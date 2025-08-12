プロ野球パ・リーグは11日、各地で3試合が行われました。

2位日本ハムに2連勝中の首位ソフトバンクは初回、万波中正選手のソロHRで先制を許します。しかし3回、近藤健介選手のタイムリーで同点に追いつくと、4回には1アウト満塁の好機から牧原大成選手が勝ち越しタイムリーを放ちました。それでも1点差と緊迫の試合展開としていましたが、迎えた7回。2アウト1、2塁の好機で代打起用された中村晃選手のタイムリーでリードを広げました。このままソフトバンクが逃げ切り勝利。投げては先発・大関友久投手が、6回1失点でキャリア初となる10勝目をあげました。これで日本ハムとのゲーム差を「4」としています。

5位西武は4位楽天と対戦。2点ビハインドの9回、楽天の守護神・則本昂大投手を前に1アウト満塁をつくると、古賀悠斗選手が押し出しの四球を選びます。さらに、この日再昇格となった山村崇嘉選手の犠牲フライで同点に追いつきました。決着は延長10回、2アウト満塁の好機から、この日ソロHRも放っていた外崎修汰選手がサヨナラタイムリーを放ち、西武が勝利しました。

6位ロッテと対戦した3位オリックスも、1点リードの9回に守護神マチャド投手が2アウトから同点タイムリーを浴び、延長戦に突入します。それでも延長10回表、1アウト2塁から太田椋選手が2試合連発となる今季第7号2ランを放ち、勝ち越しに成功。その裏を才木海翔投手が抑え、2連勝としました。

【11日のパ・リーグ結果】

◆ソフトバンク 3-1 日本ハム

勝利投手【ソフトバンク】大関友久(10勝3敗)

敗戦投手【日本ハム】孫易磊(1敗1S)

セーブ【ソフトバンク】杉山一樹 (2勝2敗17S)

本塁打【日本ハム】万波中正18号

◆西武5×-4楽天

勝利投手【西武】平良海馬(3勝1敗22S)

敗戦投手【楽天】鈴木翔天(2勝3敗4S)

本塁打

【楽天】中島大輔3号、辰己涼介6号

【西武】デービス2号、外崎修汰4号

◆オリックス 5-3 ロッテ勝利投手【オリックス】マチャド(3勝3敗19S)敗戦投手【ロッテ】高野脩汰(5勝1敗)セーブ【オリックス】才木海翔(2勝1敗1S)本塁打【オリックス】太田椋7号