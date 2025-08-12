8月15日の終戦の日が近づいてきた。ここで戦後80年の首相「談話」と「メッセージ文書」についておさらいしておきたい。混同しやすいからだ。SNSでは今も石破首相に「戦後80年談話を」という声があるが、発出する可能性は無い。それはなぜか？ 時系列を追っていく。

まず「談話」を出すには閣議決定が必要。戦後50年の村山談話、戦後60年の小泉談話、戦後70年の安倍談話のような、閣議決定を経たのが「首相談話」だ。



石破首相 ©時事通信社

今年は戦後80年。石破首相は談話を出すのか？

村山富市首相は日本による「植民地支配と侵略」に言及して「痛切な反省」「心からのおわび」を表明した。戦後70年の安倍晋三首相は「繰り返し痛切な反省と心からのおわびの気持ちを表明」してきたとした上で、「私たちの子や孫、その先の世代の子どもたちに謝罪を続ける宿命を背負わせてはならない」と談話を発出。

今年は戦後80年。石破首相は談話を出すのか？ 年明けから注目されはじめた。すると2月19日に産経新聞が『戦後80年談話 自民警戒 首相意欲、謝罪逆戻りも』と一面トップで報じた。

前日の国会で「80年談話」について自民の稲田朋美氏から問われた林芳正官房長官は「発出するか否かは決定していない」「さまざまな観点から考えてまいりたい」と答弁した。石破政権が「肯定も否定もしなかった」ことから産経新聞は「自民党内に警戒感が広がっている」と書いた。「新たな談話を出せば、10年前の安倍晋三首相（当時）の戦後70年談話で終止符を打った戦後の謝罪外交に逆戻りする懸念があるためだ」とも。一面トップで大々的に書くことで「石破、まさか談話を出すつもりじゃないだろうな」という保守派の産経新聞によるけん制にも読めた。

石破氏首相は果たして談話を出せるのか？ すると3月末に新聞各紙が一斉に報じた。

『戦後80年談話 出さず 首相方針 自民保守派に配慮』（朝日新聞3月28日）

読売新聞は《国内外で歴史認識を巡る論争を引き起こしかねないことを考慮し、閣議決定による「戦後80年談話」の発出は見送る方向で調整する。》（3月27日）。

石破政権が「談話」の代わりとして考えたのが…

産経は《党内では「石破おろし」の雰囲気もくすぶる中で、首相は党内の火種を生むことは避ける方向に判断が傾いたとみられる。》（3月28日）

というわけで、石破首相には終戦の日に「談話」を出してほしい、出すべきだという声を今もSNSで見かけるが、戦後70年の安倍談話の“上書き“になると言われた石破「談話」を出さないことは3月末の時点で確定的だったのだ。「保守派に配慮」は石破政権の10カ月におけるキーワードなのである。

その石破政権が「談話」の代わりとして考えたのが「有識者会議」での戦争検証だ。読売は4月にも有識者会議を設けて議論に着手し、8月の成果公表を目指すと伝える。これがいわゆる「メッセージ文書」のことだ。閣議決定が必要ない「メッセージ」発出に切り替えたのである。媒体によっては「見解」とも呼ぶ。

石破首相はせめて首相個人のメッセージ文書は出せるのか？ それが最近の焦点だった。すると8月1日に朝日新聞が次の記事を出した。

【独自】石破首相の戦後80年メッセージ文書 終戦の日も9月2日も見送りへ

メッセージ発出で保守派のさらなる反発を招き、「石破おろし」が加速しかねないと判断したという。またも自分の地位を守るための政局的な判断なのか？

この記事が出たあとに石破首相に取材したジャーナリスト数人に聞くと「8月15日に関わらず本人は何らかの見解を出すと言っている」という。逆に言えば8月15日にはメッセージ文書は出せないのだ。有識者会議での検証はコメ問題や日米関税交渉、参院選などの対応で間に合わなかったなど物理的な理由もあったという。

ただ、興味深いのは直近の石破首相は「朝日の記事が出た時点では石破氏は保守派に対して抗うモードに入っていました」（首相取材をしたジャーナリスト）という点だ。

注目したいのは石破首相の気分も徐々に変わるということ

朝日新聞を読んだ人は誰もが、石破首相は保守派に配慮してずっと沈黙するのだと思う。私もそう読んだ。だが記事が出た時点では首相は石破おろしに憤慨していたため、

「8月15日は間に合わないけども文書を出す方向にしたい、となっていたのです」（同前）

だったら最初からやろうよ石破さん、そういうとこじゃないの？ とつい思ってしまう。一方で注目したいのは石破首相の気分も徐々に変わるということだ。報道や世論はやはり重要なのだと感じる。保守派に対していつまでも配慮しないモードにもなっている模様。そのモードになるのは少し遅すぎたのではと思えるが、

「もし8月中に退陣を発表しても実際の任務は9月まである。それまでにメッセージを残したいのでは」（同前）

という。

時事通信は8月2日に、

《首相は「80年は一つの区切りだ」として見解取りまとめ自体は諦めておらず、関係者によると、党内情勢を見極めながら、時機を粘り強く探りたい考え。ただ、党内の混乱が続けば、断念に追い込まれる可能性もある》

と伝えた。いずれにしろ政局にらみなのだ。

それにしても「日本は戦争を総括していない」と昔から総括にこだわっていたという石破氏にとって首相在任中に戦後80年が巡ってくるのは天命だったはず。しかし終戦の日に正面からやらず、最後っ屁みたいなタイミングでしかできないことに石破キャラを感じてしまう。

広島と長崎の原爆の日でのスピーチは自分の言葉で話していたことを評価された石破首相。戦後80年メッセージにも自分らしさを出せるのだろうか？

