフロック機構を組み合わせ、高い走破性を実現しています。

このほか走行性能では、強固なフレームに加えてFOX製電子制御ダンパー、クイックなEPS（電動パワーステアリング）、270mm径の大型ブレーキを採用。快適な乗り心地と高い操縦性も両立しています。

デザインは流麗なシルエットをベースに、後方に向かって跳ね上がるアグレッシブなデザインとし、さらに精悍なLEDアクセントライトとヘッドライトを備えたブラックのフロントフェイスがスポーティさを強調。

ボンネットには大開口のインテークスクープを設け、強靭さを強調されたサスペンションアームやタイヤなどを露出させることで、ハイパフォーマンスを予感させます。

インテリアは身体にフィットするバケットシートを採用。D字のステアリング奥には7インチのフルカラーディスプレイを備え、視認性を高めています。

また、上級モデルには10インチのガーミン製オフロードナビや、サブウーファー接続対応のドアパネルを採用し、オフロードアクティビティの楽しさを高めます。

ボディサイズは全長4050mm×全幅1880mm×全高1815-1875mm、ホイールベースは3200mmです。最低地上高は410mmを確保しています。

乗車定員はTERYX4が4人、TERYX5は後席に3人が座れる「コンタードスポーツシート」の採用により、5人を確保しています。

バリエーションはTERYX4がベースモデル「H2」と上級タイプの「H2 DELUXE」、TERYX5は上級タイプ「H2 DELUXE」のみの3種類です。

新TERYXの北米での価格は3万7199ドル（約561万円）から4万3199ドル（約651万円）までとなっています。

※ ※ ※

そんな新TERYXについて、SNSなどでは早速オフロードアクティビティを楽しむ人などから多数のコメントが投稿されています。

「これ超楽しそう。」「鳥取砂丘を走り回りたい」など、オフロードでのエキサイティングな走りに期待する人が多いようです。

また、「なにこれ。かっこよすぎ」「顔がガンダムの胸部みたいでカッコ良い」など、機械的で精悍なデザインを評価するコメントもありました。