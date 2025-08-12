プロ野球セ・リーグは11日、各地で2試合が行われました。マツダスタジアムで行われる予定だった首位阪神と4位広島の一戦は、雨のため中止となっています。

2位巨人は、5位中日と対戦。先発・戸郷翔征投手は2回まで三者凡退と上々の立ち上がりを見せます。しかし4回、細川成也選手のタイムリーを浴び先制点を献上。さらに5回にも、山本泰寛選手の第3号ソロを浴びました。反撃を見せたい打線でしたが、対する中日投手陣の前に得点をあげられず。6回まで毎回ランナーを出すも決定打を放つことができません。さらに7回以降は無安打に抑えられ、完封負けを喫しました。勝利した中日は4位浮上を果たしています。

6位ヤクルトは、3位DeNAを相手に初回から打線が奮起。無死1、3塁の好機から内山壮真選手のタイムリーで先制すると、3回には再び内山選手が第7号2ラン、続く村上宗隆選手も第4号ソロと2者連続弾で4点リードとします。さらに5回には打者一巡の猛攻で一挙5得点。合計12安打9得点と得点を量産しました。投げては先発・小川泰弘投手が約2か月ぶりの1軍マウンドで5回無失点。今季3勝目をあげ、チームも3試合ぶりの白星となりました。

試合中止となった阪神でしたが、2位巨人が敗れたため、優勝マジックを1つ減らして「28」としています。

▽8月11日セ・リーグ結果

◆中日 2-0 巨人

勝利投手【中日】メヒア(2勝2敗)

敗戦投手【巨人】戸郷翔征(3勝7敗)

セーブ【中日】松山晋也(30S）

本塁打【中日】山本泰寛3号

◆ヤクルト 9-4 DeNA勝利投手【ヤクルト】小川泰弘 (3勝4敗)敗戦投手【DeNA】平良拳太郎 (2勝3敗)本塁打【DeNA】桑原将志3号、オースティン4号、5号【ヤクルト】内山壮真7号、村上宗隆4号