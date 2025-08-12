NHK連続テレビ小説『あんぱん』において、戦争と平時の記憶をつなぐ二人の俳優が注目を集めている。

妻夫木聡（44）が演じる八木信之介と、二宮和也（42）が演じる柳井清。一人は理不尽な暴力が横行していた軍隊という組織の中で人間性を保とうとする上等兵として、もう一人は既にこの世にはいない父親として、それぞれ主人公・嵩（北村匠海）の人生に深い影響を与えている。（全2回の1回目／続きを読む）



「こんなこと二度と起こしてはいけない」と…『あさイチ』での涙に反響

7月28日放送のNHK『あさイチ』における妻夫木聡の姿は視聴者の心を揺さぶった。番組では「戦後80年 妻夫木聡のもっと知りたい沖縄」という特集が組まれ、妻夫木が沖縄県宜野湾市の佐喜眞美術館で沖縄戦を描いた連作絵画「沖縄戦の図」を鑑賞する様子が放送された。

絵を前にした妻夫木は涙し、「初めてこの絵を見たとき、本当に『知っていないといけないこと』を知ったというか、本当の意味で声を聞いたというか、ただ文献を見て知るだけじゃだめなんだな」とコメントした。

スタジオで改めて思いを問われた彼は、涙を流しながら「沖縄戦の図は戦争の現実なんですよね。実際に親が子を、夫が妻を、若者が年寄りを、自分で手にかけてそういうことがつい80年前まで起こっていたっていう」「絶対知ってなきゃいけないし忘れちゃいけないし、これからも考えていかなきゃいけない。こんなこと二度と起こしてはいけない」と反芻するように語っている。

『あんぱん』では過酷な減量に臨んだ

出演中の朝ドラ『あんぱん』では戦争シーンを撮影するため3週間に及ぶ過酷な減量に臨んだ。妻夫木は「全く食べなかったら撮影にならないので、朝だけ食べて昼と晩は食べないようにしていました」（スポニチアネックス、6月21日）と振り返っている。

体重を減らす過程にもこだわり、「徐々に痩せていきたいなと思って、段階的に食事を少なくしていきました。極端に食べる量を半分にするとか、夜は炭水化物を取らない調整をして、最終的には野菜のみにして」（同上）いたという。やなせたかし氏が戦争で体験した飢餓の実感を表現すべく、自らの肉体で追体験して臨むという、役者魂あふれる取り組みだった。

「生きるということの大切さや人間である意味を伝えられる作品」

小倉連隊に配属された嵩を待ち受けていたのは、理不尽な暴力による支配だった。しかし上官の一人・八木信之介だけは厳しいながらも暴力を振るわなかった。八木はインテリだが幹部候補生の試験を受けていない変わり者という設定で、軍隊組織の中にありながら、その価値観に完全には染まりきれない人物として描かれている。

妻夫木は『あんぱん』について「台本を読んで、『希望の物語』だと感じていました。見た方に少しでも生きるということの大切さや人間である意味を伝えられる作品です」（婦人公論.jp、6月13日）と語っている。

八木は嵩の才能や人間性を誰よりも理解しており、八木の口添えで幹部候補生試験を受けた嵩は乙種幹部候補生となる。妻夫木は出演の経緯について「朝ドラに出演するのはずっと夢というか目標でしたので、オファーをいただいて率直にうれしかったですね。仕事で米・ロサンゼルスにいるときに、制作統括の倉崎憲さんが『考えているものがあるので』と言ってくださったのが最初でした」（同上）と明かしている。

転機は映画『悪人』への出演

妻夫木のこうした作品選択の背景には、年齢を重ねることで得た心境の変化がある。20代は自分らしさに迷い、30代で自分を捨て、40代で自分を認めることで、ようやく自由に生きられるようになったと語る妻夫木だが、転機は映画『悪人』（2010年）への出演だった（ORICON NEWS 2022年11月26日）。

それまでは役を自分に引き寄せていたところから、自ら役に歩み寄るようになったというのも大きな変化だったという。デビュー20年目を迎えた頃には、小さなことでも映画やドラマの制作側に立ち一緒に企画を作り上げていきたいと語り、40代に入り、より能動的に作品と向き合う姿勢を見せている。

八木のモデルはサンリオ創業者か

ちなみに、八木信之介のモデルはサンリオ創業者の辻信太郎氏とされている。やなせたかし氏とも親交があり、戦後にはサンリオを通じて「みんなを幸せにする」事業を展開した実在の人物をモデルとすることで、八木というキャラクターに戦中から戦後への連続性を持たせている。

ドラマでは八木は戦後、1946年夏に再登場する。高知新報の記者として東京出張中の嵩とのぶが偶然再会するのは、市場の一角で孤児たちにコッペパンを配り、本の読み聞かせをしている八木の姿だった。戦後の八木は闇酒を作って生計を立てながらも、恵まれない子ども達に食べ物と教育を与える活動を続けていた。

7月14日放送の第76回では、のぶがカメラを子どもにひったくられた際、八木が子どもからカメラを取り返し、「（窃盗は）盗られた人も、お前も幸せになれない」と諭すシーンが描かれた。子どもが「分からない」と言うと、八木は笑顔で「じゃあ、勉強だな！」と応じる。戦時中の厳しい表情とは対照的に、戦後の柔和な表情は子ども達に希望を与えるものとなっていた。

そんな八木は、実は密造酒で得た金で子ども達に食べ物を振る舞い、読み書きを教え、さらに身寄りのない子どもには引き取り先を見つけたりもしていたことが後にわかる。腹が満たされるだけでは「人間」としての尊厳は守られない――そんな人間の真理を見せてくれる存在でもある。

北村匠海とは“17年ぶりの共演”

妻夫木と主演の北村は映画『ブタがいた教室』（2008年）以来、17年ぶりの共演だった。前作では妻夫木が担任の星先生、北村がその生徒の拓実を演じた。妻夫木は「当時、匠海はまだ小学4年生。今、彼の出演する作品でこうやって共演できているのは本当にうれしいです」（スポニチアネックス、6月9日）と感慨している。

北村は「『ブタがいた教室』では生徒役の僕らは子供というリアルさが求められていて、台本が与えられていたというよりはほぼアドリブで。この映画も命を題材にしていて、僕の人生でも忘れられない作品なんですけど、今回『あんぱん』でまた妻夫木さんに出会うというところに運命を感じましたし、戦争パートで妻夫木さんが横にいてくれたのはすごくありがたかったです」（マイナビニュース、6月7日）と振り返る。

『あんぱん』制作統括の倉崎憲氏が妻夫木について「戦地で嵩と出会い、戦後も長きに渡って大きな影響を与えていく人物」（音楽ナタリー、8月1日）と評価している。妻夫木が自身初の朝ドラで八木という人物を演じたことには、大きな意味があっただろう。

