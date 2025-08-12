「広島（降雨中止）阪神」（１１日、マツダスタジアム）

右第一肋骨（ろっこつ）の疲労骨折で離脱していた広島・佐々木泰内野手（２２）が１１日、約２カ月ぶりに１軍に合流した。同日の阪神戦（マツダ）は雨天中止となり、１２日に出場選手登録される。若鯉は９日の２軍戦で実戦復帰して即安打。わずか１試合での再昇格も、状態は万全だと強調した。上位進出を目指すチームの起爆剤となり、存在感を示す。新井監督は佐々木について「『来たぞ、泰！』『任したぞ、泰！』」と期待を込めていた。新井監督との一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−佐々木が１軍合流。

「今日は盛りだくさんでしょ。俺がなんか言わんでも十分でしょ！『来たぞ、泰！』という形で。『任したぞ、泰！』ってね。俺がなんか言わんでも十分でしょ！盛りだくさんでしょ。中国新聞さん！元気？（元気です）それはよかった」

−１試合だけの実戦だが、感覚より動けるようになったから昇格か。

「そうやね。そういう形で」

−１０日の試合で緊急降板した中崎の状態は。

「ちょっと腫れがまだあるから。今日は雨だし、また明日の様子を見ながらという形」

−坂倉の打撃を見ていた。

「自分がサクの（打撃）映像を見て思ったことがあったので、サクに言って、大丈夫だなと。自分が思っていたことをサクに言って、サクもそう思っていたということだったので、オッケーオッケーという形」

−１０日に先発した玉村は出場選手登録抹消。

「そうやね。昨日も言ったけど、マウンド上の強さというのは前回、前々回より出ていたと思うから、また次のためにしっかりやっておいてと言った」