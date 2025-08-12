〈3週間の過酷な減量、「あさイチ」で涙も…『あんぱん』八木役・妻夫木聡（44）が初の朝ドラで見せた“大きな存在感”《モデルはサンリオ創業者か》〉から続く

NHK連続テレビ小説『あんぱん』において、戦争と平時の記憶をつなぐ二人の俳優が注目を集めている。

妻夫木聡（44）が演じる八木信之介と、二宮和也（41）が演じる柳井清。一人は軍隊という理不尽な組織の中で人間性を保とうとする上等兵として、もう一人は既にこの世にはいない父親として、それぞれ主人公・嵩（北村匠海）の人生に深い影響を与えている。（全2回の2回目／はじめから読む）



朝ドラ初出演、主人公の亡き父を演じる二宮

嵩が幼い頃に他界した父・柳井清を演じた二宮和也の存在は視聴者を魅了した。4月1日放送の第2話で初登場した際の出演時間は約20秒、台詞は「嵩、おいしいかい？」の1つのみだったが、大きな話題を集めた（スポニチアネックスプラス、4月11日）。

二宮は朝ドラ初出演について「朝ドラには呼ばれることはないんだろうなと思っていたので、びっくりしました。発表されてからはどこに行っても『おめでとう』と言っていただき、主役かと思うほどの祝福を受けました（笑）」（高知新聞、6月4日）と笑いをとる。清は出版社を経て新聞社で海外赴任中に病死、文学や絵に造詣が深い人物として設定されている。

興味深いことに、『あんぱん』では序盤からSNSで「名言製造機」とも言われた伯父・寛（竹野内豊）の存在が際立って描かれていたが、史実では異なる事実がある。

主人公・嵩のモデルであるやなせたかし氏の人格形成に決定的な影響を与えたのは、実は早世した父・柳瀬清の存在だった。

清は講談社で『少年倶楽部』の編集に携わり、東京朝日新聞では記者として活躍した文化人であった。やなせ自身が後に証言しているように、父は「文学と絵を愛した」人物で、家には豊富な蔵書があり、音楽にも親しんでいた。幼いやなせがその後漫画家・詩人として開花する芸術的感性の源流は、この父の文化的素養にあったとされる。

「父さんの分も生きてみんなが喜べるものを作るんだ」

その点、ドラマでは一瞬の出演となった清の見せ場の少なさが気になっていたが、その後に重大な場面が用意されていた。戦地で極度の飢えで倒れた嵩の前に清が夢か幻のように現れるのだ。

第59回（6月19日放送）で清は嵩に「こんなくだらん戦争で大切な息子たちを死なせてたまるか」「おまえは父さんの分も生きてみんなが喜べるものを作るんだ。何十年かかったっていい。あきらめずに作り続けるんだ」と語りかける。生死をさまよう息子をとどまらせ、なおかつ創作への情熱を注ぎこむ役割を担っていたのだ。

台本に書いてないことを急にやりたくなった時に…

二宮は2006年のクリント・イーストウッド監督『硫黄島からの手紙』で新兵の西郷を演じた。この時の体験について二宮は後に「戦争肯定派を良しとしていた時代に、今の私たちと同じ視点で『戦争反対』と言える存在」と西郷という役を振り返っている。

イーストウッド監督は、二宮が台本に書いてないことを急にやりたくなった時に「そういうことをやっていいの？」と尋ねた際、「いいんだよ」と答え、自由に役作りを膨らませることを許可した。

日本でも大きな話題となったこの大抜擢だが、ホテルの一室で行われたオーディションで、監督不在という状況から面白くなさそうな態度を見せていた二宮の雰囲気が、監督のイメージする西郷そのものだったという。戦争の無意味さを肌で感じ取った西郷の役作りを通して、二宮は戦争というテーマに深く向き合う経験を積んだ。

戦争を描いた作品に数多く出演してきた

その後も二宮は戦争をテーマにした作品に継続的に出演し、自身の戦争観を深めている。2022年の映画『ラーゲリより愛を込めて』では、「僕は都度、戦争（映画）に呼ばれることがありますが、今回は戦争がもたらした後遺症の話だと思っているので、戦争によってこれだけのことが起こるんだということが少しでも伝われば嬉しいなと思います」と語り、戦争そのものの悲惨さだけでなく、その後遺症の苦悩にも目を向けている（映画.com、2022年10月25日）。

また、自身が演じた山本幡男について「あまり完全な人にしたくなかったので。人間はどこか不完全で、だからこそ戦争が起きている。いくらいい人でも完全ではないから、人間らしい弱いところをちゃんと見せたいと思っていました」（ニューズウィーク日本版、2022年12月14日）と述べ、戦争を単純な善悪の対立ではなく、人間の複雑さから生まれる悲劇として捉える視点を示している。

これはまさに『あんぱん』で嵩が語った「正義なんか信じちゃいけないんだ。そんなもの、簡単にひっくり返るんだから」にも通じる価値観だろう。

妻夫木聡と二宮和也。この二人が『あんぱん』で担ったのは、先輩、父という「個」を超えた、次世代への責任だった。戦争と平和、過去と現在、絶望と希望をつなぐ存在として、彼らは現代の視聴者に生きることの意味を問いかけ続けている。戦後80年という節目の年に、朝ドラで二人が果たした役割は実に大きい。

