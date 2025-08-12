¡Ú»¥ËÚµÇ°¡Û£²ÆüÏ¢Â³¤Ç½Å¾ÞÀ©ÇÆ¤Îº´¡¹ÌÚÂçÊåµ³¼ê¡¢º£½µ¤Ï¥ô¥§¥í¡¼¥Á¥§¥¨¥é¤Ç¥µ¥Þ¡¼£²£°£°£°²¦¼Ô¤Ë¡ÈÅö³Î¥é¥ó¥×¡É¤È¤â¤¹
¢¡Âè£¶£±²ó»¥ËÚµÇ°¡¦£Ç£²¡Ê£¸·î£±£·Æü¡¢»¥ËÚ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡¥µ¥Þ¡¼£²£°£°£°¥·¥ê¡¼¥ºÂè£´Àï¡¢Âè£¶£±²ó»¥ËÚµÇ°¡¦£Ç£²¡Ê£±£·Æü¡¢»¥ËÚ¡Ë¤Ç¥ô¥§¥í¡¼¥Á¥§¥¨¥é¤¬¥µ¥Þ¡¼£²£°£°£°²¦¼Ô¤Ë¡ÈÅö³Î¥é¥ó¥×¡É¤ò¤È¤â¤¹¡£¥³¡¼¥¹¥ì¥³¡¼¥É¤ÇÀ©¤·¤¿È¡´ÛµÇ°¤ÈÅö¥ì¡¼¥¹¤òÏ¢¾¡¤¹¤ì¤Ð¡¢¤È¤â¤ËÈ¡´Û³«ºÅ¤À¤Ã¤¿£±£³Ç¯¥È¥¦¥±¥¤¥Ø¥¤¥í¡¼°ÊÍè¡¢£³Æ¬ÌÜ¡£Æ±¥·¥ê¡¼¥ºÁè¤¤¤Ç¤â£²£²¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢Â¾ÇÏ¤òÂç¤¤¯¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¡£¡ÖÁ°²ó¤è¤êÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈËÌÂ¼½õ¼ê¤Ï¹¥»Å¾å¤¬¤ê¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢£±½µÁ°ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤¬È´·²¤Îµ¤ÇÛ¤À¤Ã¤¿¡££¶Æü¤ÏÈ¡´Û¡¦¼Ç¥³¡¼¥¹¤Çº´¡¹ÌÚ¤¬µ³¾è¤·¡¢¥ê¥¢¥é¥¤¥º¥ª¡¼¥é¥à¡Ê£³ºÐ£±¾¡¥¯¥é¥¹¡Ë¤ÈÊ»¤»ÇÏ¡££³ÇÏ¿È¤Û¤ÉÄÉÁö¤·¡¢Ä¾Àþ¤ÏÆâ¤«¤é¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¿¤ÓµÓ¡£¼óº¹¤Û¤ÉÃÙ¤ì¤¿¤¬¡¢ÄÉÁö¤·¤Æ¤Î¤â¤Î¤Ç¿ä¿ÊÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ëÁö¤ê¤ÏÌäÂê¤Ê¤·¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¡£
¡¡°ú¤Â³¤¼ê¹Ë¤ò¼¹¤ë°È¾å¤Ï¡ÖÈ¡´ÛµÇ°¤è¤êÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡££²½µÁ°¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡ÊÁ°²ó¤è¤ê¡ËÊ·°Ïµ¤¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹¥Ä´¤ò¼Â´¶¡£¡ÖÈ¡´Û¤è¤ê»¥ËÚ¤ÎÊý¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¾å¤¬¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¥³¡¼¥¹ÂØ¤ï¤ê¤â´¿·Þ¤·¤¿¡£¼ê±þ¤¨¤ò¿¼¤á¤ë£²£±ºÐ¤Ï¸½ºß¡¢Á´¹ñ¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°£¸°Ì¤ÇÀè½µ¤Î¥¨¥ë¥à£Ó¡¢£Ã£Â£Ã¾Þ¤È£²ÆüÏ¢Â³¤Î½Å¾Þ£Ö¤ÇÀª¤¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²¤«·îÈ¾¤Ö¤ê¤Ç»Å¾å¤¬¤êÅÓ¾å¤À¤Ã¤¿Á°Áö¤Ç¡¢£³£·Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥¤¤Î¥³¡¼¥¹¥ì¥³¡¼¥É¤ò£°ÉÃ£²¹¹¿·¤¹¤ë£±Ê¬£µ£·ÉÃ£¶¡£¤µ¤é¤Ê¤ë¾å¾º¥«¡¼¥Ö¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢º£²ó¤â¹¥¾¡Éé¤ÏÉ¬»ê¤À¡£½©¤Î£Ç£±ÀïÀþ¤Î¼çÌò¤Ø¡£¥ê¥¢¥ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë»º¶ð¤¬ËÌ¤ÎÂçÃÏ¤«¤éÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤ë¡£¡Ê¸ÍÅÄ¡¡ÏÂÉ§¡Ë